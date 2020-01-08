Dakar 2020, 4. etap: Sunderland, Cornejo’nun önünde kazandı
KTM sürücüsü Sam Sunderland, Honda’dan Jose Ignacio Cornejo’yu 11 saniye farkla yenerek 2020 Dakar Rallisi’ndeki ilk etap galibiyetini elde etti.
Rallinin Neom - Al-Ula arasındaki dördüncü etabına, motosiklet sınıfında dört farklı sürücü liderlik yaptı. Ancak son olarak liderliğe yükselen Sunderland, galip gelmeyi başardı.
Ricky Brabec, 3. etaptaki güçlü performansını bugüne de taşıdı ve ilk bölümde liderliği elinde tuttu. Ancak daha sonra etabın ortalarında yaklaşık 3 dakika kaybetti ve KTM’den Toby Price ile Honda’dan Kevin Benavides ilk iki sıraya yükseldi.
Cornejo, 346. kilometreye gelindiğinde Benavides’in 1dk46sn gerisinde yer alıyordu ancak iyi bir yükselişle liderliğe çıkmayı başardı.
Ancak son kontrol noktasında liderin neredeyse 2 dakika gerisinde yer alan Sunderland, harika bir sürüşle etabı Cornejo'nun 11 saniye önünde kazanmayı başardı.
Benavides üçüncü olurken, Ross Branch dördüncü, Paulo Goncalves beşinci sırada yer aldı.
Yamaha’nın şimdiye kadar sorunlu geçen rallisi ise aynı şekilde devam ediyor. Adrien van Beveren, 3. etapta kaza yaparak ralli dışında kalmıştı. Takım arkadaşı Xavier De Soultrait de aynı günde kaza yapmıştı ve bugün bileğindeki sakatlığa rağmen sürüş yaptı. Ancak etabın 300. kilometresi geride kalırken çekilmek durumunda kaldı.
Böylece Yamaha’nın en iyi sürücüsü, etabı altıncı bitiren Franco Caimi oldu. Brabec yedinci, Price sekizinci sırada günü tamamladı.
Honda’dan Joan Barreda, kaza yaptığı etabı liderin 17 dakika gerisinde tamamladı. KTM sürücüsü Matthias Walkner ise daha da kötü bir gün geçirdi ve 24 dakika geride kaldı.
Genel klasmanda Brabec hâlâ liderliği elinde bulunduruyor, ancak ikinci Benavides ile arasındaki fark sadece 2dk30sn. Cornejo’nun üçüncü sırada yer almasıyla birlikte ilk üçü Honda sürücüleri oluşturuyor.
KTM sürücüleri Price ve Sunderland ise dördüncü ve beşinci sıradalar. Walkner ise dokuzuncu sıraya gerilemiş durumda.
4. etabın ardından genel klasman (Motosiklet, ilk 10):
|Poz.
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman/Fark
|1
|
Ricky Brabec
|Honda
|15h06m43s
|2
|
Kevin Benavides
|Honda
|2m30s
|3
|
Jose Ignacio Cornejo
|Honda
|8m31s
|4
|
Toby Price
|KTM
|12m09s
|5
|Sam Sunderland
|KTM
|14m11s
|6
|
Pablo Quintanilla
|Husqvarna
|17m52s
|7
|
Joan Barreda
|Honda
|25m20s
|8
|
Luciano Benavides
|KTM
|26m30s
|9
|Matthias Walkner
|KTM
|27m03s
|10
|Skyler Howes
|Husqvarna
|34m28s
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|Pilotlar
|Sam Sunderland , José Ignacio Cornejo Florimo
|Takımlar
|Red Bull KTM Factory Racing , Monster Energy Honda Team
|Editör
|David Gruz
Dakar 2020, 4. etap: Sunderland, Cornejo’nun önünde kazandı
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|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
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Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
|
22:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
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18:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
19:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
19:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
19:00
06:00
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|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
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19:00
06:00
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|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
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Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
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