Dakar
Dakar
R
Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il:
12 Saat
:
55 Dakika
:
58 Saniye
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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar 2020, 4. etap: Sunderland, Cornejo’nun önünde kazandı

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Dakar 2020, 4. etap: Sunderland, Cornejo’nun önünde kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
8 Oca 2020 13:38

KTM sürücüsü Sam Sunderland, Honda’dan Jose Ignacio Cornejo’yu 11 saniye farkla yenerek 2020 Dakar Rallisi’ndeki ilk etap galibiyetini elde etti.

Rallinin Neom - Al-Ula arasındaki dördüncü etabına, motosiklet sınıfında dört farklı sürücü liderlik yaptı. Ancak son olarak liderliğe yükselen Sunderland, galip gelmeyi başardı.

Ricky Brabec, 3. etaptaki güçlü performansını bugüne de taşıdı ve ilk bölümde liderliği elinde tuttu. Ancak daha sonra etabın ortalarında yaklaşık 3 dakika kaybetti ve KTM’den Toby Price ile Honda’dan Kevin Benavides ilk iki sıraya yükseldi.

Cornejo, 346. kilometreye gelindiğinde Benavides’in 1dk46sn gerisinde yer alıyordu ancak iyi bir yükselişle liderliğe çıkmayı başardı.

Ancak son kontrol noktasında liderin neredeyse 2 dakika gerisinde yer alan Sunderland, harika bir sürüşle etabı Cornejo'nun 11 saniye önünde kazanmayı başardı.

Benavides üçüncü olurken, Ross Branch dördüncü, Paulo Goncalves beşinci sırada yer aldı.

Yamaha’nın şimdiye kadar sorunlu geçen rallisi ise aynı şekilde devam ediyor. Adrien van Beveren, 3. etapta kaza yaparak ralli dışında kalmıştı. Takım arkadaşı Xavier De Soultrait de aynı günde kaza yapmıştı ve bugün bileğindeki sakatlığa rağmen sürüş yaptı. Ancak etabın 300. kilometresi geride kalırken çekilmek durumunda kaldı.

Böylece Yamaha’nın en iyi sürücüsü, etabı altıncı bitiren Franco Caimi oldu. Brabec yedinci, Price sekizinci sırada günü tamamladı.

Honda’dan Joan Barreda, kaza yaptığı etabı liderin 17 dakika gerisinde tamamladı. KTM sürücüsü Matthias Walkner ise daha da kötü bir gün geçirdi ve 24 dakika geride kaldı.

Genel klasmanda Brabec hâlâ liderliği elinde bulunduruyor, ancak ikinci Benavides ile arasındaki fark sadece 2dk30sn. Cornejo’nun üçüncü sırada yer almasıyla birlikte ilk üçü Honda sürücüleri oluşturuyor.

KTM sürücüleri Price ve Sunderland ise dördüncü ve beşinci sıradalar. Walkner ise dokuzuncu sıraya gerilemiş durumda.

4. etabın ardından genel klasman (Motosiklet, ilk 10):

Poz. Sürücü Motosiklet Zaman/Fark
1

United States Ricky Brabec

 Honda 15h06m43s
2

Argentina Kevin Benavides

 Honda 2m30s
3

Chile Jose Ignacio Cornejo

 Honda 8m31s
4

Australia Toby Price

 KTM 12m09s
5 United Kingdom Sam Sunderland KTM 14m11s
6

Chile Pablo Quintanilla

 Husqvarna 17m52s
7

Spain Joan Barreda

 Honda 25m20s
8

Argentina Luciano Benavides

 KTM 26m30s
9 Austria Matthias Walkner KTM 27m03s
10 United States Skyler Howes Husqvarna 34m28s
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 4: Neom - Al-`Ula
Pilotlar Sam Sunderland , José Ignacio Cornejo Florimo
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing , Monster Energy Honda Team
Editör David Gruz

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il Başlangıç:
12 Saat
:
55 Dakika
:
58 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
13:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
13:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
22:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
18:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
19:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
19:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
19:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
19:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
19:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
19:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
19:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
19:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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