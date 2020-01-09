Dakar 2020, 5. etap: En hızlısı Price, Sunderland veda etti!

Toby Price, etabın ilk kısmında geride kalmasına rağmen sonrasında en iyi tempoyu yakalamayı başardı ve 564 kilometrelik etabın en hızlısı oldu.

Price, dün hız sınırını aştığı için ceza alan Sam Sunderland ile kıyasıya bir rekabete girişmişti.

Ancak 2017 şampiyonu ağır bir kaza yaptı ve ralliye veda etmek zorunda kaldı. Yapılan açıklamaya göre sırtından ve sol omzundan yaralandı.

Price'ın en yakın takipçisi Husqvarna'dan Pablo Quintanilla oldu. Quintanilla'nın takım arkadaşı Andrew Short ise ilk üçü tamamlayan isimdi.

Ralliyi lider götüren Ricky Brabec, dördüncü sırada yer alırken, Matthias Walkner beşinci sırada kendisine yer buldu.

Bu sonuçların ardından genel klasmanda Brabec'in liderliği bulunuyor. Onu 9 dakika 6 saniye geriden Price takip erken, onun da 2 dakika 26 saniye gerisinde Kevin Benavides yer alıyor.

Quintanilla lider Brabec'in 16 dakika gerisinde kalmış durumda.

Jose Ignacio Cornejo ve Walkner ise altıyı tamamlayan isimler.

Beşinci etap sonrası klasman (Motosiklet, top 10):