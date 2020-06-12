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Dakar 2021 rotası belirlendi, yeni ülke haritaya eklenmedi

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Dakar 2021 rotası belirlendi, yeni ülke haritaya eklenmedi
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
12 Haz 2020 06:11

Dakar Rallisi'nin organizatörü olan ASO, 2021 Dakar Rallisi'nin üst üste ikinci defa tamamıyla Suudi Arabistan'da koşulacağını, ancak rotanın tamamen yeni bir rota olacağını açıkladı.

Efsanevi Dakar Rallisi'nin rotası, 2020 itibariyle Güney Amerika bölgesinden Orta Doğu'ya taşındı ve rallinin üçüncü bölgesine start verildi.

Suudi Arabistan yetkilileri, yaptıkları beş yıllık anlaşmanın ilk yılında rallinin sadece kendi ülkelerinde koşulacağını şart koşmuştu, ancak ASO yönetimi 2021'deki rallide ikinci bir ülkeyi de rotaya eklemek üzerine çalışıyordu. Mısır ve Ürdün'ün, Suudi Arabistan ile kara sınırı olması ile beraber yarışa eklenmek üzerine planları vardı.

Ancak koronavirüs krizinin yarattığı ulaşım kısıtlamalarının uzun bir süre boyunca devam edecek olması ile beraber Dakar Rallisi'nin üçüncü kez üst üste, tek bir ülkede gerçekleşmesi kararı alındı.

ASO yönetimi, Dakar Rallisi'nin 43. edisyonunun 3 Ocak tarihinde Cidde kentinde başlayacağını ve 15 Ocak'ta aynı kentte tamamlanacak. Rallinin tamamı 11 etaptan ve başlangıçtaki özel etabın sıralamasını oluşturacak olan bir giriş etabından oluşacak. 9 Ocak'ta ise Ha'il kentinde bir dinlenme günü olacak.

Motorsport.com'a konuşan Dakar direktörü David Castera şunları söyledi: "Beklediğimiz rotaya sahip olamadık, çünkü aklımızda iki veya üç ülkede bu ralliyi yapmak vardı. Ancak COVID-19 sebebiyle olan kısıtlamalar sebebiyle o bölgeleri ziyaret etmek mümkün değildi."

"Eğer bir işi yapacaksak bunu düzgün bir şekilde yapmalıyız ve bölgelere gidip hükûmetler ile konuşmalısınız. Tüm Dakar'ı Suudi Arabistan'da yapmak dışında bir opsiyona sahip değildik. Seyahat etmek mümkün değildi. Ancak ilerleyen yıllarda daha çok ülkeyi rotaya ekleyeceğiz." 

"Bu durumun yarış üzerinde çok büyük etkileri yok, çünkü Suudi Arabistan çok büyük bir ülke ve pek çok rota opsiyonuna sahip. Tamamen yeni bir rota çizdik. 2020'de kullanılan yolların neredeyse hiçbirini kullanmadık, sadece 50-80 kmlik bir bölümü yeniden kullanacağız."

Rallinin 2021'deki versiyonunda iki tane döngü rotası ve bir maraton etabı olacak, böylece bağlantılı bölümler daha da azalacak. Rallinin Güney Amerika'dan Suudi Arabistan'a geçişi ile beraber Dakar'ın rotadasındaki bağlantı oranı yüzde 50'den yüzde 35'e düşmüştü.

Rallide dört yeni bölge bulunacak. Bu bölgeler ise Arap yarımadasının kuzeyinde bulunan Cevf, ortasında bulunan El-Kasım, güneybatısında bulunan Asir ve El-Baha bölgeleri. Rubülhali Çölü'nde bulunan ve yüksek hızla geçilen tümsekler ise yarışın 2021 rotasında bulunmamakta.

Organizasyonun rotasının birebir hali Kasım ayında açıklanacak.

Ana rallinin yanında ASO yönetimi, rallinin geçmişine ithafen 2000 öncesi araçlar ve kamyonlar ile yapılacak olan 'Dakar Klasik' rallisini de tanıttı.

Bununla beraber yönetim, geçen sene hayatlarını kaybeden Paulo Gonçalves ve Edwin Straver'in kazalarının bir daha yaşanmaması adına katılımcıların güvenliğini artırmaya ve ortalama hızları azaltmaya odaklandığını açıkladı.

Castera açıklamasını şu şekilde tamamladı: "Kullandığımız uydu sistemleri ile beraber tüm yolları ve tüm kilometreleri takip etmeyi başardık. Bunu daha teknik, daha yavaş bir Dakar tasarlamak için kullandık. Her etabın kendine özel birkaç karakteristik özelliği bulunmakta: birkaç çukur, biraz farklı arazı koşulları, birkaç teknik alan, hızlı alanlar gibi."

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Editör Sergio Lillo

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