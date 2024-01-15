Dakar 2024, 8. Etap: Ekstrom etabı kazanırken Sainz, Loeb ile farkı açtı

Bu yılki yarışta üç etap galibiyetini elde eden Loeb, Al Duwadimi - Ha'il etabının son 100 km'sine girerken İspanyol Sainz'ın üç dakika, en yakın rakibi Ekstrom'un ise bir dakika önünde yer alarak Sainz'in genel klasman avantajını daha da azaltmaya hazır görünüyordu.

Ancak Loeb, etap finişine giden toprak yolda rakiplerine 10 dakikadan fazla farkla geride kalarak tüm kazandığı zamanları geri verdi ve Sainz'a yarışın son günlerine girerken daha fazla nefes alma alanı sağladı.

Ekstrom, Dakar Rallisi'ndeki beşinci ve bu yılki prolog zaferi de dahil olmak üzere ikinci etap zaferini elde etmek için finişe kadar elinde tuttuğu liderliği aldı.

Ekstrom'un Audi takım arkadaşı Stephane Peterhansel, pazartesi günü toplam 458 km'nin ardından son 10 km'de Guerlain Chicherit'in ardından ikinci sırayı alarak ve finişte sadece 25 saniye farkla Alman fabrika takımı 1-2'yi oldu.

Sainz Audi'siyle nispeten sakin geçen bir günü dördüncü sırada tamamladı. Loeb ise günü 10. sırada noktalarken, cuma günkü finişe dört etap kala 24 dakika 47 saniye Sainz'ın gerisinde yer alıyor.

Photo by: Red Bull Content Pool #207 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Mattias Ekstrom, Emil Bergkvist

Toyota'dan Lucas Moraes etabı yedinci sırada bitirmesine ve Guillaume de Mevius'a bir dakika kaybetmesine rağmen genel klasmanda üçüncü sıradaki yerini korurken, Overdrive Toyota pilotu genel klasmanda podyum üçlüsünün yarım saat gerisinde kaldı.

Toyota sürücüsü Giniel De Villiers Overdrive sürücüsü Chicherit'in önünde beşinci sırada yer alırken, Orlen Jipocar Ford Raptor sürücüsü Martin Prokop yedinci sırada yer alıyor ancak lider Sainz ile arasında iki saatten fazla fark bulunuyor.

Dakar Rallisi'nin son şampiyonu Nasser Al-Attiyah, etabın 62. km'sinde motor arızası yaşayarak yarışta bir darbe daha aldı.

Prodrive Hunter takım yardımı için bekletildi ve Al-Attiyah dünya şampiyonası puanlarını toplamak için yarın yarışa devam edebilecek. Ancak bu kariyerine beşinci Dakar Rallisi galibiyetine ekleyemeyecek.

Al-Attiyah, 48 saatlik 6. Etap sırasında sert bir iniş sırasında meydana gelen araç hasarı nedeniyle 2 saat 45 dakika geride kaldığında zaten 5. Dakar Rallisi zaferinden uzaklaşmıştı.

8. Etabın Ardından Geçici Klasman ( İlk 10 ):