Dakar 2020, 7. etap: Barreda, ilk etap galibiyetini aldı

546 kilometrelik Riyad-Wadi Al Dawasir etabı, Dakar’ın son beş yıldaki en uzun etabı oldu. Etabın ilk bölümünde lider, Honda sürücüsü Kevin Benavides’ti.

Ancak 321km noktası öncesinde Benavides 7 dakika kaybetti ve liderliği takım arkadaşı Barreda’ya bıraktı.

İspanyol sürücü etap sonuna kadar pozisyonunu korudu ve bu seneki ilk etap galibiyetini, KTM sürücüsü Matthias Walkner’ın 2dk54sn önünde kazandı.

KTM sürücüsü Luciano Benavides 3dk25sn geride üçüncü olurken, genel klasman lideri Brabec 3dk29sn geride dördüncü sırada yer aldı.

Böylece Brabec, genel klasmanda ikinci sırada yer alan Husqvarna sürücüsü Pablo Quintanilla ile arasını 24dk48sn’ye çıkarttı.

Etap öncesinde üçüncü sırada bulunan Toby Price ise 1sa20dk kaybetti ve gerilere düştü.

Böylece Honda sürücüsü Jose Ignacio Cornejo genel klasmanda üçüncülüğe, Brabec ise dördüncülüğe yükseldi.

Walkner 33 dakika geride beşinci, Luciano Benavides ise 39 dakika geride altıncı sırada yer alıyor.

Ayrıca bu etapta Hero sürücüsü Paulo Gonçalvez, geçirdiği kaza sebebiyle hayatını kaybetti.

7. etabın ardından genel klasman (Motosiklet, ilk 10):