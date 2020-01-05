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Dakar / Etap raporu

Dakar 2020: Motosiklet sınıfında ilk etabın galibi Price

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Dakar 2020: Motosiklet sınıfında ilk etabın galibi Price
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
5 Oca 2020 10:21

Motosiklet sınıfının son şampiyonu Toby Price, 2020 Dakar Rallisi’ne hızlı bir başlangıç yaptı ve ilk etabı lider tamamladı.

2020 Dakar Rallisi’nin 319km’lik açılış etabı, Cidde ile Al Wajh arasında koşuldu.

Geçen sene liderken mekanik bir sorun yaşayan Honda sürücüsü Ricky Brabec, etabın ilk 100 kilometresinde liderliği elinde bulunduruyordu. Ancak daha sonra temposunu arttıran KTM sürücüsü Price, ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Brabec etap sonuna kadar farkı yakın tutsa da, etabın galibi 2dk5sn farkla Price oldu.

Price’ın takım arkadaşları ve 2018 ile 2017 şampiyonları Matthias Walkner ve Sam Sunderland, üçüncü ve beşinci sırada yer aldılar.

Bu ikilinin arasında ise Honda’dan Kevin Benavides yer aldı.

Husqvarna sürücüsü Pablo Quintanilla’nın altıncı olduğu etapta Joan Barreda yedinci, Luciano Benavides sekizinci, Andrew Short dokuzuncu oldu.

Yamaha ise ralliye iyi bir başlangıç yapamadı. Japon üreticinin en iyi sürücüsü, 10. sırada yer alan Adrien Van Beveren olurken, Fransız sürücü liderin yaklaşık 10 dakika gerisinde kaldı.

1. etap sonucu:

Poz. Sürücü Motosiklet Süre/Fark
1 Toby Price KTM 3h19m33s
2 Ricky Brabec Honda 2m05s
3 Matthias Walkner KTM 2m40s
4 Kevin Benavides Honda 4m31s
5 Sam Sunderland KTM 5m15s
6 Pablo Quintanilla Husqvarna 5m36s
7 Joan Barreda Honda 7m51s
8 Luciano Benavides KTM 8m56s
9 Andrew Short Husqvarna 9m03s
10 Adrien Van Beveren Yamaha 9m52s
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Pilotlar Toby Price
Editör David Gruz

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 1: Jeddah - Al Wajh sürüyor
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Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
13:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
22:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
18:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
19:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
19:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
19:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
19:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
19:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
19:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
19:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
19:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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