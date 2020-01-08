Dakar 2020, 4. etap: Peterhansel kazandı, Sainz zaman kaybetti
Stephane Peterhansel, 2020 Dakar Rallisi’nde etap kazanan dördüncü farklı isim olurken, Nasser Al-Attiyah lider Carlos Sainz ile arasındaki farkı azalttı.
Çarşamba günü gerçekleştirilen Neom – Al-Ula etabı, 453km ile rallinin şu ana kadarki en uzun etabı oldu. Peterhansel ise etabı yaklaşık 4 saatte tamamlayarak ilk sırada yer aldı.
13 kez Dakar şampiyonu Peterhansel, neredeyse tüm kontrol noktalarında ilk sırada yer aldığı etapta çok iyi bir performans sergilemeyi başardı.
Takım arkadaşı Sainz da iyi bir sürüş gerçekleştiriyordu, ancak etabın son 100 kilometresinde dört dakika kaybetti.
Böylece güne Sainz’ın en takipçisi olarak başlayan Toyota sürücüsü Al-Attiyah, genel klasmanda İspanyol sürücü ile arasını üç dakikaya indirdi.
Al-Attiyah, dünkü etapta Sainz’ı engellediği için üç dakika zaman cezası almıştı.
Dördüncü etaptaki galibiyet, Peterhansel’i genel klasmanda üçüncü sıraya taşıdı.
Etabın ilk kontrol noktasında lider olan ancak etabı liderin 11dk30sn gerisinde tamamlayan Yazeed Al-Rajhi dördüncü, Orlando Terranova ise beşinci sırada yer alıyor.
Dakar 2020’nin sürpriz ismi Mathieu Serradori, Century buggy aracı ile iyi hızını korudu ve günü beşinci bitirerek genel klasmandaki altıncılığını korudu.
Toyota sürücüleri Giniel de Villiers ve Bernhard ten Brinke yedinci ve sekizinci sıralarda ralliye devam ederlerken, ilk 10’u Ford’dan Martin Prokop ve Mini’den Yasir Seaidan tamamlıyor.
Çifte Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, liderin 26 dakika gerisinde kaldı. İspanyol sürücü genel klasmanda 19. sırada yer alıyor.
Genel klasman (ilk 10):
|Poz.
|#
|Pilot/Co-pilot
|Araç
|Zaman
|Gap
|1
|305
|
Carlos Sainz
Lucas Cruz
|Mini
|15h12m12s
|2
|300
|
Nasser Al-Attiyah
Mathieu Baumel
|Toyota
|15h15m15s
|3m3s
|3
|302
| Stephane Peterhansel
Paulo Fiuza
|Mini
|15h23m54s
|11m42s
|4
|309
|
Yazeed Al-Rajhi
Konstantin Zhiltsov
|Toyota
|15h35m22s
|23m10s
|5
|311
|
Orlando Terranova
Bernardo Graue
|Mini
|15h35m25s
|23m13s
|6
|315
|
Mathieu Serradori
Fabian Lurquin
|Century
|15h39m7s
|26m55s
|7
|304
|
Giniel de Villiers
Alex Haro
|Toyota
|15h46m52s
|34m40s
|8
|307
|
Bernhard ten Brinke
Tom Colsoul
|Toyota
|15h56m52s
|44m40s
|9
|306
|
Martin ProkopViktor Chytka
|Ford
|16h21m53s
|1h9m41s
|10
|324
|
Yasir Seaidan
Alexy Kuzmich
|Mini
|16h42m37s
|1h30m25s
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|Pilotlar
|Carlos Sainz , Nasser Al-Attiyah , Stéphane Peterhansel
|Takımlar
|X-Raid
|Editör
|Valentin Khorounzhiy
Dakar 2020, 4. etap: Peterhansel kazandı, Sainz zaman kaybetti
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
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|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
|
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
16:00
00:00
|
|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
16:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
|
01:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
21:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
22:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
22:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
22:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
|
22:00
06:00
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