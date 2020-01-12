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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar 2020, 7.etap: En uzun etabın galibi Sainz

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Dakar 2020, 7.etap: En uzun etabın galibi Sainz
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
12 Oca 2020 11:47

X-raid Mini sürücüsü Carlos Sainz, 2020 Dakar Rallisi’nde kendisinin üçüncü etap galibiyetini alırken, genel klasmandaki liderliğini arttırmış oldu.

Üçüncü Dakar Rallisi galibiyetini kovalayan Sainz, bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam etti ve Mini’nin rallideki altıncı etap galibiyetini aldı.

Rallinin en uzun etabı olan 546km’lik Riyad-Wadi Al Dawasir, genel klasmanda galibiyet mücadelesinde büyük değişikliklere sebep olmadı.

Son şampiyon Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah ve yerel kahraman Yasir Seaidan, etabın ilk bölümünde liderlik için mücadele ediyorlardı. Ancak etabın orta noktasından sonra ilk sıraya yükselen Sainz, Al-Attiyah’ın 2 dakika önünde etabı kazanmayı başardı.

Sainz’ın böylece genel klasmanda Al-Attiyah ile arasını 10 dakikaya çıkartmış oldu.

Diğer X-raid Mini sürücüsü Stephane Peterhansel 2dk53sn geride üçüncü olurken, genel klasmanda Al-Attiyah’ın 9 dakika gerisinde.

Bu sonuçlarla beraber art arda dördüncü günde de ilk üçte iki Mini sürücüsü ve Al-Attiyah yer almış oldu. Toyota’dan Berharnd ten Brinke ise, Peterhansel’in sadece beş saniye arkasında dördüncü oldu.

Overdrive Toyota’dan Yazeed Al-Rajhi, etabı liderin 7 dakika gerisinde tamamlarken genel klasmanda rahat şekilde dördüncü sırada. Mini’den Orlando Terranova ise beşinci.

Century buggy sürücüsü Mathieu Serradori ise, etabın başlarında kuma saplanınca zaman kaybederek genel klasmanda Toyota sürücüleri Giniel de Villiers ve ten Brinke’nin gerisine düştü ve sekizinciliğe geriledi.

Bugünkü etabın başlarında ilk sırada yer alan Saeidan ise 13 dakika geride kaldı ve genel klasmanda dokuzuncu sırada yer alıyor.

Çifte Formula 1 şampiyonu Fernando Alonso ise günü 7dk49 sn geride altıncı sırada tamamladı ve genel klasmanda 15. sırada yer alıyor. Böylece Alonso ile 10. sıradaki Geely sürücüsü Wei Han arasındaki fark 18 dakikanın altına düştü.

Genel klasman (ilk 10):

Poz. # Pilot / Co-pilot Araç Zaman Fark
1 305

Spain Carlos Sainz

Spain Lucas Cruz

 Mini 27h49m14s  
2 300

Qatar Nasser Al-Attiyah

France Mathieu Baumel

 Toyota 27h59m14s 10m0s
3 302 France Stephane Peterhansel
Portugal Paulo Fiuza		 Mini 28h8m27s 19m13s
4 309

Saudi Arabia Yazeed Al-Rajhi

Russian Federation Konstantin Zhiltsov

 Toyota 28h33m38s 44m24s
5 311

Argentina Orlando Terranova

Argentina Bernardo Graue

 Mini 28h45m12s 55m58s
6 304

South Africa Giniel de Villiers

Spain Alex Haro

 Toyota 28h55m12s 1h5m58s
7 307

Netherlands Bernhard ten Brinke

Belgium Tom Colsoul

 Toyota 29h5m10s 1h15m56s
8 315

France Mathieu Serradori

Belgium Fabian Lurquin

 Century 29h11m11s 1h21m57s
9 324

Saudi Arabia Yasir Seaidan

Russian Federation Alexy Kuzmich

 Mini 30h2m57s 2h13m43s
10 322

China Wei Han

China Min Liao

 Hanwei 30h57m44s 3h8m30s
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Pilotlar Carlos Sainz , Nasser Al-Attiyah , Stéphane Peterhansel
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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