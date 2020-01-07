Dakar 2020, 3. etap: Sainz liderliğe yükseldi

Sainz, Neom'daki 427 km'lik dördüncü etapta iyi bir tempo yakalamayı başardı ve etabı ilk sırada tamamlayarak, Suudi Arabistan merkezli rallide etap kazanan üçüncü farklı Mini sürücüsü oldu.

Sainz, etap boyunca etkileyici bir sürüş çıkardı ve etabı son şampiyon Nasser Al-Attiyah'ın 3 dakika 31 saniye önünde ilk sırada tamamlayarak genel klasmanda beş dakikalık bir farkla ilk sıraya yükseldi.

Diğer X-Raid Mini sürücüsü Stephane Peterhansel, etap boyunca Sainz'la aynı tempoyu yakalamayı başardı ancak son kısımda 10 dakikadan fazla bir süre kaybetti.

Bu sayede Yakub Przygonski ve Yasir Seaidan, günü ilk dört sırada tamamlayan isimler oldular.

Pazar günü kazaya yaparak iki saatten fazla süre kaybeden eski F1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, iyi bir tempo ortaya koyduğu günde, altı dakika yavaş kaldı ve beşinci oldu.

Pazartesi gününün ardından liderliğe yükselen Orlando Terranova, Sainz'a 13 dakika kaybedince liderliği kaptırdı.

Yine de genel klasmanda ilk üç içerisinde yer alıyor.

Altıncı etabı Yazeed Al Rajhi altıncı sırada tamamlarken, Peterhansel yedinci bitirdi. Giniel de Villiers ise, Terranova'nın gerisinde dokuzuncu sırada yer aldı.

Eski Dünya Ralli Şampiyonası sürücüsü Khalid Al Qassimi'ye ek olarak X-Raid Mini ile yarışan Vladimir Vasilyev ralliye veda eden isimler oldular.

3. etap sonucu (Top 10)

Poz. Sürücü Araç Fark 1 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini Buggy 3:48:01 Stunden 2 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +03:31 dakika 3 Yakub Przygonski Timo Gottschalk Mini 4x4 +04:19 4 Yasir Seaidan Kuzmich Alexy Mini 4x4 +05:28 5 Fernando Alonso Marc Coma Toyota +06:14 6 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Schiltsow Toyota +07:36 7 Stephane Peterhansel Paulo Fiuza Mini Buggy +10:26 8 Orlando Terranova Bernardo Graue Mini 4x4 +12:52 9 Giniel de Villiers Alex Haro Bravo Toyota +16:21 10 Bernhard ten Brinke Tom Colsoul Toyota +16:43

Genel klasman: (Top 10):