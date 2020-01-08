Dakar
Dakar
R
Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il:
11 Saat
:
28 Dakika
:
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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar 2020, 4. etap: Peterhansel kazandı, Sainz zaman kaybetti

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Dakar 2020, 4. etap: Peterhansel kazandı, Sainz zaman kaybetti
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
8 Oca 2020 14:42

Stephane Peterhansel, 2020 Dakar Rallisi’nde etap kazanan dördüncü farklı isim olurken, Nasser Al-Attiyah lider Carlos Sainz ile arasındaki farkı azalttı.

Çarşamba günü gerçekleştirilen Neom – Al-Ula etabı, 453km ile rallinin şu ana kadarki en uzun etabı oldu. Peterhansel ise etabı yaklaşık 4 saatte tamamlayarak ilk sırada yer aldı.

13 kez Dakar şampiyonu Peterhansel, neredeyse tüm kontrol noktalarında ilk sırada yer aldığı etapta çok iyi bir performans sergilemeyi başardı.

Takım arkadaşı Sainz da iyi bir sürüş gerçekleştiriyordu, ancak etabın son 100 kilometresinde dört dakika kaybetti.

Böylece güne Sainz’ın en takipçisi olarak başlayan Toyota sürücüsü Al-Attiyah, genel klasmanda İspanyol sürücü ile arasını üç dakikaya indirdi.

Al-Attiyah, dünkü etapta Sainz’ı engellediği için üç dakika zaman cezası almıştı.

Dördüncü etaptaki galibiyet, Peterhansel’i genel klasmanda üçüncü sıraya taşıdı.

Etabın ilk kontrol noktasında lider olan ancak etabı liderin 11dk30sn gerisinde tamamlayan Yazeed Al-Rajhi dördüncü, Orlando Terranova ise beşinci sırada yer alıyor.

Dakar 2020’nin sürpriz ismi Mathieu Serradori, Century buggy aracı ile iyi hızını korudu ve günü beşinci bitirerek genel klasmandaki altıncılığını korudu.

Toyota sürücüleri Giniel de Villiers ve Bernhard ten Brinke yedinci ve sekizinci sıralarda ralliye devam ederlerken, ilk 10’u Ford’dan Martin Prokop ve Mini’den Yasir Seaidan tamamlıyor.

Çifte Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, liderin 26 dakika gerisinde kaldı. İspanyol sürücü genel klasmanda 19. sırada yer alıyor.

Genel klasman (ilk 10):

Poz. # Pilot/Co-pilot Araç Zaman Gap
1 305

Spain Carlos Sainz

Spain Lucas Cruz

 Mini 15h12m12s  
2 300

Qatar Nasser Al-Attiyah

France Mathieu Baumel

 Toyota 15h15m15s 3m3s
3 302 France Stephane Peterhansel
Portugal Paulo Fiuza		 Mini 15h23m54s 11m42s
4 309

Saudi Arabia Yazeed Al-Rajhi

Russian Federation Konstantin Zhiltsov

 Toyota 15h35m22s 23m10s
5 311

Argentina Orlando Terranova

Argentina Bernardo Graue

 Mini 15h35m25s 23m13s
6 315

France Mathieu Serradori

Belgium Fabian Lurquin

 Century 15h39m7s 26m55s
7 304

South Africa Giniel de Villiers

Spain Alex Haro

 Toyota 15h46m52s 34m40s
8 307

Netherlands Bernhard ten Brinke

Belgium Tom Colsoul

 Toyota 15h56m52s 44m40s
9 306

Czech Republic Martin Prokop

Czech Republic Viktor Chytka		 Ford 16h21m53s 1h9m41s
10 324

Saudi Arabia Yasir Seaidan

Russian Federation Alexy Kuzmich

 Mini 16h42m37s 1h30m25s
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 4: Neom - Al-`Ula
Pilotlar Carlos Sainz , Nasser Al-Attiyah , Stéphane Peterhansel
Takımlar X-Raid
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il Başlangıç:
11 Saat
:
28 Dakika
:
13 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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