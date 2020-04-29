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Dakar / Son dakika

Dakar, 2021 için daha çok ülke ekleme planını rafa kaldırabilir

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Dakar, 2021 için daha çok ülke ekleme planını rafa kaldırabilir
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jamie Klein
Çeviren: Efe Kahya, Editör
29 Nis 2020 16:55

Dakar Rallisi, koronavirüs pandemisinin bir sonucu olarak 2021 yılındaki rallinin yarış rotasına fazladan ülke ekleme üzerine yaptığı planları rafa kaldırmak zorunda kalabilir.

Bu sene yapılan Dakar Rallisi, Ortadoğu'da yapılan ilk Dakar organizasyonu oldu. Suudi Arabistan topraklarında yapılan ralli, 5 sene boyunca Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Rallinin direktörü David Castera, 2021 ve sonrası için yapılacak Dakar Rallilerinde başka ülkelerin de katılımcı olarak bulunması konusunda görüşmelere başladığını duyurmuştu.

Ancak devam eden COVID-19 pandemisi sebebiyle gelecek seneki Dakar Rallisi, aynı bu senede olduğu gibi, sadece Suudi Arabistan'da yapılabilir. 

Motorsport.com'a konuşan Castera şunları söyledi: "En baştaki amacımız iki veya üç ülke ile beraber çalışmaktı, ancak sadece bir ülke ile çalışma opsiyonumuz da var. Birkaç farklı senaryoya sahibiz çünkü sağlık koşullarının hangi türlü evrileceğini bilemiyoruz."

"Dakar 2021'in nasıl olacağı ile ilgili Haziran ayı başlarında açıklama yapmamız için, bir sonraki 15 gün içerisinde kesin bir sonuca varmamız gerekiyor."

Suudi Arabistan'ın yaptığı anlaşma sayesinde Dakar'da bulunan bir ülke garantileniyor, ancak Motorsport.com'un fikrine göre Suudi Arabistan ile kara sınırı olan Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri, 2021 rallisi rotası için en önemli iki aday olarak ortaya çıkıyor.

Ancak pandeminin de etkisi ile beraber rallinin birkaç ülkede birden aynı anda yapılması lojistik zorlukları ortaya çıkarabilir. Bu yüzden Dakar'ın sadece Suudi Arabistan'da, ancak tamamen farklı bir rotada yapılması ile ilgili yedek bir plan bulunmakta.

Castera sözlerine şu şekilde devam etti: "Suudi Arabistan çok geniş bir ülke, işte tam da bu yüzden sıradaki Dakar'ı tamamen yeni bir şekilde orada yapabiliriz. Ben, geçen senekinden tamamıyla farklı bir rotayı en baştan yapabilirim."

"Fransa'dan dört veya beş kat daha büyük bir ülke ile, seyahat yasağı bulunsa bile, tamamen yeni, güzel ve mükemmel bir Dakar yapabileceğime inanıyorum."

"Tabii ki de pandemi bizi biraz etkiliyor, ancak çok fazla değil. Bunu uzaydan çekilecek fotoğraflarla da yapabilirim."

"Her şeyi kesin yapmak için şansım yok, ancak fazla risk almayacağım. Herkes için zor bir sene oluyor ve bu durum ile yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Pandemiye ayak uydurmaya çalışıyoruz ve rotalar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz."

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Editör Sergio Lillo

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