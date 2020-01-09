Dakar 2020, 5. etap: En hızlısı Price, Sunderland veda etti!
Toby Price, 2020 Dakar Rallisi'nin beşinci etabında en hızlı isim olmayı başarırken, Sam Sunderland düşerek ralliye veda etti.
Toby Price, etabın ilk kısmında geride kalmasına rağmen sonrasında en iyi tempoyu yakalamayı başardı ve 564 kilometrelik etabın en hızlısı oldu.
Price, dün hız sınırını aştığı için ceza alan Sam Sunderland ile kıyasıya bir rekabete girişmişti.
Ancak 2017 şampiyonu ağır bir kaza yaptı ve ralliye veda etmek zorunda kaldı. Yapılan açıklamaya göre sırtından ve sol omzundan yaralandı.
Price'ın en yakın takipçisi Husqvarna'dan Pablo Quintanilla oldu. Quintanilla'nın takım arkadaşı Andrew Short ise ilk üçü tamamlayan isimdi.
Ralliyi lider götüren Ricky Brabec, dördüncü sırada yer alırken, Matthias Walkner beşinci sırada kendisine yer buldu.
Bu sonuçların ardından genel klasmanda Brabec'in liderliği bulunuyor. Onu 9 dakika 6 saniye geriden Price takip erken, onun da 2 dakika 26 saniye gerisinde Kevin Benavides yer alıyor.
Quintanilla lider Brabec'in 16 dakika gerisinde kalmış durumda.
Jose Ignacio Cornejo ve Walkner ise altıyı tamamlayan isimler.
Beşinci etap sonrası klasman (Motosiklet, top 10):
|Poz.
|Sürücüler
|Motosiklet
|Zaman/Fark
|1
|
Ricky Brabec
|Honda
|19h07m19s
|2
|
Toby Price
|KTM
|9m06s
|3
|
Kevin Benavides
|Honda
|11m32s
|4
|
Pablo Quintanilla
|Husqvarna
|16m01s
|5
|Jose Ignacio Cornejo
|Honda
|20m25s
|6
|
Matthias Walkner
|KTM
|30m54s
|7
|
Joan Barreda
|Honda
|31m24s
|8
|
Luciano Benavides
|KTM
|34m00s
|9
|Skyler Howes
|Husqvarna
|49m47s
|10
|Stefan Svitko
|KTM
|56m53s
Önceki haber
Galeri: Dakar Rallisi'nde 4. günden kareler
Sonraki haber
Dakar 2020, 5. etap: Sainz farkı açıyor
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|Pilotlar
|Toby Price
|Takımlar
|Red Bull KTM Factory Racing
|Editör
|David Gruz
Dakar 2020, 5. etap: En hızlısı Price, Sunderland veda etti!
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
|
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
16:00
00:00
|
|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
16:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
|
01:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
21:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
22:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
22:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
22:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
|
22:00
06:00
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan