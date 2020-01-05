Dakar 2020: Motosiklet sınıfında ilk etabın galibi Price
Motosiklet sınıfının son şampiyonu Toby Price, 2020 Dakar Rallisi’ne hızlı bir başlangıç yaptı ve ilk etabı lider tamamladı.
2020 Dakar Rallisi’nin 319km’lik açılış etabı, Cidde ile Al Wajh arasında koşuldu.
Geçen sene liderken mekanik bir sorun yaşayan Honda sürücüsü Ricky Brabec, etabın ilk 100 kilometresinde liderliği elinde bulunduruyordu. Ancak daha sonra temposunu arttıran KTM sürücüsü Price, ilk sıraya yükselmeyi başardı.
Brabec etap sonuna kadar farkı yakın tutsa da, etabın galibi 2dk5sn farkla Price oldu.
Price’ın takım arkadaşları ve 2018 ile 2017 şampiyonları Matthias Walkner ve Sam Sunderland, üçüncü ve beşinci sırada yer aldılar.
Bu ikilinin arasında ise Honda’dan Kevin Benavides yer aldı.
Husqvarna sürücüsü Pablo Quintanilla’nın altıncı olduğu etapta Joan Barreda yedinci, Luciano Benavides sekizinci, Andrew Short dokuzuncu oldu.
Yamaha ise ralliye iyi bir başlangıç yapamadı. Japon üreticinin en iyi sürücüsü, 10. sırada yer alan Adrien Van Beveren olurken, Fransız sürücü liderin yaklaşık 10 dakika gerisinde kaldı.
1. etap sonucu:
|Poz.
|Sürücü
|Motosiklet
|Süre/Fark
|1
|Toby Price
|KTM
|3h19m33s
|2
|Ricky Brabec
|Honda
|2m05s
|3
|Matthias Walkner
|KTM
|2m40s
|4
|Kevin Benavides
|Honda
|4m31s
|5
|Sam Sunderland
|KTM
|5m15s
|6
|Pablo Quintanilla
|Husqvarna
|5m36s
|7
|Joan Barreda
|Honda
|7m51s
|8
|Luciano Benavides
|KTM
|8m56s
|9
|Andrew Short
|Husqvarna
|9m03s
|10
|Adrien Van Beveren
|Yamaha
|9m52s
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Pilotlar
|Toby Price
|Editör
|David Gruz
Dakar 2020: Motosiklet sınıfında ilk etabın galibi Price
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
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|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
|
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
13:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
|
22:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
18:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
19:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
19:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
19:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
|
19:00
06:00
|
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