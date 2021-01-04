2021 Dakar Rallisi 2. etap: Al-Attiyah en hızlısı, Peterhansel lider

Üç kez Dakar galibi Sainz, Bişa'dan Ad-Dawasir Vadisi'ne yapılan 457km'lik etaba, Pazar günü aldığı birinci etap galibiyetinin ardından ilk sırada başladı, ancak 46 kilometre sonrasında Peterhansel'in gerisine düştü.

Öne geçtiği anda Peterhansel, Mini buggy aracı ile yavaş yavaş arayı açmaya başladı ve ilk 220 kilometrenin ardından Sainz ile olan farkını 1 dakika 31 saniyeye çıkardı.

Ancak bu, Peterhansel'in açabileceği en büyük fark oldu, çünkü Al-Attiyah hızlı bir şekilde altıncı geçiş noktasına gelene kadar bu farkı kapattı ve 315. kilometrede Peterhansel'i geçti.

Katarlı pilot etabı, Peterhansel'in iki dakika önünde kazanmayı başardı ve ilk etapta 10. olarak yaşadığı şanssızlıktan sonra iyi bir geri dönüş yapmış oldu.

Ancak Al-Attiyah, Pazar günü kaybettiği 12 dakikanın ardından genel klasmanda sadece üçüncü sıraya çıkabildi, böylece Katarlı pilot, lider Peterhansel'in dokuz, ikinci sıradaki Sainz'ın ise üç dakika arkasında bulunuyor.

Lider üçlünün arkasında Overdrive Toyota sürücüsü Yazeed Al Rajhi ve Century'den Mathieu Serradori dördüncü ve beşinci oldu, ikili finişi sadece üç saniye farkla geçti.

Bu sonuçla beraber genel klasmanda Serradori dördüncü olarak ilerlerken Al Rajhi ise Pazar günkü 16.lığının ardından geçici olarak ilk 10'a yerleşti.

Beşinci Dakar'ına üç kez lastik patlatarak ve yön sorunları yaşayarak başlayan dokuz kez WRC şampiyonu Sebastien Loeb, ikinci etapta en hızlı altıncı zamanı elde ederek hasarı güçlü bir şekilde gidermiş oldu.

Bu sonuçla beraber 46 yaşındaki Fransız pilot, genel klasmanda 22. sıradan yedinciliğe kadar yükselmiş oldu, ancak şu anda vatandaşı Peterhansel'in yarım saat kadar gerisinde yer alıyor.

Century sürücüsü Brian Baragwanath, geçirdiği kötü Pazar gününün ardından ilk 10'a giren bir diğer isim oldu, böylece genel klasmanda 21. sıradan sekizinciliğe kadar yükselmeyi başardı.

Overdrive sürücüsü Jakub Przygonski, sekizinci sıradaki Baragwanath'ın neredeyse bir dakika kadar gerisinde günü tamamlarken, Al Rajhi'nin önünde beşinci sıraya kadar yükseldi.

Genel klasmanda ilk 10'u tamamlayan isimler ise bir diğer Overdrive sürücüsü Bernhard Ten Brinke ve Loeb'ün BRX takım arkadaşı olan 2014 galibi Nani Roma oldu.

İkinci etabın ardından genel klasman (Sadece ilk 10):

Pozisyon Sürücü Araç Zaman/Fark 1 Stephane Peterhansel Mini 7 saat 17 dk 18sn 2 Carlos Sainz Mini 6 dk 37 sn 3 Nasser Al-Attiyah Toyota 9 dk 14 sn 4 Mathieu Serradori Century 14 dk 21 sn 5 Jakub Przygonski Toyota 24 dk 27 sn 6 Yazeed Al Rajhi Toyota 27 dk 32 sn 7 Sebastien Loeb BRX 36 dk 40 sn 8 Brian Baragwanath Century 37 dk 51 sn 9 Bernhard Ten Brinke Toyota 41 dk 49 sn 10 Nani Roma BRX 41 dk 55 sn

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