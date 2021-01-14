Dakar 2021, 11. Etap: Al-Attiyah kazandı, Peterhansel zafere doğru gidiyor

Etaba üçüncü sırada başlayan Peterhansel, Alula ve Yanbu arasında yapılan kısaltılmış 464 kilometrelik etapta X-raid Mini takım arkadaşı Carlos Sainz ve PH Sport Peugeot'dan Khalid Al Qassimi'nin önünde erkenden erken bir liderlik aldı.

Her ne kadar hem Sainz hem de Al Qassimi etabın başında kısıtlı süre boyunca liderliği almış olsalar da Peterhansel, etabın büyük çoğunluğunda lider olarak ilerledi ve son ara noktaya da Toyota pilotu rakibi Al-Attiyah'ın 29 saniye önünde geldi.

Ancak Fransız sürücü, finiş çizgisi öncesindeki son 26 kilometrede iki dakika kaybetti ve böylece Al-Attiyah etap liderliğini, Peterhansel'in 1 dakika 56 saniye önünde elde etti.

Sainz ise takım arkadaşının 30 saniye ardında üçüncü oldu. İspanyol pilot, liderlik için Peterhansel'e geçildikten sonra üçüncü ve beşinci ara noktalar arasında neredeyse beş dakika kaybetti.

Overdrive Toyota sürücüsü Yazeed Al Rajhi ise, Perşembe günkü özel etapta ikinci galibiyetini almasının ardından etaba ilk başlayan isim olmasına rağmen, liderin 4 dakika gerisinde dördüncü oldu.

Motosiklet klasmanında beş kez Dakar galibi olan PH Sport Peugeot pilotu Cyril Despres ise 2021 Dakar'daki en iyi sonucu olan beşinciliği tekrardan yakalamış oldu, Wei Han ise SMG buggy aracıyla sürpriz bir altıncılık yakaladı.

Fabrika Toyota sürücüsü Giniel de Villiers, X-raid 4x4 pilotu Vladimir Vasilyev'i yedincilik için küçük bir farkla geride bırakırken, Al Qassimi ise etabın son bölümlerinde zaman kaybetmesinin ardından dokuzunculuğa geriledi.

Ford müşteri aracı ile Martin Prokop, Overdrive'dan Jakub Przygonski ve en iyi Century sürücüsü Mathieu Serrardori'nin önünde 10. sırada yer aldı.

Cuma günü yapılacak olan 12. ve son etap öncesinde Peterhansel genel klasmanda Al-Attiyah'ın 15 dakika 5 saniye önünde yer alıyor. Fransız pilot gözlerini 14. Dakar galibiyetine dikmiş durumda.

Sainz geçirdiği zorlu ilk haftadan sonra ilk iki sıranın bir saat arkaasında üçüncü sırada yer alırken, bugünkü etabın ilk 10'una girememelerine rağmen Przygonski ve Bahrain Xtreme sürücüsü Nani Roma ise dört ve beşinci sırada yer alıyorlar.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise sırasıyla Al Qassimi, Vasilyev, de Villiers, ve Optimus sürücüsü Christian Lavieille'i geride bırakarak 10. sıraya yerleşen Depres oldular.