Dakar 2020, 7. etap: Barreda, ilk etap galibiyetini aldı
Honda sürücüsü Joan Barreda, 2020 Dakar Rallisi’nde kendisinin ilk etap galibiyetini elde ederken, Ricky Brabec rahat şekilde liderliğini sürdürüyor.
546 kilometrelik Riyad-Wadi Al Dawasir etabı, Dakar’ın son beş yıldaki en uzun etabı oldu. Etabın ilk bölümünde lider, Honda sürücüsü Kevin Benavides’ti.
Ancak 321km noktası öncesinde Benavides 7 dakika kaybetti ve liderliği takım arkadaşı Barreda’ya bıraktı.
İspanyol sürücü etap sonuna kadar pozisyonunu korudu ve bu seneki ilk etap galibiyetini, KTM sürücüsü Matthias Walkner’ın 2dk54sn önünde kazandı.
KTM sürücüsü Luciano Benavides 3dk25sn geride üçüncü olurken, genel klasman lideri Brabec 3dk29sn geride dördüncü sırada yer aldı.
Böylece Brabec, genel klasmanda ikinci sırada yer alan Husqvarna sürücüsü Pablo Quintanilla ile arasını 24dk48sn’ye çıkarttı.
Etap öncesinde üçüncü sırada bulunan Toby Price ise 1sa20dk kaybetti ve gerilere düştü.
Böylece Honda sürücüsü Jose Ignacio Cornejo genel klasmanda üçüncülüğe, Brabec ise dördüncülüğe yükseldi.
Walkner 33 dakika geride beşinci, Luciano Benavides ise 39 dakika geride altıncı sırada yer alıyor.
Ayrıca bu etapta Hero sürücüsü Paulo Gonçalvez, geçirdiği kaza sebebiyle hayatını kaybetti.
7. etabın ardından genel klasman (Motosiklet, ilk 10):
|Poz.
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman/Fark
|1
|
Ricky Brabec
|Honda
|28h25m01s
|2
|
Pablo Quintanilla
|Husqvarna
|24m48s
|3
|
Jose Ignacio Cornejo
|Honda
|27m01s
|4
|Joan Barreda
|Honda
|29m29s
|5
|
Matthias Walkner
|KTM
|33m04s
|6
|
Luciano Benavides
|KTM
|38m58s
|7
|
Skyler Howes
|Husqvarna
|1h15m02s
|8
|Franco Caimi
|Yamaha
|1h15m31s
|9
|Adrien Metge
|Sherco TVS
|1h39m36s
|10
|Andrew Short
|Husqvarna
|1h40m49s
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|Pilotlar
|Joan Barreda
|Takımlar
|Monster Energy Honda Team
|Editör
|Jamie Klein
Dakar 2020, 7. etap: Barreda, ilk etap galibiyetini aldı
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|Seans
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Çar 1 Oca
Per 2 Oca
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13:00
00:00
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|Starting Podium
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Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
13:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
|
22:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
18:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
19:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
19:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
19:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
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Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
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|Etap 10: Haradh - Shubaytah
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