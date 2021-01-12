Dakar 2021, 9. Etap: Peterhansel kazandı, Al-Attiyah ve Sainz zorlandı

Peterhansel ve Al-Attiyah arasında olan altı dakikalık fark, X-raid Mini sürücüsünün 2021'deki ilk etap galibiyetini almasının ardından neredeyse üç katına çıktı, bu da Fransız pilotun 14. Dakar galibiyetini alma şansının artmasına neden oldu.

Peterhansel, istikrarlı olarak önde ilerleyerek, genelde iyi temposunu korurken, Toyota sürücüsü Al-Attiyah ise iki kez lastik patlatarak ve yön bulma sorunları yaşayarak, rallinin sonucu için önemli olabilecek bir günde oldukça fazla zaman kaybetti. Buna rağmen etabı ikinci sırada tamamlamış olsa da Al-Attiyah, genel klasmanda Peterhansel'in 18 dakika gerisine düşmüş durumda.

Son Dakar galibi Sainz da kötü bir gün geçiren isimlerden biri oldu. Mini buggy'sinde fren sorunu yaşayarak tamir ile 22 dakika kaybeden Sainz, liderlere karşı dezavantaja sahip oldu.

Giniel de Villiers, beşinci etabı kazandıktan sonra aldığı en iyi sonuçla, takım arkadaşı Al-Attiyah'ın sadece 19 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Lider Overdrive sürücüsü Yazeed Al Rajhi, de Villiers'in 25 saniye arkasında dördüncü olurken, Brian Baragwanath ise Century markasını, geçirdikleri kötü maraton etabının ardından yeniden ilk 10'a taşıdı ve lider Peterhansel'in 13 dakika 51 saniye arkasında beşinci oldu.

Ford'u ile özel takımda yarışan Martin Prokop, PH Sport Peugeot pilotları Cyril Despres ve Khalid Al Qassimi'nin önünde altıncı olurken, ilk 10'u tamamlatan isimler Toyota ile özel takım adına yarışan Benediktas Vanagas ve 2014 galibi Nani Roma oldu.

Roma, takım arkadaşı olan dokuz kez WRC şampiyonu Sebastien Loeb'ün, Pazartesi günü yapılan sekizinci etabın ardından yarış dışı kalması ile beraber yola devam eden tek Bahrain Raid Xtreme sürücüsü.

Bitime üç etap kala Peterhansel, Al-Attiyah'ın önünde rahat bir liderliğe sahipken, takım arkadaşı Sainz'ın bir saat geride olması sebebiyle İspanyol sürücünün liderliğe veda etmiş olması bekleniyor.

Jakub Przygonski ve Nani Roma sırasıyla dördüncü ve beşinci olurken, Al Qassimi ise Vladimir Vasilyev'i geçerek altıncı oldu. De Villiers dokuzuncu sırada olmasına rağmen Prokop'un sadece dört dakika gerisinde, Optimus sürücüsü Christian Lavieille ise 10. sırada.

9. Etap sonrasında genel klasman (Sadece ilk 10):

Poz. Sürücü Araç Zaman/Fark 1 Stephane Peterhansel Mini 34 s 26 dk 16s 2 Nasser Al-Attiyah Toyota 17 dk 50 sn 3 Carlos Sainz Mini 1 s 2 dk 25 sn 4 Jakub Przygonski Toyota 2 s 16 dk 30 sn 5 Nani Roma Prodrive 2 s 42 dk 38 sn 6 Khalid Al Qassimi Peugeot 3 s 01 dk 13 sn 7 Vladimir Vasilyev Peugeot 3 s 10 dk 17 sn 8 Martin Prokop Ford 3 s 36 dk 01 sn 9 Giniel de Villiers Toyota 3 s 40 dk 09 sn 10 Christian Lavieille Optimus 4 s 10 dk 32 sn

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