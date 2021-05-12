Dakar, 2022'deki Suudi Arabistan etkinliğinin ilk detaylarını açıkladı

Suudi Arabistan ile yapılan 5 senelik anlaşmanın ardından Dakar Rallisi, 2020'de etkinliğin gerçekleştirildiği Güney Amerika'dan ayrılmıştı ve Suudi Arabistan'daki ilk etkinlik gerçekleştirilmişti.

Suudi Arabistan'ın ilk sene geçerli olan ve rallinin sadece Suudi Arabistan'da gerçekleştirilebileceğini belirten maddenin sona ermesinin ardından etkinliğin gerçekleştirilebileceği daha çok ülke aranmaya başlanmıştı.

Ancak seyahat yasakları, ralli direktörü David Castera'nın rallinin gerçekleştirilebileceği diğer alanlara gitmesini ve burada araştırmalar yapmasını engelledi. Böylelikle 44. rally raidin de tamamıyla Suudi Arabistan'da yapılmasına karara kılındı.

2022 Dakar Rallisi, 1 Ocak'ta Hai’il'de gerçekleştirilecek ön test ile başlayacak ve 14 Ocak'ta Jeddah'da sona erecek.

2 Ocak'ta daha önce 2017 Rallisi'nde full etap koşulmuştu. 1 Ocak'taki son aksiyon ise 2012 Rallisi'nde yaşanmıştı.

Rota şöyle: Pilotlar, Persian Körfezi'ne paralel bir şekilde ilerleyecek sonrasında da Empty Quarter çölüne girecek. 650,000km2 kum bulunan bu çöl, 2022 etkinliğinin ana özelliği olacak.

Paulo Goncalves'in hayatını kaybettiği 2020'deSuudi Arabistan'da gerçekleştirilen ilk ralliden sonra, katılımcılar arasındaki güvenlik endişeleri ile birlikte, Dakar daha güvenli bir etkinlik düzenlemek için farklı bir çözüm buldu.

Rota, Empty Quarter çölünün derinliklerine doğru indikçe, pilotlar bu tehlikeli bölümden birbirleriyle iletişim kurarak geçecek.

Bu bölgedeki dinleme gününde oradan güvenlice çıkılması için de ASO, hava operasyonu düzenleyecek ve herkesi helikopterlerle Riyadh'a götürecek.

Etap-etap her detay verilmese de Castera, bu bölümde, ''4.000km civarı özel etaplar ve 2.500-3000km arası da irtibatla geçilen etaplar olacak'' dedi.

Castera bunlara ek olarak, ''Dakar'a hazırlanırken her zaman anlatılacak hikayeler ortaya çıkar. Ralli için 2-3 ülke daha bulamadık ve 'ne yapabiliriz?' diye düşünmeye başladık.''

''Ben de insanları dinledim. Onlar bana çok fazla kaya olduğunu, yeteri kadar kumul olmadığını söylüyordu.''

''Bu yüzden Ha'il'de başlayacağız. Böylelikle yarışa kumlu bir start vereceğiz, toz olamayacak. Kolay olmayacak ama birkaç kumul olacak.''

''Sonrasında güneye gideceğiz ve daha çok kumul için Empty Quarter'a gireceğiz. Burada 3 gün geçireceğiz ve buralarda kalacağız. Böylelikle rallinin kökenlerine ineceğiz, karavanlar olmayacak. Bu benim sevdiğim ruh ve Dakar bu ruhu hep içinde barındırmıştır.''

''Sonrasında ikinci hafta daha normal geçecek. Genel olarak kum banyosu gibi olacak çünkü geçen 2 seneden daha çok kum var.''

2021 Dakar Rallisi'ne getirilen en büyük değişikliklerden biri, elektronik yol kitapçıkları olmuştu. Bu teknoloji SSV, T3 ve kamyon kategorilerinde yer almıştı. 2022'de ise bu teknolojinin bütün elit serilere sağlanması planlanıyor.

Rota keşifleri, Mayıs ayının sonunda başlayacak.