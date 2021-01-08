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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar Rallisi 6. etap: Sainz rahat şekilde kazandı, Peterhansel'in liderliği sürüyor

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Dakar Rallisi 6. etap: Sainz rahat şekilde kazandı, Peterhansel'in liderliği sürüyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

2021 Dakar Rallisi'nde altıncı etabın en hızlı ismi Carlos Sainz olurken, Stephane Peterhansel liderliğini devam ettirdi.

X-raid Mini sürücüsü Carlos Sainz, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Dakar Rallisi'nin altıncı etabında çok iyi bir performans ortaya koydu.

Al Qaisumah Ha'il etabını baştan sona üstün götüren Sainz, 348 km'lik etabı 3 saat 38 dakika 27 dakikada bitirdi ve en hızlı isim olmayı başardı.

Önceki günlerde şanssızlıklarla boğuşan ve birden fazla kez navigasyon sorunu yaşayan İspanyol sürücü, bu zaferler biraz da olsa moral elde etmiş oldu.

Sainz'ın en yakın rakibi sürpriz şekilde Overdrive Toyota sürücüsü Yazeed Al Rajhi oldu. Al Rajhi, ilk bölümü geride tamamlamasına rağmen etabı Sainz'ın 4 dakika 3 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Galibiyet mücadelesi veren ikili Nasser Al-Attiyah ve Stephane Peterhansel yine oldukça yakınlardı.

Al-Attiyah, etabı 7 dakika 16 saniye geride üçüncü bitirirken, Peterhansel kendisini sadece 18 saniye geride dördüncü sıradan takip etti.

Jakup Przygonski beşinci, Brian Baragwanath altıncı, Nani Roma yedinci, Giniel de Villiers sekizinci ve Cyril Despres dokuzuncu oldu.

İlk onu Vladimir Vasilyev tamamladı.

Sebastien Loeb'ün şanssızlıkları altıncı etapta da devam etti. Etabın 100. kilometresinde süspansiyonunu kıran Loeb, ralliye geri dönebilme umuduyla yardım çağırsa da, gün kendisi için bitmiş oldu.

Altıncı etabın tamamlanmasıyla beraber Dakar Rallisi'nin orta noktasına gelinmiş oldu. Şu anda genel klasmanda lider Peterhansel'le ikinci Al-Attiyah arasında 5 dakika 53 saniye bulunuyor.

Sainz, etap zaferine rağmen 40 dakika 39 saniye geride üçüncü sırada bulunurken, Przygonski 1 saat 11 dakika dördüncü sırada yer alıyor.

Roma, öndeki olaylardan da faydalanarak genel klasmanda beşinci sıraya çıktı.

İlk onu Baragwanath, Vasilev, Khalid Al Qassimi, de Villiers ve Martin Prokop tamamlıyor.

6. etabın ardından genel klasman (Top 10):

Poz.

Sürücü

Araç

Zaman/Fark

1

Stephane Peterhansel

Mini

22sa14dk03sn

2

Nasser Al-Attiyah

Toyota

5dk53sn

3

Carlos Sainz

Mini 

40dk39sn

4

Jakub Przygonski 

Toyota

1sa11dk36sn

5

Nani Roma

BRX

1sa36dk55sn

6

Brian Baragwanath’

Century

1sa50dk32sn

7

Vladimir Vasiler

Mini

2sa05dk47sn

8

Khalid Al Qassimi

Peugeot

2sa07dk21sn

9

Giniel de Villiers

Toyota

2sa12dk12sn

10

Martin Prokop

Ford

2sa29dk07sn

 

2021 Dakar Rallisi 6. etap: Barreda kazandı, Price liderliği aldı

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik 6. Etap
Pilotlar Carlos Sainz
Takımlar X-Raid
Editör Rachit Thukral

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