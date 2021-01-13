Dakar kazası sonrası Price'ın köprücük kemiği kırıldı

Avustralyalı sürücü, dokuzuncu etabın 155. kilometresinde geçirdiği kazanın ardından Tebük'teki bir hastaneye götürüldü.

O noktada ralliyi ikinci sırada götüren Price, üçüncü Dakar zaferi için Jose Ignacio Cornejo ile çekişiyordu.

Başlangıçta her iki bileğini de kırdığı düşünülen Price'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

KTM, Price'ın köprücük kemiğinin kırıldığını ve vücudunun pek çok yerinde morarma/çürük olduğunu açıkladı.

KTM'den yapılan açıklamada ayrıca Price'ın tıbbi gözetim altında tutulacağı duyurulurken, ruh halinin iyi olduğu belirtildi.

Honda'dan Ricky Brabec ve Sam Sunderland, Price'a yardım etmek için duran sürücüler oldular.

Honda sürücüsü Brabec, "Oldukça sert şekilde çarptı ve nerede olduğunu gerçekten bilmiyordu."

"Bana muhtemelen yedi kez nerede olduğunu ve benim kim olduğumu sordu. Onu gördüm ve helikopter gelene kadar onunla bekledim."

"Yaptığımız şey tehlikeli ve böyle olması talihsizlik. Bu, her sabah ekipmanları her giydiğimizde düşünmemiz gereken bir şey. Herhangi birimizin başına gelebilir."

"Geçen yıl Paulo [Goncalves] gibi gerçekten iyi bir dostumuzu kaybettik ve bugün Toby kaza yapıp ralliye veda etti. Ama o, iyi olacak." dedi.