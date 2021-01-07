Dakar 2021: Hero sürücüsü Santosh, kazada rakibi tarafından hayata döndürüldü

Hero adına yedinci Dakar Rallisi'ne katılan Santosh, etabın 135. kilometresinde motosikletinden düştü - tam da dağlar arasında çakılların bulunduğu bir noktada.

Spierings olay mahaline gelen ilk isim oldu ve Husqvarna pilotu Maurizio Gerini ile beraber Santosh'u baygın şekilde buldu.

RallyManiacs.com'a konuşan Spierings şunları söyledi: "İki sürücünün kaza yaptıklarını ve yerde olduklarını gördüm, biri sağda diğeri soldaydı. Gerini'nin durumu iyiydi, anında ayağa kalktı ve Santosh'a doğru ilerledi."

"Motosikletimi, kaza yaptıkları taşın hemen önünde durdurdum, böylece diğer sürücülerin o taşa çarpmalarını istemedim, anında da acil durum butonuna bastım. Anında onu hayata döndürmeye çalıştık ve 15 dakika sonra alana üç tane helikopter geldi."

"Benim yerime olaya müdahale ettiler, ancak o sırada kalbinin yeniden çalıştığını hissettim. Resmen içim rahatladı."

Akşam ASO tarafından yapılan açıklamada 37 yaşındaki sürücünün endüklenmiş komaya alındığı ve Perşembe günü, yaralarının ciddiyetini görmek amacıyla tetkikler yapılacağı söylendi.

Yapılan ayrı bir açıklamada ise Hero takım yönetimi şunları söyledi: "Kendisi bir kafa travması yaşadı. Şu anda sakinleştirildi ve gece boyunca durumu gözlenecek. Yarın ise tetkikler yapılacak."

Hero takımı 2020 Dakar Rallisi'nde yıldız sürücüsü Paulo Gonçalves'i, Portekizli sürücünün yedinci etapta yaptığı kazanın ardından, kaybetmişti.

Hero takım patronu Wolfgang Fischer şunları söyledi: "Bugün duygusal olarak bizim için oldukça zor bir gündü, aynı zamanda ters düzende aynı etapta Paulo'yu kaybetmiştik, oldukça duygusal bir gündü."

"Santosh bugün kötü bir kaza geçirdi. Dakar'a geri dönmeyecek ve şu anda hastanede tedavi görüyor. Bir an önce iyileşmesini ümit ediyoruz."

"Bir diğer taraftan sportif açıdan J-Rod (Joaquim Rodrigues) ile beraber altıncı olarak en iyi sonucumuzu aldık, kendisi ritmini yakalamaya başladı. Sebastian (Buhler) ile de sonda yaptığı küçük hata dışında, biraz zaman kaybetmesine rağmen, iyi bir etap geride kaldı."

"Şu an tek ümidimiz Santosh'un bir an önce aramıza geri dönmesi ve takımın kazasız şekilde yoluna devam etmesi."

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