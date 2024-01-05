Dakar 2024: Ekstrom Prolog etabında Audi'yle en hızlı isim olurken, Al-Attiyah ilk 10'un dışında kaldı

Dünyanın en prestijli ralli yarışının 46. edisyonu bugün Suudi Arabistan'ın batısındaki Al'Ula'da, tamamı kumlu arazide koşulan 27 km'lik kısa bir zamana karşı etabıyla başladı.

Dakar'ın yıllardır ortak bir özelliği olan Prolog, bir kez daha bir tür eleme seansı işlevi gördü. İlk 10'a giren pilotlar açılış etabı için kendi seçtikleri başlangıç pozisyonlarını belirlediler.

Ekstrom, 70 araçtan oluşan kategoride Audi RS Q e-tron ile 16 dakika 30 saniyelik etkileyici bir zaman elde ederek ilk sırayı aldı. Motosiklet sınıfındaki en iyi dereceden bile daha hızlı bir dereceydi.

Yamaha ile 2021'deki başlangıcının ardından üst üste dördüncü kez Dakar'da yarışan İsveçli, Seth Quintero'nun fabrika çıkışlı Toyota Hilux'ını 23 saniye farkla geçti.

Geçen yıl Dünya Ralli Şampiyonası'nın T3 sınıfını kazanan Quintero, takım arkadaşlarının ilk 10'a girecek hızdan yoksun olduğu bir günde Toyota'ya liderlik etti.

Prolog'da üçüncü sıra dokuz kez Dünya Ralli şampiyonu olan Sebastien Loeb'ün oldu. Daha önceki yedi denemesinden sonra Dakar'da ilk genel klasman zaferini arayan Loeb, Team X takımıyla Hunter kullanan ve dördüncü sıradaki Marcos Baumgart ile aynı zamanı yaptı.

Photo by: Red Bull Content Pool #203 Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin

Baumgart'ın kardeşi Cristian da altı saniye geriden beşinci sırada yer alırken, ilk beşte üç Prodrive yer aldı.

Bir zamanlar Dakar Rallisi'nin devlerinden biri olan X-Raid Mini takımının formunu geri kazanmasıyla Polonyalı sürücü Krzysztof Holowczyc, John Cooper Work 4x4 ile Cristian Baumgart ile aynı zamanı yaparak umut verici bir altıncılık elde etti.

Hemen arkasından yedinci sırada, elektrikli üç Audiden ikincisiyle 14 kez kazanan Stephane Peterhansel gelirken, Lionel Baud da Overdrive'ın kullandığı müşteri Toyota'sıyla 8. sırada yer aldı.

MP Sports / Benzina takımı için Ford Raptor kullanan Martin Propok 9. olurken Century Racing'den Brian Baragwanath ilk 10'u tamamladı.

Dakar'ı beş kez kazanan Al-Attiyah, Prolog'da Guerlain Chicherit'in ikinci en iyi Overdrive Toyota'sının hemen arkasında 12. olarak unvan korumak için geldiği yarışta nispeten sakin bir başlangıç yaptı.

Ancak Toyota'da geçirdiği uzun bir sürenin ardından bu yıl Prodrive'a katılan Katarlı sürücü, bugünkü 27 km'lik testte ilk sırada yer almasına rağmen Ekstrom'ün bir dakikadan biraz fazla farkla gerisinde kaldı.

Daha geride, 2014 galibi Nani Roma, Ford'un ilk Dakar katılımını 17 dakika 52 saniyelik bir süreyle Prolog'da elde ettiği 17. sıra ile başladı. Diğer fabrika Ranger'ı Gareth Woolridge bir dakika geride 31. sırada kaldı.

İki eski Dakar şampiyonu 2024'e nispeten sönük bir başlangıç yaptı. Carlos Sainz Audi adına geçici olarak 34. sırada yer alarak prolog etabında takım arkadaşı Ekstrom'a iki dakika kaybederken, Toyota'dan Giniel de Villiers, Quintero'nun en üst sınıftaki ilk yarışında ikinci olduğu bir günde 44. olarak daha da geride kaldı.

Prologun tamamlanmasıyla birlikte sürücüler cumartesi günü Al-'Ula'dan Al Henakiyah'a doğru 414 km'lik bir test için yola çıkacak ve daha önce keşfedilmemiş bir arazide birçok volkandan geçecek.

Dakar 2024 - Prologue sonuçları: