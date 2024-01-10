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Dakar Rallisi 5. etap: Al-Attiyah bu yılki ilk etap zaferini aldı, genel klasmanda Sainz'ı geçti

Son Dakar Rallisi şampiyonu Nasser Al-Attiyah, beşinci etapta zafere ulaştı ve genel klasmanda Yazeed Al-Rajhi'nin ardında ikinci sıraya yükseldi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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#200 Nasser Racing Prodrive Hunter: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel

Al-Hofuf - Shubaytah arasındaki 5. etap, 118 km ile bu yılki Dakar Rallisi'nin en kısa etabıydı ve yarın başlayacak olan iki günlük maraton öncesinde sürücülere küçük de olsa "soluklanma" fırsatı tanıdı.

Etap tamamen kumul arazide geçerken, son şampiyon Al Attiyah- Prodrive Hunter ile etap boyunca en hızlı isim oldu ve Toyota'dan Guerlain Chicherit'in 1 dakika 51 saniye önünde 48. Dakar Rallisi etap zaferini elde etti.

Diğer Toyota sürücüsü Juan Cruz Yacopini'nün üçüncü olduğu etapta, dördüncülüğü 2 dakika geride kalan Al-Rajhi aldı. Bir başka Toyota sürücüsü Guillaume De Mevius etabı ilk beşte tamamladı.

Audi'den Carlos Sainz için pek de iyi bir gün olmadı çünkü etap galibi Al-Attiyah'a 9 dakika 2 saniye kaybetti ve ilk onun dışında kaldı. Genel klasmanda da üçüncü sıraya geriledi.

#201 Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive: Yazeed Al-Rajhi, Timo Gottschalk

Photo by: A.S.O.

#201 Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive: Yazeed Al-Rajhi, Timo Gottschalk

Ancak Audi takım arkadaşı Mattias Ekstrom, Lucas Moraes'in sorun yaşamasından faydalanarak genel klasmanda dördüncülüğe yükseldi.

Sebastien Loeb'ün galibiyet umutları, bir referans noktasını kaçırdığı için 15 dakikalık bir cezaya çarptırılmasıyla darbe aldı. Bundan ötürü Çarşamba günü Al-Attiyah'a 21 dakika 13 saniye kaybetti.

Bu durum Mathieu Serradori'yi genel klasmanda beşinci sıraya yükseltirken, etap içerisinde beş dakika durmak zorunda kalan Stephane Peterhansel, sorunlara rağmen genel klasmanda altıncılığa çıktı.

X-Raid Mini'den Vaidotas Zala, genel sıralamada yedinci sıraya yükselirken, ilk onu De Mevius, Loeb ve Moraes tamamlıyor.

Genel klasman:

Poz. Sürücü Araç Zaman/Fark
1 Saudi Arabia Y. Al Rajhi Toyota 15sa44dk39sn
2 Qatar N. Al-Attiyah Prodrive +9dk03sn
3 Spain C. Sainz Audi +11dk33sn
4 Sweden M. Ekström Audi +22dk58sn
5 France M. Serradori Century +31dk00sn
6 France S. Peterhansel Audi +34dk12sn
7 Lithuania V. Zala Mini +37dk07sn
8 Belgium G. De Mévius Toyota +41dk51sn
9 France S. Loeb Prodrive +43dk03sn
10 Brazil L. Moraes Toyota +54dk47sn
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