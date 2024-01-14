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Etap raporu

Dakar 2024, 7. Etap: Loeb etabı kazandı ve Sainz ile farkı azalttı, Ekstrom ise yarış dışı kaldı

Prodrive'dan Sebastien Loeb, 7. Etap'taki zaferiyle Carlos Sainz ile olan farkı azaltırken, Mattias Ekstrom Dakar Rallisi'nde yarış dışı kalan son sürücü oldu.

Rachit Thukral
Editör Rachit Thukral
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#203 Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin

Loeb pazar günkü Riyad ve Al-Duwadimi arasındaki 483 km'lik teste sakin bir başlangıç yaptı. Ancak dokuz kez Dünya Ralli şampiyonu yavaş yavaş öne geçmeyi başardı ve Toyota'dan Lucas Moraes'e 7 dakika 6 saniye fark atarak yılın üçüncü etap zaferini elde etti.

Sainz, Ekstrom'un mekanik sorunlar nedeniyle iki kez durduğu ve Stephane Peterhansel'in İsveçlinin yardımına koşmak için kendi şansını feda etmek zorunda kaldığı Audi için nispeten zor bir gün olan yarışı Nasser Al-Attiyah'ın arkasında dördüncü olarak tamamladı.

Dakar Rallisi bir günlük dinlenmenin ardından Suudi başkentinin yakınlarında yeniden başlarken, Toyota'nın yeni üyesi Seth Quintero erken tempoyu belirleyen isim oldu ve gelecek vaat eden Amerikalı Hilux 1-2-3 ile Overdrive'dan Guerlain Chicherit ve takım arkadaşı Moraes'in önünde yer aldı.

Loeb çizgiden nispeten yavaş bir başlangıç çıktı yaptı ve sadece ilk 39 km'de üç dakikadan fazla kaybetti. Ancak Al-Duwadimi'ye giden yolun yarısına yaklaşırken geri dönüş belirtileri gösteriyordu.

Moraes'in rallinin liderliğini ele geçirdiği 213 km'deki beşinci kontrol noktasında üçüncü sıraya yükselen Loeb, önce Quintero'yu geride bıraktı, ardından bir sonraki kontrol noktasında Brezilyalı sürücüyü geçti.

Etabın bir sonraki bölümünde Century'den Mathieu Serradori'nin kısa süreli bir tehdidi vardı. Ancak Fransız pilot Toyota ikilisini hızlı bir şekilde atlattı. Loeb 2024'te üst üste ikinci ve toplamda üçüncü etap zaferine giden yolda hızla kendine bir tampon oluşturmayı başardı.

Moraes, Serradori ve Quintero'nun etabın sonuna doğru önden düşmelerinin ardından Toyota için güçlü bir sonuç elde etmek üzere fabrika çıkışlı Hilux'ıyla ikinci sırayı geri almayı başardı.

Düşüşlerinden en çok faydalananlardan biri de son şampiyon Nasser Al-Attiyah oldu. Sainz'i bitiş çizgisinden hemen önce geçerek Prodrive Hunter'ıyla sağlam bir üçüncülük elde etti.

#204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr., Lucas Cruz

Photo by: Red Bull Content Pool

#204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr., Lucas Cruz

Sainz'in etabın başında altı dakikadan fazla kaybederek günün ilk kontrol noktasında 17. sırada kalmasının ardından dördüncü olarak yine de makul bir sonuç elde etti.

Chicherit ve Serradori sonunda beşinci ve altıncı olarak sınıflandırılırken, Quintero Vaidotas Zala'nın X-Raid Mini'sinin arkasında sekizinci sıraya kadar düştü.

Sadece beş etabın kaldığı Dakar 2024, Ekstrom, Peterhansel ve Al-Attiyah gibi isimlerin yarış dışı kalmasıyla Sainz ve Loeb arasında geçecek ikili bir yarış haline geldi.

Audi sürücüsü Sainz, 46. Dakar Ralli'sinin bitimine beş etap kala liderliğini sürdürüyor. Ancak Prodrive sürücüsü Loeb ile arasındaki fark 19 dakikaya kadar düştü.

Moraes şu anda diğer iki Toyota sürücüsü Overdrive'dan Guillaume de Mevius ve takım arkadaşı Giniel de Villiers'in önünde üçüncü sırada yer alıyor. Bu üçlü Sainz'ın bir saatten fazla gerisinde, yani Toyota'nın Dakar'da üst üste üçüncü kez kazanma umutları sona ermiş gibi görünüyor.

7. Etabın ardından geçici genel klasman ( İlk 10 ):

Position

Driver

Car

Time / gap

1

Carlos Sainz

Audi

30h06m42s

2

Sebastien Loeb

Prodrive

 +19m00s

3

Lucas Moraes

Toyota

+1h00m35s

4

Guillaume de Mevius

Toyota

+1h30m50s

5

Giniel de Villiers

Toyota

+1h40m07s

6

Martin Prokop

Ford

+1h50m40s

7

 Mathieu Serradori

Century

+1h52m50s

8

Guerlain Chicherit

Toyota

+1h58m40s

9

Guy Botterill

Toyota

+2h11m16s

10

Benediktas Vanagas

Toyota

+2h22m53s
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