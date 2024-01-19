Dakar 2024: Brabec Honda ile motosiklet sınıfı galibiyetine tekrar ulaştı

Suudi Arabistan'da iki hafta süren yarışta sadece tek bir bireysel etap kazanmasına rağmen Brabec, Honda'yı Dakar'da zafere geri döndürürken 10 dakika 53 saniyelik etkileyici bir farkla yarışı kazandı.

10 dakika 53 saniye, Brabec'in Al-Ula ve Al-Henankiya arasındaki açılışta Branch'a neredeyse tam olarak kaybettiği süreydi ve Amerikalı sürücüyü Dakar'a dokuzuncu katılımında hemen geriye düşürdü.

Ancak Brabec, ralli Empty Quarter'a doğru ilerlerken Branch ile arasındaki farkı yavaş yavaş kapatmayı başardı ve sonunda 626 km'lik devasa bir mesafeyi kapsayan 48 saatlik 6. Etap sırasında liderliği ele geçirdi.

Sekiz günlük yarışın ardından, Hero'nun rakibi geri dönüş yapmaya çalışırken Brabec ile Branch arasındaki fark sadece bir saniyeydi. Ancak iki gün sonra 32 yaşındaki pilot Honda'sının hızını göstererek yedi dakikalık bir avantaj elde etti. Branch kum tepeleri üzerinde yaptığı hatalarla önemli miktarda zaman kaybetti.

Bu etap Dakar'ın kaderini belirleyen etap oldu ve sarkacı Brabec'in lehine çevirerek yarışın kalan üç gününde motivasyonunun artmasını sağladı.

Cuma günü Yanbu'ya giden 175 km'lik son etabı yedinci sırada tamamlayan Honda sürücüsü, KTM'nin 18 yıllık galibiyet serisine son vererek tarihe geçtiği 2020'deki ilk zaferinin ardından Dakar'daki ikinci zaferini elde etti.

Branch son hafta Brabec ile başa çıkamasa da perşembe günü 2024'ün ikinci etap zaferini elde ederek genel sıralamada bir sonraki en iyi Honda sürücüsü Adrien van Beveren'in önünde ikinci sıraya yerleşti.

İkincilik, hem kendisinin hem de Hero'nun Dakar'daki en iyi sonucu olurken, Hintli üretici 2024'te kendisini geliştirerek dünyanın en zorlu kros rallisinde Honda'nın en yakın rakibi olarak ortaya çıktı.

Photo by: A.S.O. #16 Hero Motosports Team Rally: Ross Branch

Brabec ve Branch'in ardından Van Beveren, iki ayrı durumda önemli miktarda zaman kaybetmesine rağmen fabrika Honda'sıyla en iyi dereceyi elde etti. Ancak Japon markasını 9. Etapta 1-2-3'lük muazzam bir galibiyete taşıdı.

KTM bu yılki Dakar'da en iyi üçüncü üretici konumuna gerilerken, fabrika motosikletlerinin en iyisini kullanan Kevin Benavides yarışı 38 dakika geride dördüncü, Toby Price ise yedi dakika geride beşinci sırada tamamladı.

Hem Benavides hem de Price, Branch tarafından domine edilen açılış etabında çok zaman kaybetti. 2016 ve 2019'un galibi Price, Benavides tarafından kazanılan 4. etapta daha da geriye düştü.

Price ertesi gün kısaltılmış 5. etabı kazandı ve Benavides 8. etapta da bir zafer daha elde etti. Ancak bu zamana kadar ikisi de yarış dışı kalmış gibi görünüyordu.

Altıncılık, 5. Etapta mekanik bir sorunla yaklaşık 20 dakika kaybedince zafer umutları sona eren Luciano Benavides'in Husqvarna'sına gitti.

GasGas'tan Daniel Sanders, Slovnaft'tan Stefan Svitko ve Martin Michek ilk 10'u tamamladı.

Sherco'nun atağına Rally2 sınıfını kazanan ve genel sıralamada 11. olan Harith Noah liderlik etti.

Takım arkadaşı Lorenzo Santolino, güne ilk 10 içinde başlayan 450 SEF Rally'de bazı mekanik sorunlarla karşılaştıktan sonra 2. etabın başında ralliden çekilmek zorunda kaldı.

Santolino 2024 edisyonundan ayrılan tek yüksek profilli sürücü değildi. Honda ile uzun bir süre çalıştıktan sonra Hero ile ilk kez yarışan Joan Barreda, 5. etapta geçirdiği kazanın ardından kolunda ağrı hissettiğini bildirdi ve ertesi gün teknik sorunlar nedeniyle ralliden çekildi.