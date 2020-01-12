Dakar organizatörleri, sekizinci etabı motosiklet sınıfı için iptal etti
Dakar Rallisi organizatörleri, motosiklet sürücüsü Paullo Gonçalves'in hayatını kaybetmesinin ardından pazartesi günkü sekizinci etabı motosiklet sürücüleri için iptal etti.
Paulo Gonçalves, bugün gerçekleştirilen yedinci etapta büyük bir kaza yaparak hayatını kaybetmişti.
Günün ardından bir toplantı yapıldı ve organizatörler, sekizinci etabın motosiklet sınıfı için iptal edildiğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bugün, Riyad ve Wadi Al-Dawasir arasındaki gerçekleştirilen yedinci etapta Paulo Gonçalves'in hayatını kaybetmiş olması, tüm Dakar'ı, özellikle de motosiklet sürücülerini şoke etti."
“Rallinin sevilen bir figürü olan Paulo, hem tecrübeli sürücülere hem de ona hayran olan ve kendisinden daha az deneyimli olan rakip sürücüler tarafından son derece saygı görüyordu."
"Organizatörler, sürücülerle konuştuktan ve tüm motosiklet ailesi ile bir araya geldikten sonra, sürücülere arkadaşlarının yasını tutmak için zaman tanımak amacıyla, Wadi Al-Dawasir'deki 8. etabı motosiklet sürücüleri için iptal etmeye karar verdiler."
“Dakar ailesinin tamamı bu akşamki brifinde Paulo'yu anmak için bir araya gelecek.”
Bu, otomobil sınıfının yarın sekizinci etapta mücadele edeceği anlamına geliyor.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Editör
|Charles Bradley
Dakar organizatörleri, sekizinci etabı motosiklet sınıfı için iptal etti
Yarış merkezi
|Seans
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|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
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Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
13:00
00:00
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|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
13:00
00:00
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|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
|
22:03
09:03
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|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
18:00
05:00
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|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
19:00
06:00
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|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
19:30
06:30
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|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
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Çar 8 Oca
Per 9 Oca
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19:15
06:15
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|Etap 6: Ha'il - Riyadh
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Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
19:00
06:00
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|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
19:00
06:00
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|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
19:00
06:00
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|Etap 11: Shubaytah - Haradh
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Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
19:00
06:00
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|Etap 12: Haradh - Qiddiya
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Per 16 Oca
Cum 17 Oca
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19:00
06:00
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