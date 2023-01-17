Dakar kazasının ardından Carlos Sainz'ın omurgasında birden fazla kırık oluştu

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60 yaşındaki İspanyol pilot, Dakar'ın 9. etabının henüz altıncı kilometresinde, bir kum tepesinden aşağı doğru inmeye çalışırken, yere yanlış açıyla indi ve araç takla attı. İlk darbe çok büyük olduğu için, ikili acı içinde kaldı.

Sainz başlangıçta ralliden çekilmeye hazır görünüyordu. Hatta göğüs ağrılarını bildirdikten sonra hastaneye götürülecekti ancak yolculuğun ortasında fikrini değiştirdi ve helikopterden geri dönmesini istedi. İspanyol sürücünün bu girişimine rağmen araçtaki hasar çok büyük olduğu için ralliden çekilmek zorunda kaldılar.

Pazartesi günü bir tweet atan Sainz, sağlık durumuyla ilgili şöyle dedi: "Dakar Rallisi sonrası Madrid'e döndüğümde, bu yılki etkinlikte yaşadığım kazadan sonra hissettiğim sırt ağrısı, normalden daha uzun süre devam etti."

"Tıbbi tavsiyelere uyarak, yaralanmanın boyutunu ayrıntılı olarak değerlendirmek üzere daha fazla kontrolden geçtim."

"Ne yazık ki sonuçlar iyi gelmedi çünkü T5 ve T6 omurlarını kırdığım ortaya çıktı. İyi olan şey her iki omurun da stabil durumda olması. Bugünden itibaren önceliğim mümkün olan en kısa sürede iyileşmek olacak."

"Son günlerde bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için hepinize teşekkür ederim. Sizleri gelişmelerden haberdar edeceğim."

T5 ve T6 vertabraları omurganın üst kısmında yani kürek kemiklerinin arasında yer alıyor.