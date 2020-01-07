Dakar 2020, 3. etap: Sainz liderliğe yükseldi
X-baskını Mini sürücü Carlos Sainz, Salı günü gerçekleştirilen üçüncü etabı ilk sırada tamamladı ve 2020 Dakar Rallisi'nde liderliğe yükseldi.
Sainz, Neom'daki 427 km'lik dördüncü etapta iyi bir tempo yakalamayı başardı ve etabı ilk sırada tamamlayarak, Suudi Arabistan merkezli rallide etap kazanan üçüncü farklı Mini sürücüsü oldu.
Sainz, etap boyunca etkileyici bir sürüş çıkardı ve etabı son şampiyon Nasser Al-Attiyah'ın 3 dakika 31 saniye önünde ilk sırada tamamlayarak genel klasmanda beş dakikalık bir farkla ilk sıraya yükseldi.
Diğer X-Raid Mini sürücüsü Stephane Peterhansel, etap boyunca Sainz'la aynı tempoyu yakalamayı başardı ancak son kısımda 10 dakikadan fazla bir süre kaybetti.
Bu sayede Yakub Przygonski ve Yasir Seaidan, günü ilk dört sırada tamamlayan isimler oldular.
Pazar günü kazaya yaparak iki saatten fazla süre kaybeden eski F1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, iyi bir tempo ortaya koyduğu günde, altı dakika yavaş kaldı ve beşinci oldu.
Pazartesi gününün ardından liderliğe yükselen Orlando Terranova, Sainz'a 13 dakika kaybedince liderliği kaptırdı.
Yine de genel klasmanda ilk üç içerisinde yer alıyor.
Altıncı etabı Yazeed Al Rajhi altıncı sırada tamamlarken, Peterhansel yedinci bitirdi. Giniel de Villiers ise, Terranova'nın gerisinde dokuzuncu sırada yer aldı.
Eski Dünya Ralli Şampiyonası sürücüsü Khalid Al Qassimi'ye ek olarak X-Raid Mini ile yarışan Vladimir Vasilyev ralliye veda eden isimler oldular.
3. etap sonucu (Top 10)
|Poz.
|Sürücü
|Araç
|Fark
|1
|
Carlos Sainz
Lucas Cruz
|Mini Buggy
|3:48:01 Stunden
|2
|
Nasser Al-Attiyah
Mattieu Baumel
|Toyota
|+03:31 dakika
|3
|
Yakub Przygonski
Timo Gottschalk
|Mini 4x4
|+04:19
|4
|
Yasir Seaidan
Kuzmich Alexy
|Mini 4x4
|+05:28
|5
|
Fernando Alonso
Marc Coma
|Toyota
|+06:14
|6
|
Yazeed Al-Rajhi
Konstantin Schiltsow
|Toyota
|+07:36
|7
|
Stephane Peterhansel
Paulo Fiuza
|Mini Buggy
|+10:26
|8
|
Orlando Terranova
Bernardo Graue
|Mini 4x4
|+12:52
|9
|
Giniel de Villiers
Alex Haro Bravo
|Toyota
|+16:21
|10
|
Bernhard ten Brinke
Tom Colsoul
|Toyota
|+16:43
Genel klasman: (Top 10):
|Poz.
|#
|Sürücü/ Co-Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|305
|
Carlos Sainz
Lucas Cruz
|Mini
|11sa0m20s
|2
|300
|
Nasser Al-Attiyah
Mathieu Baumel
|Toyota
|11sa5d15s
|4d55s
|3
|311
|
Orlando Terranova
Bernardo Graue
|Mini
|11sa8d29s
|8d9s
|4
|309
|
Yazeed Al-Rajhi
Konstantin Zhiltsov
|Toyota
|11sa19d18s
|18d58s
|5
|302
|
Stephane Peterhansel
|Mini
|11sa19d20s
|19d0s
|6
|315
|
Mathieu Serradori
Fabian Lurquin
|Century
|11sa21d16s
|20d56s
|7
|304
|
Giniel de Villiers
Alex Haro
|Toyota
|11sa24d2s
|23d42s
|8
|307
|
Bernhard ten Brinke
Tom Colsoul
|Toyota
|11sa33d43s
|33d23s
|9
|306
|
Martin ProkopViktor Chytka
|Ford
|11sa48d25s
|48d5s
|10
|319
|
Vaidotas ZalaSaulius Jurgelenas
|Mini
|12sa0d19s
|
59d59s
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 3: Neom - Neom
|Pilotlar
|Carlos Sainz , Nasser Al-Attiyah , Yasir Seaidan
|Takımlar
|X-Raid
|Editör
|Valentin Khorounzhiy
Dakar 2020, 3. etap: Sainz liderliğe yükseldi
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|Seans
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Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
16:00
00:00
|
|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
16:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
|
01:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
21:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
22:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
22:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
22:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
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Sal 14 Oca
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