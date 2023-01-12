Dakar Rallisi 11. Etap: Maraton etabının galibi Luciano Benavides, Howes yeniden lider!
Merakla beklenen maraton etabının ilk günü bir kez daha arkadan başlayan sürücülerin hakimiyetine sahne oldu, etap zaferi ise bu yıl üçüncü kez Luciano Benavides'e gitti.
Rallinin ikinci maraton etabının ilk parçasını oluşturan 11. Etap'ta sürücüleri uçsuz bucaksız bir kum denizi beklemekteydi.
Kurallar gereği dün akşam takımlarından hiçbir destek alamayan motosiklet sürücüleri, bugünkü ve yarınki etapları tek set lastikle tamamlama zorunda; dolayısıyla maraton etabının ilk gününde özellikle zafer için mücadele eden sürücüleri ciddi bir ikilem bekliyordu.
Yola ilk çıkan isim dünün galibi Ross Branch oldu, ancak yumuşak zeminli tüm etaplardaki gibi yine arkalardan başlayan sürücüler avantajlı olacaktı.
Dün avantajını yaşadığı durumun bu kez dezavantajını yaşayan Branch, ilk kontrol noktasına varıldığında 30. sıraya kadar gerilemişti! Dünün ikincisi Adrian van Beveren 11, dünün üçüncüsü Michael Docherty ise 13. sıradalardı.
Yolu açanların gerilemesinden en iyi faydalanan sürücü, dünkü hayal kırıklığının ve genel klasman liderliğini kaptırmasının ardından maraton etabının ilk kilometrelerinden gaza basan Skyler Howes oldu. Amerikalı sürücü liderliğe yükselirken, onu güne 13. başlayan Luciano Benavides ve 20. başlayan Sebastian Buhler takip etti.
Etabın orta noktasına doğru Howes'u geçen Luciano, bu noktadan sonra temposunu kaybetmedi ve yumuşak zeminde yine ustalığını konuşturarak günü zaferle noktaladı.
Rallinin üçüncü etap zaferine ulaşan Benavides, genel klasmanda da altıncılığa yükseldi.
#47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
İkinci sırada inişli çıkışlı grafiğini sürdüren Daniel Sanders yer aldı. İlk kontrol noktasında yedinciliğe yükselen Sanders, son birkaç gündür toparlanma eğiliminde.
Motosikletindeki bir arıza nedeniyle kontrol noktalarındaki zamanları net bir şekilde elimize ulaşmayan Toby Price günü üçüncü sırada tamamladı ve genel klasman ikinciliğini korudu.
Dördüncü sıra genel klasman liderliğine yeniden yükselen Howes'a gitti. Beşinci sırada genel klasmandaki tırmanışını sürdüren Pablo Quintanilla, altıncı sırada iyi sonuçlarına yenisini ekleyen Buhler, yedinci sırada Romain Dumontier yer aldı.
İlk onu tamamlayan isimler ise Lorenzo Santolino, Franco Caimi ve Kevin Benavides oldular. Tam sekiz dakika kaybeden Benavides, genel klasmanda bir günlük liderliğin ardından üçüncülüğe geriledi.
Branch ancak 19. olabilirken, istikrarsız sonuçlarına tam gaz devam eden Mason Klein 27. sırada yer aldı ve genel klasmanda dokuzunculuğa geriledi.
2023 Dakar Rallisi: 11. Etap sonuçları
1. Luciano Benavides (Husqvarna) - 2 saat, 57 dakika, 59 saniye
2. Daniel Sanders (GasGas) +1:38 dakika
3. Toby Price (KTM) +1:56
4. Skyler Howes (Husqvarna) +2:09
5. Pablo Quintanilla (Honda) +2:54
6. Sebastian Bühler (Hero) +5:06
7. Romain Dumontier (Husqvarna) +5:34
8. Lorenzo Santolino (Sherco) +5:43
9. Franco Caimi (Hero) +5:56
10. Kevin Benavides (KTM) +6:22
2023 Dakar Rallisi: Genel klasman
01. Skyler Howes (Husqvarna)
02. Toby Price (KTM) +0:28 dakika
03. Kevin Benavides (KTM) +2:44
04. Pablo Quintanilla (Honda) +14:14
05. Adrien van Beveren (Honda) +15:24
06. Luciano Benavides (Husqvarna) +18:06
07. Daniel Sanders (GasGas) +21:40
08. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +25:40
09. Mason Klein (KTM) +31:35
10. Matthias Walkner (KTM) +44:45
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