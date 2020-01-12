Dakar 2020, 7.etap: En uzun etabın galibi Sainz
X-raid Mini sürücüsü Carlos Sainz, 2020 Dakar Rallisi’nde kendisinin üçüncü etap galibiyetini alırken, genel klasmandaki liderliğini arttırmış oldu.
Üçüncü Dakar Rallisi galibiyetini kovalayan Sainz, bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam etti ve Mini’nin rallideki altıncı etap galibiyetini aldı.
Rallinin en uzun etabı olan 546km’lik Riyad-Wadi Al Dawasir, genel klasmanda galibiyet mücadelesinde büyük değişikliklere sebep olmadı.
Son şampiyon Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah ve yerel kahraman Yasir Seaidan, etabın ilk bölümünde liderlik için mücadele ediyorlardı. Ancak etabın orta noktasından sonra ilk sıraya yükselen Sainz, Al-Attiyah’ın 2 dakika önünde etabı kazanmayı başardı.
Sainz’ın böylece genel klasmanda Al-Attiyah ile arasını 10 dakikaya çıkartmış oldu.
Diğer X-raid Mini sürücüsü Stephane Peterhansel 2dk53sn geride üçüncü olurken, genel klasmanda Al-Attiyah’ın 9 dakika gerisinde.
Bu sonuçlarla beraber art arda dördüncü günde de ilk üçte iki Mini sürücüsü ve Al-Attiyah yer almış oldu. Toyota’dan Berharnd ten Brinke ise, Peterhansel’in sadece beş saniye arkasında dördüncü oldu.
Overdrive Toyota’dan Yazeed Al-Rajhi, etabı liderin 7 dakika gerisinde tamamlarken genel klasmanda rahat şekilde dördüncü sırada. Mini’den Orlando Terranova ise beşinci.
Century buggy sürücüsü Mathieu Serradori ise, etabın başlarında kuma saplanınca zaman kaybederek genel klasmanda Toyota sürücüleri Giniel de Villiers ve ten Brinke’nin gerisine düştü ve sekizinciliğe geriledi.
Bugünkü etabın başlarında ilk sırada yer alan Saeidan ise 13 dakika geride kaldı ve genel klasmanda dokuzuncu sırada yer alıyor.
Çifte Formula 1 şampiyonu Fernando Alonso ise günü 7dk49 sn geride altıncı sırada tamamladı ve genel klasmanda 15. sırada yer alıyor. Böylece Alonso ile 10. sıradaki Geely sürücüsü Wei Han arasındaki fark 18 dakikanın altına düştü.
Genel klasman (ilk 10):
|Poz.
|#
|Pilot / Co-pilot
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|305
|
Carlos Sainz
Lucas Cruz
|Mini
|27h49m14s
|2
|300
|
Nasser Al-Attiyah
Mathieu Baumel
|Toyota
|27h59m14s
|10m0s
|3
|302
| Stephane Peterhansel
Paulo Fiuza
|Mini
|28h8m27s
|19m13s
|4
|309
|
Yazeed Al-Rajhi
Konstantin Zhiltsov
|Toyota
|28h33m38s
|44m24s
|5
|311
|
Orlando Terranova
Bernardo Graue
|Mini
|28h45m12s
|55m58s
|6
|304
|
Giniel de Villiers
Alex Haro
|Toyota
|28h55m12s
|1h5m58s
|7
|307
|
Bernhard ten Brinke
Tom Colsoul
|Toyota
|29h5m10s
|1h15m56s
|8
|315
|
Mathieu Serradori
Fabian Lurquin
|Century
|29h11m11s
|1h21m57s
|9
|324
|
Yasir Seaidan
Alexy Kuzmich
|Mini
|30h2m57s
|2h13m43s
|10
|322
|
Wei Han
Min Liao
|Hanwei
|30h57m44s
|3h8m30s
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|Pilotlar
|Carlos Sainz , Nasser Al-Attiyah , Stéphane Peterhansel
|Editör
|Valentin Khorounzhiy
Dakar 2020, 7.etap: En uzun etabın galibi Sainz
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
|
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
16:00
00:00
|
|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
16:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
|
01:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
21:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
22:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
22:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
22:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
|
22:00
06:00
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan