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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar 2021, Etap 2: Barreda kazandı, KTM için kötü bir gün oldu

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Dakar 2021, Etap 2: Barreda kazandı, KTM için kötü bir gün oldu
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Joan Barreda Pazartesi günü Dakar’daki 25. Etap galibiyetini alırken, KTM’in Honda’dan unvanı alma ümidi azaldı.

İspanyol sürücü Barreda, Bişa’dan Wadi Ad-Dawasir'e olan 457 km’lik yolu geçtiğimiz senenin şampiyonu ve Honda’dan takım arkadaşı Ricky Brabec’in 3 dk 55 sn önünde tamamladı. İkili dün rallinin ilk etabında zorlanmıştı.

Barreda başarıya giden yolda her ara noktada lider giderek 5 kez Dakar galibi Marc Coma’yla tüm zamanların en çok etap kazananları listesinde eşitlenerek 4. sıraya oturdu.

Güne 18. Sırada ve 14 dk 21 sn geride başlayan Barreda şu anda genel sıralamalarda Brabec’in 6 dk 23 sn önünde.

Etabın 3. en hızlısı Husqvarna üstündeki Pablo Quintanilla olurken (Barreda’nın 6 dk 2 sn gerisinde) 4. ve 5. sıralarda sırasıyla Yamaha sürücüsü Ross Branch ve Honda sürücüsü Jose Ignacio Cornejo bulunuyor.

Bu sene Yamaha takımına yeni katılan Branch, şu anda genel sıralamalarda Brabec’in sadece 14 saniye gerisinde 3. sırada otururken, 4. sıradaki Quintanilla da takım arkadaşı Xavier de Soultrait’i hemen gerisinde bırakmış durumda.

KTM’in 3 fabrika sürücüsü de Avusturyalı markaya unutulacak bir gün yaşatarak sıralamalarda geriye düşerken en kötü etkilenen 2018 Dakar galibi Mattias Walkner oldu.

Walkner güne 3. sırada başladı fakat kısa süre için de teknik bir sorun yaişayarak 2 saat 15 dakika kaybetti ve şu an haberin yazıldığı sırada henüz etabı tamamlamamış durumda.

Pazar günkü etabın galibi ve geceye lider giren Toby Price ise etap boyunca Barreda’ya karşı zaman kaybederek İspanyol’un 32 dakika gerisinde kaldı ve böylece genel sıralamalarda liderin 17 dk 39 sn aşağısında kalarak ilk 20’nin alt sıralarına yerleşti.

Sam Sunderland ise biraz daha iyi bir sonuç aldı fakat 23 dakika kaybettiği etabı 12. Sırada tamamlayarak ilk 10’a girememiş oldu ve genel sıralamada da Barreda’nın 12 dk 50 saniye gerisinde kaldı.

KTM takımının çaylak sürücüsü Daniel Sanders ise bir anlığına etap lideri Barreda’nın hemen arkasından 2. gidiyordu fakat etabın son kısımlarında süre kaybederek liderin 16 dakika gerisinde etabı 9. sırada tamamladı.

Unutulacak bir gün yaşayan bir diğer kişi ise 1. Etabı 2. sırada tamamlayan Kevin Benavides oldu, o da Honda’dan takım arkadaşı Barreda’ya 29 dakika kaybederek genel sıralamada 13.lüğe düştü.

Yamaha’dan Andrew Short ise çözülemeyen bir mekanik arıza sonrasında ralliden ayrılmak zorunda kalan ilk fabrika takımı sürücüsü oldu.

2. Etap sonrasında sıralamalar (İlk 10):

Sıra Sürücü Motosiklet Süre/Fark
1 Spain Joan Barreda Honda 8h15m38s
2 United States Ricky Brabec Honda 6m23s
3 Botswana Ross Branch Yamaha 6m37s
4 Chile Pablo Quintanilla Husqvarna 7m16s
5 France Xavier de Soultrait Husqvarna 8m25s
6 France Adrien van Beveren Yamaha 8m34s
7 Argentina Luciano Benavides Husqvarna 9m07s
8 United States Skyler Howes KTM 9m31s
9 Slovakia Stefan Svitko KTM 10m23s
10 Spain Lorenzo Santolino Sherco 10m51s

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Joan Barreda
Takımlar Monster Energy Honda Team
Editör Jamie Klein

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