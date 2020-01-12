Dakar
Dakar
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Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir:
08 Saat
:
46 Dakika
:
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Dakar / Dakar / Son dakika

Dakar organizatörleri, sekizinci etabı motosiklet sınıfı için iptal etti

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Dakar organizatörleri, sekizinci etabı motosiklet sınıfı için iptal etti
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sergio Lillo
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Oca 2020 17:25

Dakar Rallisi organizatörleri, motosiklet sürücüsü Paullo Gonçalves'in hayatını kaybetmesinin ardından pazartesi günkü sekizinci etabı motosiklet sürücüleri için iptal etti.

Paulo Gonçalves, bugün gerçekleştirilen yedinci etapta büyük bir kaza yaparak hayatını kaybetmişti.

Günün ardından bir toplantı yapıldı ve organizatörler, sekizinci etabın motosiklet sınıfı için iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bugün, Riyad ve Wadi Al-Dawasir arasındaki gerçekleştirilen yedinci etapta Paulo Gonçalves'in hayatını kaybetmiş olması, tüm Dakar'ı, özellikle de motosiklet sürücülerini şoke etti."

“Rallinin sevilen bir figürü olan Paulo, hem tecrübeli sürücülere hem de ona hayran olan ve kendisinden daha az deneyimli olan rakip sürücüler tarafından son derece saygı görüyordu."

"Organizatörler, sürücülerle konuştuktan ve tüm motosiklet ailesi ile bir araya geldikten sonra, sürücülere arkadaşlarının yasını tutmak için zaman tanımak amacıyla, Wadi Al-Dawasir'deki 8. etabı motosiklet sürücüleri için iptal etmeye karar verdiler."

“Dakar ailesinin tamamı bu akşamki brifinde Paulo'yu anmak için bir araya gelecek.”

Bu, otomobil sınıfının yarın sekizinci etapta mücadele edeceği anlamına geliyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Editör Charles Bradley

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir Başlangıç:
08 Saat
:
46 Dakika
:
56 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
13:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
13:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
22:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
18:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
19:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
19:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
19:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
19:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
19:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
19:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
19:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
19:00
06:00
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