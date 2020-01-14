Dakar 2020, 9. etap: Peterhansel kazandı, Al-Attiyah liderliğe yaklaştı

Rallinin ilk üç sırasındaki isimler, pazartesi günü arkalarda yer almalarıyla beraber 476km’lik Wadi ad-Dawasir – Haradh etabına avantajlı bir pozisyondan başladılar.

Peterhansel ve Al-Attiyah bu avantajı iyi kullanırken, Sainz 100km noktasından sonra 5 dakika kaybetti.

Al-Attiyah’ın, etabın galibi Peterhansel’in sadece 15 saniye gerisinde ikinci olmasıyla beraber, Katarlı sürücünün genel klasmanda lider Sainz ile arasındaki fark 24 saniyeye düştü.

Sainz ile takım arkadaşı Peterhansel arasındaki fark ise yarıya düşerek 6dk38sn oldu.

Galibiyet savaşının arkasında ise Toyota sürücüsü Yazeed Al-Rajhi genel klasmanda dördüncü, Mini sürücüsü Orlando Terranova beşinci sırada yer alıyor.

Dün sürpriz şekilde ilk iki sırada yer alan Mathieu Serradori ve Fernando Alonso ise zorlu bir salı günü geçirdi.

Century buggy aracı ile Serradori, etaba ilk başlayan isim oldu ve Peterhansel’in neredeyse yarım saat gerisinde kaldı ve altıncılık savaşında Toyota sürücüleri Giniel de Villiers ve Bernhard ten Brinke'nin gerisine düştü.

Alonso ise Peterhansel’in 13 dakika gerisinde yer aldı, ancak 10. sıraya yükselmeyi başardı.

İspanyol sürücünün bir sonraki hedefi, Toyota sürücüsü Yasir Seaidan. Ancak Suudi sürücü, Alonso’nun 40 dakika önünde yer alıyor. Seaidan, bugünkü etabı üçüncü sırada tamamlamayı da başardı.

Dakar 2020, çarşamba günkü 534km’lik Haradh-Shubaytah etabıyla devam edecek. Ralli bu etabı, “maraton etabı” olarak adlandırıyor.

Bu, sürücülerin Shubaytah’taki dinlenme bölgesinde teknik ekiplerinden yardım alamayacakları ve tamir ile onarımları kendilerinin yapması gerekeceği anlamına geliyor.

Genel klasman (ilk 10):