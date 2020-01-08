Dakar 2020, 4. etap: Peterhansel kazandı, Sainz zaman kaybetti

Çarşamba günü gerçekleştirilen Neom – Al-Ula etabı, 453km ile rallinin şu ana kadarki en uzun etabı oldu. Peterhansel ise etabı yaklaşık 4 saatte tamamlayarak ilk sırada yer aldı.

13 kez Dakar şampiyonu Peterhansel, neredeyse tüm kontrol noktalarında ilk sırada yer aldığı etapta çok iyi bir performans sergilemeyi başardı.

Takım arkadaşı Sainz da iyi bir sürüş gerçekleştiriyordu, ancak etabın son 100 kilometresinde dört dakika kaybetti.

Böylece güne Sainz’ın en takipçisi olarak başlayan Toyota sürücüsü Al-Attiyah, genel klasmanda İspanyol sürücü ile arasını üç dakikaya indirdi.

Al-Attiyah, dünkü etapta Sainz’ı engellediği için üç dakika zaman cezası almıştı.

Dördüncü etaptaki galibiyet, Peterhansel’i genel klasmanda üçüncü sıraya taşıdı.

Etabın ilk kontrol noktasında lider olan ancak etabı liderin 11dk30sn gerisinde tamamlayan Yazeed Al-Rajhi dördüncü, Orlando Terranova ise beşinci sırada yer alıyor.

Dakar 2020’nin sürpriz ismi Mathieu Serradori, Century buggy aracı ile iyi hızını korudu ve günü beşinci bitirerek genel klasmandaki altıncılığını korudu.

Toyota sürücüleri Giniel de Villiers ve Bernhard ten Brinke yedinci ve sekizinci sıralarda ralliye devam ederlerken, ilk 10’u Ford’dan Martin Prokop ve Mini’den Yasir Seaidan tamamlıyor.

Çifte Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, liderin 26 dakika gerisinde kaldı. İspanyol sürücü genel klasmanda 19. sırada yer alıyor.

Genel klasman (ilk 10):