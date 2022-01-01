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Dakar, Cidde'deki bir araç patlamasının ardından alarma geçti

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Dakar Rallisi organizatörü, Cidde'de bir yol otomobilinde meydana gelen patlamanın ardından, rallinin açılış günü için bir uyarı yayınladı.

Dakar, Cidde'deki bir araç patlamasının ardından alarma geçti

44. Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'da gerçekleştiriliyor ve heyecan bugün yapılan  prologue testiyle başladı. Ancak dikkatler, yerel saatle 18:30 civarında ASO tarafından yayınlanan resmi bir basın bildirisinin ardından farklı bir yöne kaydı.

Metinde organizatörler, 29 Aralık'ta Cidde'deki Donatello Oteli'nde bir aracın patladığı tuhaf olayın ardından, yaklaşık 3.500 kişilik kamp için güvenlik uyarısı yayınladı.

30 Aralık 22:51'de yayınlanan ilk açıklamada ASO, "Bu sabah Donatello Oteli'nin dışında meydana gelen ve bir sürücünün yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın" farkında olduğunu belirtti.

Sürücünün Kızıldeniz kentindeki bir hastanede tedavi gördüğü belirtilirken, aracının aniden durduğu ve yanmaya başladığı eklendi.

ASO, olayı araştıracağına ve mümkün olduğunca çok bilgi vereceğine dair söz verirken, 'tüm Dakar katılımcılarının ve taraftarların güvenliğini sağlayıp, gerekli tüm önlemleri uygulamak için' yerel yetkililerle temas halinde olduğunu belirtti.

Cumartesi günü yerel saatle 18:25'te ikinci bir duyuru daha geldi ve araçta altı yolcu olduğu ve beşinin yara almadan kurtulduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Sadece aracın sürücüsü bacağından ciddi şekilde yaralandı ve ameliyat olmak zorunda kaldı. Durumu iyiye gidiyor ve Fransa'ya dönmeye hazırlanıyor. Aracı, kaynağı henüz bilinmeyen ani bir patlamayla durdu." denildi.

ASO şu anda konunun Suudi polisi tarafından araştırıldığını ve kötü bir niyet olup olmadığına karar verilmediğini dile getirse de, güvenliği daha da güçlendirmeye karar verdi.

Basın açıklamasında, "Bu nedenle tüm güzergah, oteller ve konaklama yerlerinin güvenliği önemli oradan artırılacak. Bu açıdan herkesi azami dikkat göstermeye çağırıyoruz." denildi.

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Photo by: A.S.O.

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