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Dakar heyecanı tüm dünyayı sarmaya başladı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2022 Dakar Rallisi'ne artık sayılı günler kaldı.

Dakar heyecanı tüm dünyayı sarmaya başladı

Dünyanın en zorlu motor sporları organizasyonu 2022 Dakar Rallisi heyecanı tüm dünyayı sarmaya başladı.

Yaklaşık 40 yıllık Afrika ve Güney Amerika tecrübesinin ardından 2020 yılında ilk kez Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Dakar Rallisi bu sene de 3. kez Suudi Arabistan çöllerinde yapılacak.

 

Efsane Red Bull sporcusu Carlos Sainz'ın yanı sıra usta ve çaylak pilotların mücadele vereceği 2022 Dakar Rallisi'nin hazırlıkları da hızlandı.

Red Bull sporcuları dünyanın en zorlu yarışı için ilk ciddi testlerini Dubai'de gerçekleştirdi. 

 

 

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Dakar, 2022 Suudi Arabistan rotasının ayrıntılarını açıkladı
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Dakar, 2022 Suudi Arabistan rotasının ayrıntılarını açıkladı
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