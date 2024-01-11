Dakar lideri Al-Rajhi, büyük kaza sonrası ralliye veda etti

Perşembe günü, sürücülerin iki gün boyunca 549 km'lik bir mesafeyi tamamlamak zorunda oldukları 48 saatlik Chrono etabının başlangıcı vardı.

Karşılaşabilecekleri risklerin farkında olan pek çok sürücü, ilk kamp noktasına güvenli şekilde ulaştıklarından emin olmak için temkinli gitmeye çalıştılar.

Ancak, 51 km'de genel klasman lideri Al-Rajhi'nin kum tepelerinden birinde ciddi bir kaza geçirmesi ve Toyota Hilux'ının ciddi şekilde hasar görmesi sonucu büyük bir drama yaşandı.

Dakar'ın internet sitesinde Al-Rajhi'nin, etabın başlangıcına geri döndüğü bildirildi. Bu da günün geri kalanında yer almak için tüm umutlarını yitirdiğini gösteriyor.

Hilux'ı tamir edilmesi ve FIA tarafından öngörülen tüm güvenlik kurallarına uyulması halinde, Pazar günkü 7. etaba başlamasına izin verilecek.

Suudi Arabistanlı sürücü, aracını çalışır hale getirmeyi başarsa bile, dünyanın en prestijli rallisini kazanma ümitleri sona ermiş olacak.

Al-Rajhi'nin yaşadığı sorunun ardından liderlik için Nasser Al-Attiyah ve Carlos Sainz Snr çekişiyor.