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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar 2020, 5. etap: En hızlısı Price, Sunderland veda etti!

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Dakar 2020, 5. etap: En hızlısı Price, Sunderland veda etti!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Oca 2020 10:44

Toby Price, 2020 Dakar Rallisi'nin beşinci etabında en hızlı isim olmayı başarırken, Sam Sunderland düşerek ralliye veda etti.

Toby Price, etabın ilk kısmında geride kalmasına rağmen sonrasında en iyi tempoyu yakalamayı başardı ve 564 kilometrelik etabın en hızlısı oldu.

Price, dün hız sınırını aştığı için ceza alan Sam Sunderland ile kıyasıya bir rekabete girişmişti.

Ancak 2017 şampiyonu ağır bir kaza yaptı ve ralliye veda etmek zorunda kaldı. Yapılan açıklamaya göre sırtından ve sol omzundan yaralandı.

Price'ın en yakın takipçisi Husqvarna'dan Pablo Quintanilla oldu. Quintanilla'nın takım arkadaşı Andrew Short ise ilk üçü tamamlayan isimdi.

Ralliyi lider götüren Ricky Brabec, dördüncü sırada yer alırken, Matthias Walkner beşinci sırada kendisine yer buldu.

Bu sonuçların ardından genel klasmanda Brabec'in liderliği bulunuyor. Onu 9 dakika 6 saniye geriden Price takip erken, onun da 2 dakika 26 saniye gerisinde Kevin Benavides yer alıyor.

Quintanilla lider Brabec'in 16 dakika gerisinde kalmış durumda.

Jose Ignacio Cornejo ve Walkner ise altıyı tamamlayan isimler.

Beşinci etap sonrası klasman (Motosiklet, top 10):

Poz. Sürücüler Motosiklet Zaman/Fark
1

United States Ricky Brabec

 Honda 19h07m19s
2

Australia Toby Price

 KTM 9m06s
3

Argentina Kevin Benavides

 Honda 11m32s
4

Chile Pablo Quintanilla

 Husqvarna 16m01s
5 Chile Jose Ignacio Cornejo Honda 20m25s
6

Austria Matthias Walkner

 KTM 30m54s
7

Spain Joan Barreda

 Honda 31m24s
8

Argentina Luciano Benavides

 KTM 34m00s
9 United States Skyler Howes Husqvarna 49m47s
10 Slovakia Stefan Svitko KTM 56m53s
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Pilotlar Toby Price
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör David Gruz

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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