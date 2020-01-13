Dakar 2020, 8. etap: Serradori lider, Alonso ikinci!

Serradori, Century CR6 buggy aracıyla beraber kendisinin ilk etap galibiyetini, 474km’lik Wadi ad-Dawasir etabında elde etti.

Etabın ilk bölümlerinde liderlik için birkaç sürücü savaşmasına rağmen, ikinci bölümde Serradori rakipsizdi ve Alonso’nun Toyota’sının 4dk önünde etabı kazandı.

Çifte Formula 1 şampiyonu Alonso ise Dakar’daki en iyi etap sonucunu elde etmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Serradori, genel klasmanda Toyota’dan Bernhard ten Brinke’yi geride bırakıp yedinci sıraya yükseldi.

Paulo Gonçalvez’in hayatını kaybetmesinin ardından motosiklet sınıfının 8. etabının iptal edilmesiyle birlikte, etaba ilk sırada başlayan ve takip edebileceği herhangi bir lastik izi olmayan araç sınıfının lideri Carlos Sainz zorlu bir etap geçirdi.

X-raid Mini sürücüsü Sainz, ilk 150km’de lider isimlere 15dk kaybetti ve en yakın rakibi son şampiyon Nasser Al-Attiyah’ın 8dk gerisinde yer aldı.

Ancak daha sonra temposunu arttıran İspanyol sürücü, hem Al-Attiyah’ı hem de Stephane Peterhansel’i yakaladı. Ancak Sainz etap sonunda Al-Attiyah’ın 3, Peterhansel’in 6 dakika gerisinde yer aldı. Buna rağmen Sainz, genel klasmanda 6dk40sn farkla yerini koruyor. Al-Attiyah ikinci, Peterhansel üçüncü sırada.

Mini’den Orlando Terranova, Toyota sürücüleri Giniel de Villiers ve Yazeed Al-Rajhi’nin önünde günü üçüncü tamamlamayı başardı.

Genel klasmanda Al-Rajhi dördüncü, Terranova beşinci, De Villiers altıncı durumda.

Bir diğer Mini sürücüsü Yasir Seaidan, etap galibiyeti için savaşan isimlerdendi ancak bitime 50km kala kuma saplandı ve 40dk kaybetti. Suudi sürücü genel klasmanda 9. sırada.

Alonso ise genel klasmanda 13. sırada ve 10. sıradaki Wei Han ile arasında sadece 4dk31sn kaldı.

Genel klasman (ilk 10):