Dakar 2020: Motosiklet sınıfında ilk etabın galibi Price

2020 Dakar Rallisi’nin 319km’lik açılış etabı, Cidde ile Al Wajh arasında koşuldu.

Geçen sene liderken mekanik bir sorun yaşayan Honda sürücüsü Ricky Brabec, etabın ilk 100 kilometresinde liderliği elinde bulunduruyordu. Ancak daha sonra temposunu arttıran KTM sürücüsü Price, ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Brabec etap sonuna kadar farkı yakın tutsa da, etabın galibi 2dk5sn farkla Price oldu.

Price’ın takım arkadaşları ve 2018 ile 2017 şampiyonları Matthias Walkner ve Sam Sunderland, üçüncü ve beşinci sırada yer aldılar.

Bu ikilinin arasında ise Honda’dan Kevin Benavides yer aldı.

Husqvarna sürücüsü Pablo Quintanilla’nın altıncı olduğu etapta Joan Barreda yedinci, Luciano Benavides sekizinci, Andrew Short dokuzuncu oldu.

Yamaha ise ralliye iyi bir başlangıç yapamadı. Japon üreticinin en iyi sürücüsü, 10. sırada yer alan Adrien Van Beveren olurken, Fransız sürücü liderin yaklaşık 10 dakika gerisinde kaldı.

1. etap sonucu: