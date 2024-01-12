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Etap raporu

Dakar 2024, Stage 6B etabını Loeb kazandı, Al-Attiyah çok fazla zaman kaybetti

Sebastien Loeb, Dakar Rallisi'nin 48 saatlik 6. Etabında etkileyici bir zafer kazanarak genel sıralamada üçüncü sıraya yükselirken, Prodrive'den yol arkadaşı Nasser Al-Attiyah'ın başına felaket geldi.

Rachit Thukral
Editör Rachit Thukral
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#203 Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin

Shubaytah çevresindeki 549 km'lik test cuma günü yeniden başladığında Loeb, Audi ikilisi Carlos Sainz ve Mattias Ekstrom'un arkasında üçüncü sırada yer alıyordu. Aradaki fark 5 dakika 19 saniyeydi ve mesafenin sadece üçte biri kalmıştı.

Ancak dokuz kez Dünya Ralli Şampiyonu olan pilot, Bivouac F'de Sainz'in önüne geçmeden önce günün ilk kontrol noktasında Ekstrom'u geçerek her iki Audiyi de kısa sürede geride bırakmayı başardı.

Fransız pilot etabın geri kalanında avantajını istikrarlı bir şekilde artırdı ve genel sıralamada liderliğini koruyan Sainz'e karşı 2 dakika 1 saniyelik bir zafer elde etti.

Loeb'ün 2024 yılındaki ikinci ve kariyerindeki 25. etap zaferi olan bu zafer, onu ASO tarafından işletilen ralli yarışları tarihinde eski Mitsubishi pilotu Hiroshi Masuoka ile birlikte en çok madalya kazanan altıncı pilot yapıyor.

Ekstrom'ün etap ilerledikçe Loeb ve Sainz ile arasındaki fark açıldı bitiş çizgisine 10 dakika kalmasına rağmen en iyi Toyota'yı kullanan Lucas Moraes'in önünde yarışı tamamladı.

Eryk Goczal, Taurax Max T3 sınıfı aracıyla sağlam bir efor sarf ederek etabı Moraes'in üç dakika gerisinde beşinci sırada tamamladı.

#200 Nasser Racing Prodrive Hunter: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel

Photo by: A.S.O.

#200 Nasser Racing Prodrive Hunter: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel

Son şampiyon Al-Attiyah, Bivouac F'de Gonczal'ı geçerek beşinci sıraya yükselmişti ancak Prodrive Hunter'ı etabın 530. km'sinde mekanik sorunlarla durdu.

Katarlı sürücü sonunda bitiş çizgisine ulaşmayı başardı. Ancak onarım çalışmaları ona çok değerli üç saatin mal oldu ve art arda üçüncü ve toplamda altıncı Dakar şampiyonluğu şansını sona erdirdi. Dün genel klasmanda liderin 21 dakika  41 saniye gerisinde üçüncü sırada yer alıyordu.

Al-Attiyah'ın yaşadığı sorunlar Audi'ye genel sıralamada açık bir avantaj sağlarken, Sainz Riyad'daki dinlenme gününe takım arkadaşı Ekstrom'un 20 dakika 21 saniye önünde giriyor.

Loeb şu anda üçüncü sırada Audi ikilisine en yakın rakip konumunda ancak maratonun ikinci haftasında koşulacak altı etapla birlikte liderlikten 29 dakika 31 saniye uzakta.

Overdrive'dan Guillaume de Mevius, fabrika ikilisi Lucas Moraes ve Giniel de Villiers'in önünde dördüncü sırada Toyota grubunun başında yer alıyor ve her üçü de Sainz'dan bir saat geriye düşmüş durumda.

MP Sports Ford sürücüsü Martin Prokop, Century'den Mathieu Serradori, Toyota'ya yeni katılan Guy Botterill ve Goczal ilk 10'u tamamlıyor.

Al-Attiyah geçici olarak 17. sırada yer alıyor ancak daha fazla sürücü finişe ulaştıkça grubun daha da altına düşebilir.

Dakar, artık geleneksel hale gelen ralli ortasındaki aranın ardından pazar günü yeniden başlıyor ve sürücüler yeniden başlangıçta Riyad ile Al-Duwadimi arasındaki 483 km'lik etapla karşılaşacak.

6. Etabın ardından genel klasmanda ilk 10

Position

Driver

Car

Time / gap

1

Carlos Sainz

Audi

24h49m32s

2

Mattias Ekstrom

Audi

 +20m21s

3

Sebastien Loeb

Prodrive

+29m31s

4

Guillaume de Mevius

Toyota

+1h02m47s

5

Lucas Moraes

Toyota

+1hr04m00s

6

Giniel de Villiers

Toyota

+1hr25m16s

7

 Martin Prokop

Ford

+1hr35m04s

8

Mathieu Serradori

Century

+1h37m20s

9

Guy Botterill

Toyota

+1h48m31s

10

Eryk Goczal

Taurus

+1h52m30s

 

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