Dakar öncesi Sainz'dan Al-Attiyah'a cevap: "İstediğini düşünebilir"

Dakar'ı beş kez kazanan Al-Attiyah, Toyota'dan ayrıldıktan sonra Prodrive ile şampiyonluk tacını korumaya çalışıyor.

Cuma günü başlayacak olan bu yılki yarış öncesinde konuşan Al-Attiyah'a Audi'nin kendisi için bir tehdit oluşturup oluşturmayacağı soruldu.

Audi, Audi RS Q e-tron E2'nin de dahil olduğu yenilenebilir enerji kullanan prototip otomobiller için T1.U sınıfında, girişlere 21 beygir gücü değerinde 15kW ek güç sağlayacak bir FIA performans dengesi değişiminden yararlanmaya hazırlanıyor.

Al-Attiyah, "Audi mi? Onlara sadece üç gün veriyorum ve sonra evlerine dönecekler, bunu Fas ve Aragon'da yüz kilometre sonra gördünüz." dedi

Al-Attiyah'ın iddialarına bir yanıt veren Sainz[Üç kez Dakar galibi], "Nasser istediği gibi düşünmekte özgür."

Photo by: Audi Audi RS Q e-tron

Yarış öncesinde Suudi Arabistan'da aralarında Motorsport.com'un da bulunduğu medya kuruluşlarına konuşan İspanyol pilot, aklında zaferden başka bir şey olmadığını söyledi.

Sainz, "İyi bir yarış ve iyi bir ralli geçirmeyi hayal ediyorum. Şu anda hissettiğim biraz da bu, Prolog ile birlikte her gün neler olabileceğini olumlu bir şekilde gözümde canlandırmaya çalışıyorum."

"Stratejinizi belirlersiniz ve Prolog'ta nasıl başladığına bağlı olarak yarışın nasıl gitmesini istediğinizi hayal edersiniz."

"Audi'yi orada, ilk andan itibaren önde savaşırken görmek isterim ve yarış henüz başlamamışken bu aşamada bunu anlamak kolay. Tüm yıl boyunca bu senaryoyu gerçekleştirmek için hazırlanıyorsunuz, kazanmak için sonuna kadar savaşıyorsunuz." dedi.

Audi'ye meydan okuyacak çok sayıda rakip olmasına rağmen, iki kez WRC şampiyonu, markasının geçen yıl sorunlarla mücadele ettikten sonra çölde yarışmaya devam etmek için cesur olduğu konusunda ısrar etti.

Sainz, "Zor bir yıl oldu. İstediğimizden çok daha fazla sorunlu yarışlar geçirdik. Ama olumlu yanları da oldu."

"Baja Aragon ve Fas'ta olanların şimdi başımıza gelmeyeceğini düşünüyorum. Bu aracı getirip yarıştırmak için çok cesur olmanız gerekiyor. Bu yüzden Dakar'da bu araçla etap kazanmak ya da zafer için mücadele etmek çok özel." dedi.