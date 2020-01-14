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Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh devam ediyor . . .
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Dakar / Dakar / Yarış ayak raporu

Dakar 2020, 9. etap: Peterhansel kazandı, Al-Attiyah liderliğe yaklaştı

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Dakar 2020, 9. etap: Peterhansel kazandı, Al-Attiyah liderliğe yaklaştı
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Çeviren: Cem Özel, Editör
14 Oca 2020 13:31

X-raid Mini sürücüsü Stephane Peterhansel, 2020 Dakar Rallisi’ndeki ikinci etap galibiyetini alırken, Nasser Al-Attiyah lider Carlos Sainz ile arasındaki farkı kapattı.

Rallinin ilk üç sırasındaki isimler, pazartesi günü arkalarda yer almalarıyla beraber 476km’lik Wadi ad-Dawasir – Haradh etabına avantajlı bir pozisyondan başladılar.

Peterhansel ve Al-Attiyah bu avantajı iyi kullanırken, Sainz 100km noktasından sonra 5 dakika kaybetti.

Al-Attiyah’ın, etabın galibi Peterhansel’in sadece 15 saniye gerisinde ikinci olmasıyla beraber, Katarlı sürücünün genel klasmanda lider Sainz ile arasındaki fark 24 saniyeye düştü.

Sainz ile takım arkadaşı Peterhansel arasındaki fark ise yarıya düşerek 6dk38sn oldu.

Galibiyet savaşının arkasında ise Toyota sürücüsü Yazeed Al-Rajhi genel klasmanda dördüncü, Mini sürücüsü Orlando Terranova beşinci sırada yer alıyor.

Dün sürpriz şekilde ilk iki sırada yer alan Mathieu Serradori ve Fernando Alonso ise zorlu bir salı günü geçirdi.

Century buggy aracı ile Serradori, etaba ilk başlayan isim oldu ve Peterhansel’in neredeyse yarım saat gerisinde kaldı ve altıncılık savaşında Toyota sürücüleri Giniel de Villiers ve Bernhard ten Brinke'nin gerisine düştü.

Alonso ise Peterhansel’in 13 dakika gerisinde yer aldı, ancak 10. sıraya yükselmeyi başardı.

İspanyol sürücünün bir sonraki hedefi, Toyota sürücüsü Yasir Seaidan. Ancak Suudi sürücü, Alonso’nun 40 dakika önünde yer alıyor. Seaidan, bugünkü etabı üçüncü sırada tamamlamayı da başardı.

Dakar 2020, çarşamba günkü 534km’lik Haradh-Shubaytah etabıyla devam edecek. Ralli bu etabı, “maraton etabı” olarak adlandırıyor.

Bu, sürücülerin Shubaytah’taki dinlenme bölgesinde teknik ekiplerinden yardım alamayacakları ve tamir ile onarımları kendilerinin yapması gerekeceği anlamına geliyor.

Genel klasman (ilk 10):

Poz. # Pilot / Co-pilot Araç Zaman Fark
1 305

Spain Carlos Sainz

Spain Lucas Cruz

 Mini 35h11m54s  
2 300

Qatar Nasser Al-Attiyah

France Mathieu Baumel

 Toyota 35h12m18s 24s
3 302 France Stephane Peterhansel
Portugal Paulo Fiuza		 Mini 35h18m32s 6m38s
4 309

Saudi Arabia Yazeed Al-Rajhi

Russian Federation Konstantin Zhiltsov

 Toyota 35h46m10s 34m16s
5 311

Argentina Orlando Terranova

Argentina Bernardo Graue

 Mini 36h1m35s 49m41s
6 304

South Africa Giniel de Villiers

Spain Alex Haro

 Toyota 36h9m51s 57m57s
7 307

Netherlands Bernhard ten Brinke

Belgium Tom Colsoul

 Toyota 36h20m53s 1h8m59s
8 315

France Mathieu Serradori

Belgium Fabian Lurquin

 Century 36h36m14s 1h24m20s
9 324

Saudi Arabia Yasir Seaidan

Russian Federation Alexy Kuzmich

 Mini 37h47m29s 2h35m35s
10 310

Spain Fernando Alonso

Spain Marc Coma

 Toyota 38h29m17s 3h17m23s

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pilotlar Nasser Al-Attiyah , Stéphane Peterhansel , Yasir Seaidan
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
13:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
13:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
22:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
18:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
19:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
19:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
19:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
19:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
19:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
19:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
19:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
19:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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