Dakar 2020, 5. etap: Sainz farkı açıyor

X-raid Mini sürücüsü Sainz, Toyota'dan rakibi Al-Attiyah'ın önünde etabı ilk sırada tamamlamayı başardı. Sainz, başlangıçta geride kalsa da, özellikle etabı son kısmında tempo yükseltti ve Al-Attiyah'ı geçerek liderliğe oturdu.

Sonrasında da bu yılki ikinci etap zaferini elde etti. Böylelikle 2020 Dakar Rallisi'nde ilk kez bir isim iki etap zaferi elde etmiş oldu.

Bu sonuçla Sainz, genel klasmanda geçen yılın şampiyonu Al-Attiyah'ın 5 dakika 59 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Dünkü etabın galibi Stephane Peterhansel, lastik patlatmasının ardından üç dakika vakit kaybetti ve etabı takım arkadaşının 6 dakika 11 saniye gerisinde üçüncü sırada bitirdi.

Peterhansel bu sonuçla genel klasmanda 17 dakika 53 saniye geriye düşmüş durumda. Yazeed Al-Rajhi, Toyota ile etabı dördüncü sırada tamamladı ve genel klasmanda da 31 dakika 39 saniye geride dördüncü sırada yer alıyor.

Orlando Terranova etabı beşinci sırada tamamlarken, Giniel de Villiers altıncı ve Fernando Alonso yedinci oldu. Alonso, etabın ilk bölümlerinde zorlansa da, son kısımda tempo yükselterek etabı yedinci sırada tamamladı.

Terranova genel klasmanda beşinci, Matthie Serradori altıncı ve De Villiers yedinci sırada yer alıyor.

Genel klasman (ilk 10):