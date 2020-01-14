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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar 2020, 9. etap: Quintanilla, Price’ın önünde kazandı

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Dakar 2020, 9. etap: Quintanilla, Price’ın önünde kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
14 Oca 2020 12:52

Pablo Quintanilla, kendisinin ve Husqvarna’nın 2020 Dakar Rallisi’ndeki ilk etap galibiyetini elde etti.

476km’lik Wadi ad-Dawasir – Haradh etabı, dört sürücünün yakın geçen liderlik mücadelesine sahne oldu.

Quintanilla, 300km noktasına kadar KTM sürücüsü Toby Price ve Honda sürücüleri Joan Barreda ile Ricky Brabec’in az farkla önünde liderdi.

Ancak etabın son bölümlerinde temposunu arttıran Quintanilla farkı açtı ve Price’ın 1dk54sn önünde etabı kazanmayı başardı.

Barreda, gün içerisinde küçük bir kaza yapmasına rağmen üçüncü sırada yer aldı.

Brabec etapta dördüncü olabildi, ancak genel klasmanda Quintanilla’nın 20dk53sn önünde liderliğini sürdürüyor. Price üçüncü, Barreda ise dördüncü sıraya yükseldi. Honda’dan Jose Ignacio Cornejo ise beşinci sıraya geriledi.

KTM’den Ross Branch etabı beşinci tamamlarken, Benavides kardeşlerden Kevin altıncı, Luciano yedinci oldu.

Matthias Walkner etabın başında iki buçuk dakika kaybetti ve sekizinci olabildi. 2018 yılının şampiyonu, bitime üç etap kala genel klasmanda liderin 37 dakika gerisinde 6. sırada yer alıyor.

Genel klasman (Motosiklet, ilk 10):

Poz. Sürücü Motosiklet Zaman/Fark
1

United States Ricky Brabec

 Honda 31h59m29s
2

Chile Pablo Quintanilla

 Husqvarna 20m53s
3

Australia Toby Price

 KTM 26m43s
4 Spain Joan Barreda Honda 28m16s
5

Chile Jose Ignacio Cornejo

 Honda 29m29s
6

Austria Matthias Walkner

 KTM 37m16s
7

Argentina Luciano Benavides

 KTM 41m11s
8 Argentina Franco Caimi Yamaha 1h21m04s
9

United States Skyler Howes

 Husqvarna 1h24m24s
10 Slovakia Stefan Svitko KTM 1h30m35s
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pilotlar Pablo Quintanilla
Takımlar Husqvarna Factory Racing
Editör David Gruz

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh sürüyor
Seans Tarih
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 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
13:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
13:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
22:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
18:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
19:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
19:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
19:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
19:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
19:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
19:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
19:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
19:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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