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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar 2020, 7. etap: Barreda, ilk etap galibiyetini aldı

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Dakar 2020, 7. etap: Barreda, ilk etap galibiyetini aldı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
12 Oca 2020 10:59

Honda sürücüsü Joan Barreda, 2020 Dakar Rallisi’nde kendisinin ilk etap galibiyetini elde ederken, Ricky Brabec rahat şekilde liderliğini sürdürüyor.

546 kilometrelik Riyad-Wadi Al Dawasir etabı, Dakar’ın son beş yıldaki en uzun etabı oldu. Etabın ilk bölümünde lider, Honda sürücüsü Kevin Benavides’ti.

Ancak 321km noktası öncesinde Benavides 7 dakika kaybetti ve liderliği takım arkadaşı Barreda’ya bıraktı.

İspanyol sürücü etap sonuna kadar pozisyonunu korudu ve bu seneki ilk etap galibiyetini, KTM sürücüsü Matthias Walkner’ın 2dk54sn önünde kazandı.

KTM sürücüsü Luciano Benavides 3dk25sn geride üçüncü olurken, genel klasman lideri Brabec 3dk29sn geride dördüncü sırada yer aldı.

Böylece Brabec, genel klasmanda ikinci sırada yer alan Husqvarna sürücüsü Pablo Quintanilla ile arasını 24dk48sn’ye çıkarttı.

Etap öncesinde üçüncü sırada bulunan Toby Price ise 1sa20dk kaybetti ve gerilere düştü.

Böylece Honda sürücüsü Jose Ignacio Cornejo genel klasmanda üçüncülüğe, Brabec ise dördüncülüğe yükseldi.

Walkner 33 dakika geride beşinci, Luciano Benavides ise 39 dakika geride altıncı sırada yer alıyor.

Ayrıca bu etapta Hero sürücüsü Paulo Gonçalvez, geçirdiği kaza sebebiyle hayatını kaybetti.

7. etabın ardından genel klasman (Motosiklet, ilk 10):

Poz. Sürücü Motosiklet Zaman/Fark
1

United States Ricky Brabec

 Honda 28h25m01s
2

Chile Pablo Quintanilla

 Husqvarna 24m48s
3

Chile Jose Ignacio Cornejo

 Honda 27m01s
4 Spain Joan Barreda Honda 29m29s
5

Austria Matthias Walkner

 KTM 33m04s
6

Argentina Luciano Benavides

 KTM 38m58s
7

United States Skyler Howes

 Husqvarna 1h15m02s
8 Argentina Franco Caimi Yamaha 1h15m31s
9 France Adrien Metge Sherco TVS 1h39m36s
10 United States Andrew Short Husqvarna 1h40m49s
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Pilotlar Joan Barreda
Takımlar Monster Energy Honda Team
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
13:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
13:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
22:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
18:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
19:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
19:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
19:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
19:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
19:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
19:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
19:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
19:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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