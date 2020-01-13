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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar 2020, 8. etap: Serradori lider, Alonso ikinci!

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Dakar 2020, 8. etap: Serradori lider, Alonso ikinci!
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
13 Oca 2020 10:40

Mathieu Serradori, lider sürücülerin geride kaldığı 8. etabı Fernando Alonso’nun önünde kazanmayı başardı.

Serradori, Century CR6 buggy aracıyla beraber kendisinin ilk etap galibiyetini, 474km’lik Wadi ad-Dawasir etabında elde etti.

Etabın ilk bölümlerinde liderlik için birkaç sürücü savaşmasına rağmen, ikinci bölümde Serradori rakipsizdi ve Alonso’nun Toyota’sının 4dk önünde etabı kazandı.

Çifte Formula 1 şampiyonu Alonso ise Dakar’daki en iyi etap sonucunu elde etmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Serradori, genel klasmanda Toyota’dan Bernhard ten Brinke’yi geride bırakıp yedinci sıraya yükseldi.

Paulo Gonçalvez’in hayatını kaybetmesinin ardından motosiklet sınıfının 8. etabının iptal edilmesiyle birlikte, etaba ilk sırada başlayan ve takip edebileceği herhangi bir lastik izi olmayan araç sınıfının lideri Carlos Sainz zorlu bir etap geçirdi.

X-raid Mini sürücüsü Sainz, ilk 150km’de lider isimlere 15dk kaybetti ve en yakın rakibi son şampiyon Nasser Al-Attiyah’ın 8dk gerisinde yer aldı.

Ancak daha sonra temposunu arttıran İspanyol sürücü, hem Al-Attiyah’ı hem de Stephane Peterhansel’i yakaladı. Ancak Sainz etap sonunda Al-Attiyah’ın 3, Peterhansel’in 6 dakika gerisinde yer aldı. Buna rağmen Sainz, genel klasmanda 6dk40sn farkla yerini koruyor. Al-Attiyah ikinci, Peterhansel üçüncü sırada.

Mini’den Orlando Terranova, Toyota sürücüleri Giniel de Villiers ve Yazeed Al-Rajhi’nin önünde günü üçüncü tamamlamayı başardı.

Genel klasmanda Al-Rajhi dördüncü, Terranova beşinci, De Villiers altıncı durumda.

Bir diğer Mini sürücüsü Yasir Seaidan, etap galibiyeti için savaşan isimlerdendi ancak bitime 50km kala kuma saplandı ve 40dk kaybetti. Suudi sürücü genel klasmanda 9. sırada.

Alonso ise genel klasmanda 13. sırada ve 10. sıradaki Wei Han ile arasında sadece 4dk31sn kaldı.

Genel klasman (ilk 10):

Poz. # Pilot / Co-pilot Araç Zaman Fark
1 305

Spain Carlos Sainz

Spain Lucas Cruz

 Mini 31h56m52s  
2 300

Qatar Nasser Al-Attiyah

France Mathieu Baumel

 Toyota 32h3m32s 6m40s
3 302 France Stephane Peterhansel
Portugal Paulo Fiuza		 Mini 32h10m1s 13m9s
4 309

Saudi Arabia Yazeed Al-Rajhi

Russian Federation Konstantin Zhiltsov

 Toyota 32h29m17s 32m25s
5 311

Argentina Orlando Terranova

Argentina Bernardo Graue

 Mini 32h39m54s 43m2s
6 304

South Africa Giniel de Villiers

Spain Alex Haro

 Toyota 32h50m4s 53m12s
7 315

France Mathieu Serradori

Belgium Fabian Lurquin

 Century 32h59m34s 1h2m42s
8 307

Netherlands Bernhard ten Brinke

Belgium Tom Colsoul

 Toyota 33h3m52s 1h7m0s
9 324

Saudi Arabia Yasir Seaidan

Russian Federation Alexy Kuzmich

 Mini 34h34m10s 2h37m18s
10 322

China Wei Han

China Min Liao

 Hanwei 35h3m12s 3h6m20s
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al , Orlando Terranova , Mathieu Serradori
Takımlar Century Motorsport
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir sürüyor
Seans Tarih
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 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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