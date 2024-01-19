Dakar 2024: Sainz 4. Dakar galibiyetine Audi ile ulaşırken, Loeb üçüncü oldu

Sainz, Suudi Arabistan'da 46. kez düzenlenen Dakar'da neredeyse tüm yarışı lider götürdü ve sonunda Guillaume de Mevius'un Overdrive Toyota'sına 1 saat 20 dakika 25 saniye fark atarak genel klasmanda zafere ulaştı.

İspanyol pilot, 2006 yılında Volkswagen ile çıktığı ilk yarıştan bu yana Dakar kariyerinde sadece üçüncü kez tek bir bireysel etap kazanamadı, ancak ana rakiplerinin başına gelen talihsizliklerden kaçınırken sorunlardan uzak kalan bir dizi sürüşle rakiplerini gölgede bırakmayı başardı.

Ancak Sainz için Dakar tamamen sorunsuz geçen bir yarış olmadı. İlk aksiliği Prolog'da yaşandı ve ancak 48. sırada bitirebildi. Ralli için başlangıç pozisyonunu tehlikeye attı.

Ancak 61 yaşındaki sürücü aldığı bu darbeden sonra hızla toparlanarak mücadeleye geri döndü. 2. Etapta genel klasman liderliğini ele geçirdi. Suudi sürücü Yazeed Al-Rajhi (Overdrive) ertesi gün olağanüstü bir performansla öne geçti, ancak 48 saatlik 6. Etapta Toyota Hilux'ını devirdikten sonra Sainz'ın önünü açmış oldu.

Rallinin ikinci haftasında Sainz, eski Dünya Ralli Şampiyonası takım arkadaşı Loeb'ün sert rekabeti karşısında Al-Rajhi'den devraldığı 20 dakikalık liderliği aşağı yukarı korudu. Fransız sondan bir önceki etapta hasarlı süspansiyon nedeniyle bir saat kaybettiğinde Sainz, birincilik için favori olarak görünüyordu.

Prodrive rakibi Loeb'ün yarış dışı kalmasıyla Sainz ayağını gazdan çekip güvenli bir şekilde bitiş çizgisine ulaşmayı başarabildi.

Cuma günü Yanbu'daki kamp alanına ilk 10'un hemen dışında ulaşan Audi sürücüsü, Dakar'daki dördüncü kariyer şampiyonluğunu elde etti (2008 Orta Avrupa Rallisi'ndeki zaferini saymazsak) ve ralli tarihinin en başarılı sürücüleri listesine dahil oldu.

Ayrıca daha önceki başarılarının hepsi farklı markalarla (Volkswagen, Peugeot ve Mini) gelen isim, Dakar'ı dört farklı üreticiyle kazanma başarısını da elde etti.

Bu başarı aynı zamanda Audi'nin Dakar'daki ilk zaferi oldu. Alman marka Dakar'a sadece 2022 yılında iddialı elektrik motorlu RS Q e-tron ile girmişti.

Sauber ile 2026'da gerçekleştireceği Formula 1 projesine tüm ağırlığını vermek için kalan son fabrika programının fişini çekmeye hazırlanan Audi için Dakar uygun bir uğurlama anlamına geldi.

Photo by: A.S.O. #203 Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin

Audi, iki kez DTM şampiyonu olan Mattias Ekstrom 7. Etapta mekanik sorunlar yaşayıp Sainz'i zafer için tek bırakana kadar 1-2 olarak ilerliyorlardı.

Ancak örnek bir takım çalışması sergileyen Ekstrom ve Stephane Peterhansel 15. Dakar zaferi için yaptığı girişim ilk hafta bir dizi sorunla raydan çıktı. İkinci gün boyunca Sainz'in zafer şansına yardımcı oldular ve zorlu kayalık arazilerde korunmasını sağladılar.

Bu durum, Nasser Al-Attiyah'ın Dakar'dan ayrılmasının ardından Bahrain Raid Extreme sürücüsü Loeb'ün büyük ölçüde yalnız kaldığı Prodrive ile tam bir tezat oluşturuyordu.

Loeb, 6. Etaptaki olağanüstü geri dönüş zaferinin ardından Dakar'da zafer için Sainz'in ana rakibi olarak ortaya çıktı. Ancak 1. ve 3. günlerde patlak lastikler ve diğer sorunlarla önemli miktarda zaman kaybettikten sonra 30 dakikalık bir farkın üstesinden gelmesi gerekiyordu.

Loeb, 7. Etabı kazanarak Sainz'ın liderliğini hemen üçte bir oranında azalttı. Pazartesi günü İspanyol'a beş dakika yaklaşmayı başardı, ancak bir navigasyon hatasıyla çölde kaybolarak kazandığı zamanı geri verdi.

Loeb sondan bir önceki gün Sainz'in 13 dakika gerisindeyken, bir tepeden inişinin ardından kayaya çarparak süspansiyonuna zarar verdi. Kış boyunca Toyota'dan Prodrive'a geçen Al-Attiyah, Hunter'ında bir dizi sorunla ralliden çıkarken, dokuz kez WRC şampiyonu, başka bir Prodrive müşterisi olay yerine gelene ve aracını onarmak için ihtiyaç duyduğu yedek parçalara sahip olana kadar bir saatten fazla beklemek zorunda kaldı.

Bu da de Mevius'un Dakar'ın Ultimate/T1+ sınıfındaki ilk yarışında ikinci sırada yer almasını sağlarken, Loeb Cuma günkü final de dahil olmak üzere 12 etabın beşini kazanmasına rağmen podyumun son sırasına yerleşmek zorunda kaldı.

Devamı gelecek...