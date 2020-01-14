Dakar 2020, 9. etap: Quintanilla, Price’ın önünde kazandı

476km’lik Wadi ad-Dawasir – Haradh etabı, dört sürücünün yakın geçen liderlik mücadelesine sahne oldu.

Quintanilla, 300km noktasına kadar KTM sürücüsü Toby Price ve Honda sürücüleri Joan Barreda ile Ricky Brabec’in az farkla önünde liderdi.

Ancak etabın son bölümlerinde temposunu arttıran Quintanilla farkı açtı ve Price’ın 1dk54sn önünde etabı kazanmayı başardı.

Barreda, gün içerisinde küçük bir kaza yapmasına rağmen üçüncü sırada yer aldı.

Brabec etapta dördüncü olabildi, ancak genel klasmanda Quintanilla’nın 20dk53sn önünde liderliğini sürdürüyor. Price üçüncü, Barreda ise dördüncü sıraya yükseldi. Honda’dan Jose Ignacio Cornejo ise beşinci sıraya geriledi.

KTM’den Ross Branch etabı beşinci tamamlarken, Benavides kardeşlerden Kevin altıncı, Luciano yedinci oldu.

Matthias Walkner etabın başında iki buçuk dakika kaybetti ve sekizinci olabildi. 2018 yılının şampiyonu, bitime üç etap kala genel klasmanda liderin 37 dakika gerisinde 6. sırada yer alıyor.

Genel klasman (Motosiklet, ilk 10):