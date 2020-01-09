Dakar 2020, 5. etap: Sainz farkı açıyor
Carlos Sainz, bu yılki Dakar Rallisi'nde birden fazla etap kazanan ilk isim oldu ve Nasser Al-Attiyah ile arasındaki farkı açtı.
X-raid Mini sürücüsü Sainz, Toyota'dan rakibi Al-Attiyah'ın önünde etabı ilk sırada tamamlamayı başardı. Sainz, başlangıçta geride kalsa da, özellikle etabı son kısmında tempo yükseltti ve Al-Attiyah'ı geçerek liderliğe oturdu.
Sonrasında da bu yılki ikinci etap zaferini elde etti. Böylelikle 2020 Dakar Rallisi'nde ilk kez bir isim iki etap zaferi elde etmiş oldu.
Bu sonuçla Sainz, genel klasmanda geçen yılın şampiyonu Al-Attiyah'ın 5 dakika 59 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.
Dünkü etabın galibi Stephane Peterhansel, lastik patlatmasının ardından üç dakika vakit kaybetti ve etabı takım arkadaşının 6 dakika 11 saniye gerisinde üçüncü sırada bitirdi.
Peterhansel bu sonuçla genel klasmanda 17 dakika 53 saniye geriye düşmüş durumda. Yazeed Al-Rajhi, Toyota ile etabı dördüncü sırada tamamladı ve genel klasmanda da 31 dakika 39 saniye geride dördüncü sırada yer alıyor.
Orlando Terranova etabı beşinci sırada tamamlarken, Giniel de Villiers altıncı ve Fernando Alonso yedinci oldu. Alonso, etabın ilk bölümlerinde zorlansa da, son kısımda tempo yükselterek etabı yedinci sırada tamamladı.
Terranova genel klasmanda beşinci, Matthie Serradori altıncı ve De Villiers yedinci sırada yer alıyor.
Genel klasman (ilk 10):
|Poz.
|#
|Pilot/ Co-pilot
|
Araç
|Zaman
|Fark
|1
|305
|
Carlos Sainz
Lucas Cruz
|Mini
|19h04m13s
|2
|300
|
Nasser Al-Attiyah
Mathieu Baumel
|Toyota
|19h10m12s
|5m59s
|3
|302
| Stephane Peterhansel
Paulo Fiuza
|Mini
|19h22m06s
|17m53s
|4
|309
|
Yazeed Al-Rajhi
Konstantin Zhiltsov
|Toyota
|19h35m32s
|31m39s
|5
|311
|
Orlando Terranova
Bernardo Graue
|Mini
|19h36m18s
|32m05s
|6
|315
|
Mathieu Serradori
Fabian Lurquin
|Century
|19h48m57s
|44m44s
|7
|304
|
Giniel de Villiers
Alex Haro
|Toyota
|19h50m39s
|46m26s
|8
|307
|
Bernhard ten Brinke
Tom Colsoul
|Toyota
|20h09m07s
|1h04m54s
|9
|306
|
Martin ProkopViktor Chytka
|Ford
|16h21m53s
|1h9m41s
|10
|324
|
Yasir Seaidan
Alexy Kuzmich
|Mini
|16h42m37s
|1h30m25s
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Editör
|Jamie Klein
Dakar 2020, 5. etap: Sainz farkı açıyor
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|Seans
|Tarih
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|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
|
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
16:00
00:00
|
|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
16:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
|
01:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
21:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
22:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
22:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
22:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
|
22:00
06:00
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