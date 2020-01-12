Dakar organizatörleri, sekizinci etabı motosiklet sınıfı için iptal etti

Paulo Gonçalves, bugün gerçekleştirilen yedinci etapta büyük bir kaza yaparak hayatını kaybetmişti.

Günün ardından bir toplantı yapıldı ve organizatörler, sekizinci etabın motosiklet sınıfı için iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bugün, Riyad ve Wadi Al-Dawasir arasındaki gerçekleştirilen yedinci etapta Paulo Gonçalves'in hayatını kaybetmiş olması, tüm Dakar'ı, özellikle de motosiklet sürücülerini şoke etti."

“Rallinin sevilen bir figürü olan Paulo, hem tecrübeli sürücülere hem de ona hayran olan ve kendisinden daha az deneyimli olan rakip sürücüler tarafından son derece saygı görüyordu."

"Organizatörler, sürücülerle konuştuktan ve tüm motosiklet ailesi ile bir araya geldikten sonra, sürücülere arkadaşlarının yasını tutmak için zaman tanımak amacıyla, Wadi Al-Dawasir'deki 8. etabı motosiklet sürücüleri için iptal etmeye karar verdiler."

“Dakar ailesinin tamamı bu akşamki brifinde Paulo'yu anmak için bir araya gelecek.”

Bu, otomobil sınıfının yarın sekizinci etapta mücadele edeceği anlamına geliyor.