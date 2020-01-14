Dakar 2020, 9. etap: Quintanilla, Price’ın önünde kazandı
Pablo Quintanilla, kendisinin ve Husqvarna’nın 2020 Dakar Rallisi’ndeki ilk etap galibiyetini elde etti.
476km’lik Wadi ad-Dawasir – Haradh etabı, dört sürücünün yakın geçen liderlik mücadelesine sahne oldu.
Quintanilla, 300km noktasına kadar KTM sürücüsü Toby Price ve Honda sürücüleri Joan Barreda ile Ricky Brabec’in az farkla önünde liderdi.
Ancak etabın son bölümlerinde temposunu arttıran Quintanilla farkı açtı ve Price’ın 1dk54sn önünde etabı kazanmayı başardı.
Barreda, gün içerisinde küçük bir kaza yapmasına rağmen üçüncü sırada yer aldı.
Brabec etapta dördüncü olabildi, ancak genel klasmanda Quintanilla’nın 20dk53sn önünde liderliğini sürdürüyor. Price üçüncü, Barreda ise dördüncü sıraya yükseldi. Honda’dan Jose Ignacio Cornejo ise beşinci sıraya geriledi.
KTM’den Ross Branch etabı beşinci tamamlarken, Benavides kardeşlerden Kevin altıncı, Luciano yedinci oldu.
Matthias Walkner etabın başında iki buçuk dakika kaybetti ve sekizinci olabildi. 2018 yılının şampiyonu, bitime üç etap kala genel klasmanda liderin 37 dakika gerisinde 6. sırada yer alıyor.
Genel klasman (Motosiklet, ilk 10):
|Poz.
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman/Fark
|1
|
Ricky Brabec
|Honda
|31h59m29s
|2
|
Pablo Quintanilla
|Husqvarna
|20m53s
|3
|
Toby Price
|KTM
|26m43s
|4
|Joan Barreda
|Honda
|28m16s
|5
|
Jose Ignacio Cornejo
|Honda
|29m29s
|6
|
Matthias Walkner
|KTM
|37m16s
|7
|
Luciano Benavides
|KTM
|41m11s
|8
|Franco Caimi
|Yamaha
|1h21m04s
|9
|
Skyler Howes
|Husqvarna
|1h24m24s
|10
|Stefan Svitko
|KTM
|1h30m35s
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|Pilotlar
|Pablo Quintanilla
|Takımlar
|Husqvarna Factory Racing
|Editör
|David Gruz
Dakar 2020, 9. etap: Quintanilla, Price’ın önünde kazandı
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|Seans
|Tarih
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|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
|
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
13:00
00:00
|
|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
13:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
|
22:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
18:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
19:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
19:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
19:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
|
19:00
06:00
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