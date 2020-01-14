Dakar 2020, 9. etap: Peterhansel kazandı, Al-Attiyah liderliğe yaklaştı
X-raid Mini sürücüsü Stephane Peterhansel, 2020 Dakar Rallisi’ndeki ikinci etap galibiyetini alırken, Nasser Al-Attiyah lider Carlos Sainz ile arasındaki farkı kapattı.
Rallinin ilk üç sırasındaki isimler, pazartesi günü arkalarda yer almalarıyla beraber 476km’lik Wadi ad-Dawasir – Haradh etabına avantajlı bir pozisyondan başladılar.
Peterhansel ve Al-Attiyah bu avantajı iyi kullanırken, Sainz 100km noktasından sonra 5 dakika kaybetti.
Al-Attiyah’ın, etabın galibi Peterhansel’in sadece 15 saniye gerisinde ikinci olmasıyla beraber, Katarlı sürücünün genel klasmanda lider Sainz ile arasındaki fark 24 saniyeye düştü.
Sainz ile takım arkadaşı Peterhansel arasındaki fark ise yarıya düşerek 6dk38sn oldu.
Galibiyet savaşının arkasında ise Toyota sürücüsü Yazeed Al-Rajhi genel klasmanda dördüncü, Mini sürücüsü Orlando Terranova beşinci sırada yer alıyor.
Dün sürpriz şekilde ilk iki sırada yer alan Mathieu Serradori ve Fernando Alonso ise zorlu bir salı günü geçirdi.
Century buggy aracı ile Serradori, etaba ilk başlayan isim oldu ve Peterhansel’in neredeyse yarım saat gerisinde kaldı ve altıncılık savaşında Toyota sürücüleri Giniel de Villiers ve Bernhard ten Brinke'nin gerisine düştü.
Alonso ise Peterhansel’in 13 dakika gerisinde yer aldı, ancak 10. sıraya yükselmeyi başardı.
İspanyol sürücünün bir sonraki hedefi, Toyota sürücüsü Yasir Seaidan. Ancak Suudi sürücü, Alonso’nun 40 dakika önünde yer alıyor. Seaidan, bugünkü etabı üçüncü sırada tamamlamayı da başardı.
Dakar 2020, çarşamba günkü 534km’lik Haradh-Shubaytah etabıyla devam edecek. Ralli bu etabı, “maraton etabı” olarak adlandırıyor.
Bu, sürücülerin Shubaytah’taki dinlenme bölgesinde teknik ekiplerinden yardım alamayacakları ve tamir ile onarımları kendilerinin yapması gerekeceği anlamına geliyor.
Genel klasman (ilk 10):
|Poz.
|#
|Pilot / Co-pilot
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|305
|
Carlos Sainz
Lucas Cruz
|Mini
|35h11m54s
|2
|300
|
Nasser Al-Attiyah
Mathieu Baumel
|Toyota
|35h12m18s
|24s
|3
|302
| Stephane Peterhansel
Paulo Fiuza
|Mini
|35h18m32s
|6m38s
|4
|309
|
Yazeed Al-Rajhi
Konstantin Zhiltsov
|Toyota
|35h46m10s
|34m16s
|5
|311
|
Orlando Terranova
Bernardo Graue
|Mini
|36h1m35s
|49m41s
|6
|304
|
Giniel de Villiers
Alex Haro
|Toyota
|36h9m51s
|57m57s
|7
|307
|
Bernhard ten Brinke
Tom Colsoul
|Toyota
|36h20m53s
|1h8m59s
|8
|315
|
Mathieu Serradori
Fabian Lurquin
|Century
|36h36m14s
|1h24m20s
|9
|324
|
Yasir Seaidan
Alexy Kuzmich
|Mini
|37h47m29s
|2h35m35s
|10
|310
|
Fernando Alonso
Marc Coma
|Toyota
|38h29m17s
|3h17m23s
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|Pilotlar
|Nasser Al-Attiyah , Stéphane Peterhansel , Yasir Seaidan
|Editör
|Valentin Khorounzhiy
Dakar 2020, 9. etap: Peterhansel kazandı, Al-Attiyah liderliğe yaklaştı
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
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|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
|
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
13:00
00:00
|
|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
13:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
|
22:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
18:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
19:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
19:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
19:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
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19:00
06:00
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