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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar 2020, 3. etap: Sainz liderliğe yükseldi

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Dakar 2020, 3. etap: Sainz liderliğe yükseldi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Oca 2020 13:04

X-baskını Mini sürücü Carlos Sainz, Salı günü gerçekleştirilen üçüncü etabı ilk sırada tamamladı ve 2020 Dakar Rallisi'nde liderliğe yükseldi.

Sainz, Neom'daki 427 km'lik dördüncü etapta iyi bir tempo yakalamayı başardı ve etabı ilk sırada tamamlayarak, Suudi Arabistan merkezli rallide etap kazanan üçüncü farklı Mini sürücüsü oldu.

Sainz, etap boyunca etkileyici bir sürüş çıkardı ve etabı son şampiyon Nasser Al-Attiyah'ın 3 dakika 31 saniye önünde ilk sırada tamamlayarak genel klasmanda beş dakikalık bir farkla ilk sıraya yükseldi.

Diğer X-Raid Mini sürücüsü Stephane Peterhansel, etap boyunca Sainz'la aynı tempoyu yakalamayı başardı ancak son kısımda 10 dakikadan fazla bir süre kaybetti.

Bu sayede Yakub Przygonski ve Yasir Seaidan, günü ilk dört sırada tamamlayan isimler oldular.

Pazar günü kazaya yaparak iki saatten fazla süre kaybeden eski F1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, iyi bir tempo ortaya koyduğu günde, altı dakika yavaş kaldı ve beşinci oldu.

Pazartesi gününün ardından liderliğe yükselen Orlando Terranova, Sainz'a 13 dakika kaybedince liderliği kaptırdı.

Yine de genel klasmanda ilk üç içerisinde yer alıyor.

Altıncı etabı Yazeed Al Rajhi altıncı sırada tamamlarken, Peterhansel yedinci bitirdi. Giniel de Villiers ise, Terranova'nın gerisinde dokuzuncu sırada yer aldı.

Eski Dünya Ralli Şampiyonası sürücüsü Khalid Al Qassimi'ye ek olarak X-Raid Mini ile yarışan Vladimir Vasilyev ralliye veda eden isimler oldular.

3. etap sonucu (Top 10)

Poz. Sürücü Araç Fark
1

Spain Carlos Sainz

Spain Lucas Cruz

 Mini Buggy 3:48:01 Stunden
2

Qatar Nasser Al-Attiyah

France Mattieu Baumel

 Toyota +03:31 dakika
3

Poland Yakub Przygonski

Germany Timo Gottschalk

 Mini 4x4 +04:19
4

Saudi Arabia Yasir Seaidan

Russian Federation Kuzmich Alexy 

 Mini 4x4 +05:28
5

Spain Fernando Alonso

Spain Marc Coma

 Toyota +06:14
6

Saudi Arabia Yazeed Al-Rajhi

Russian Federation Konstantin Schiltsow 

 Toyota +07:36
7

France Stephane Peterhansel

Portugal Paulo Fiuza

 Mini Buggy +10:26
8

Argentina Orlando Terranova

Argentina Bernardo Graue

 Mini 4x4 +12:52
9

South Africa Giniel de Villiers

Spain Alex Haro Bravo

 Toyota +16:21
10

Netherlands Bernhard ten Brinke

Belgium Tom Colsoul

 Toyota +16:43

Genel klasman: (Top 10):

Poz. # Sürücü/ Co-Sürücü Araç Zaman Fark
1 305

Spain Carlos Sainz

Spain Lucas Cruz

 Mini 11sa0m20s  
2 300

Qatar Nasser Al-Attiyah

France Mathieu Baumel

 Toyota 11sa5d15s 4d55s
3 311

Argentina Orlando Terranova

Argentina Bernardo Graue

 Mini 11sa8d29s 8d9s
4 309

Saudi Arabia Yazeed Al-Rajhi

Russian Federation Konstantin Zhiltsov

 Toyota 11sa19d18s 18d58s
5 302

France Stephane Peterhansel
Portugal Paulo Fiuza

 Mini 11sa19d20s 19d0s
6 315

France Mathieu Serradori

Belgium Fabian Lurquin

 Century 11sa21d16s 20d56s
7 304

South Africa Giniel de Villiers

Spain Alex Haro

 Toyota 11sa24d2s 23d42s
8 307

Netherlands Bernhard ten Brinke

Belgium Tom Colsoul

 Toyota 11sa33d43s 33d23s
9 306

Czech Republic Martin Prokop

Czech Republic Viktor Chytka		 Ford 11sa48d25s 48d5s
10 319

Lithuania Vaidotas Zala

Lithuania Saulius Jurgelenas		 Mini 12sa0d19s

59d59s

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 3: Neom - Neom
Pilotlar Carlos Sainz , Nasser Al-Attiyah , Yasir Seaidan
Takımlar X-Raid
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 3: Neom - Neom sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
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 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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