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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar 2020, 5. etap: Sainz farkı açıyor

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Dakar 2020, 5. etap: Sainz farkı açıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Oca 2020 11:57

Carlos Sainz, bu yılki Dakar Rallisi'nde birden fazla etap kazanan ilk isim oldu ve Nasser Al-Attiyah ile arasındaki farkı açtı.

X-raid Mini sürücüsü Sainz, Toyota'dan rakibi Al-Attiyah'ın önünde etabı ilk sırada tamamlamayı başardı. Sainz, başlangıçta geride kalsa da, özellikle etabı son kısmında tempo yükseltti ve Al-Attiyah'ı geçerek liderliğe oturdu.

Sonrasında da bu yılki ikinci etap zaferini elde etti. Böylelikle 2020 Dakar Rallisi'nde ilk kez bir isim iki etap zaferi elde etmiş oldu.

Bu sonuçla Sainz, genel klasmanda geçen yılın şampiyonu Al-Attiyah'ın 5 dakika 59 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Dünkü etabın galibi Stephane Peterhansel, lastik patlatmasının ardından üç dakika vakit kaybetti ve etabı takım arkadaşının 6 dakika 11 saniye gerisinde üçüncü sırada bitirdi.

Peterhansel bu sonuçla genel klasmanda 17 dakika 53 saniye geriye düşmüş durumda. Yazeed Al-Rajhi, Toyota ile etabı dördüncü sırada tamamladı ve genel klasmanda da 31 dakika 39 saniye geride dördüncü sırada yer alıyor.

Orlando Terranova etabı beşinci sırada tamamlarken, Giniel de Villiers altıncı ve Fernando Alonso yedinci oldu. Alonso, etabın ilk bölümlerinde zorlansa da, son kısımda tempo yükselterek etabı yedinci sırada tamamladı.

Terranova genel klasmanda beşinci, Matthie Serradori altıncı ve De Villiers yedinci sırada yer alıyor.

Genel klasman (ilk 10):

Poz. # Pilot/ Co-pilot

Araç

 Zaman Fark
1 305

Spain Carlos Sainz

Spain Lucas Cruz

 Mini 19h04m13s  
2 300

Qatar Nasser Al-Attiyah

France Mathieu Baumel

 Toyota 19h10m12s 5m59s
3 302 France Stephane Peterhansel
Portugal Paulo Fiuza		 Mini 19h22m06s 17m53s
4 309

Saudi Arabia Yazeed Al-Rajhi

Russian Federation Konstantin Zhiltsov

 Toyota 19h35m32s 31m39s
5 311

Argentina Orlando Terranova

Argentina Bernardo Graue

 Mini 19h36m18s 32m05s
6 315

France Mathieu Serradori

Belgium Fabian Lurquin

 Century 19h48m57s 44m44s
7 304

South Africa Giniel de Villiers

Spain Alex Haro

 Toyota 19h50m39s 46m26s
8 307

Netherlands Bernhard ten Brinke

Belgium Tom Colsoul

 Toyota 20h09m07s 1h04m54s
9 306

Czech Republic Martin Prokop

Czech Republic Viktor Chytka		 Ford 16h21m53s 1h9m41s
10 324

Saudi Arabia Yasir Seaidan

Russian Federation Alexy Kuzmich

 Mini 16h42m37s 1h30m25s
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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