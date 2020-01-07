Dakar 2020, 3. etap: KTM için zorlu geçen günde Brabec lider
Dakar Rallisi'nde üçüncü etapta KTM sürücülerinin zorlanması ve Yamaha'dan Adrien van Beveren'in kaza yapmasıyla, Ricky Brabec en hızlı isim oldu ve liderliğe yükseldi.
Pazartesi günü şoke edici şekilde ikinci etabı kazanan ve sonuç olarak bugünkü etaba ilk sırada başlayan Ross Branch, kaza yapıp omzuna hasar vermesinin ardından bir saatten fazla vakit kaybetti.
Yamaha sürücüsü Van Beveren ise, üçüncü etapta ağır şekilde kaza yapan isimlerden biriydi ve bu kazanın ardından ralliden çekilmek zorunda kaldı.
Tabuk'taki Kral Halid Hastanesi'ne götürülen Van Beveren'in köprücük kemiğinin kırıldığı ve kalçasında çürük olduğu açıklandı.
Honda'dan ayrılarak Hero'ya geçiş yapan Paullo Goncalves, bir motor problemi yaşadı ve etaba veda etti.
Diğer tarafta Brabec, 427 km'lik etabı kontrol altında götürdü ve hem günün en hızlısı oldu, hem de etap liderliğini elde etti.
Günün sonunda Honda sürücüsü Jose Ignacio Cornejo'ya karşı 9 dakika 39 saniyelik büyük bir boşluk yarattı ve genel klasmanda Cornejo'nun 15 dakika önünde yer alıyor.
Honda'dan Joan Barreda üçüncü olurken, Kevin Benavides dördüncü sırada yer aldı.
Böylelikle İlk dört Honda sürücülerinden oluştu.
KTM'den Matthias Walkner 20 dakika geride beşinci sırada yer alırken, Luciano Benavides altıncı, Husqvarna'da Pablo Quintanilla yedinci, KTM'den Sam Sunderland sekizinci ve Toby Price dokuzuncu oldu.
Üçüncü etap sonrası klasman (Top 10, motosiklet):
|Poz.
|Sürücüler
|Motosiklet
|Derece/Fark
|1
|
Ricky Brabec
|Honda
|11sa17d56s
|2
|
Jose Ignacio Cornejo
|Honda
|15d02s
|3
|
Joan Barreda
|Honda
|15d14s
|4
|
Kevin Benavides
|Honda
|16d12s
|5
|Matthias Walkner
|KTM
|17d56s
|6
|
Luciano Benavides
|KTM
|19d44s
|7
|Pablo Quintanilla
|Husqvarna
|21d25s
|8
|Sam Sunderland
|KTM
|34d38s
|9
|Toby Price
|KTM
|38d23s
|10
|Xavier de Soultrait
|Yamaha
|54d00s
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 3: Neom - Neom
|Pilotlar
|Ricky Brabec
|Takımlar
|Monster Energy Honda Team
|Editör
|David Gruz
Dakar 2020, 3. etap: KTM için zorlu geçen günde Brabec lider
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
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|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
|
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
13:00
00:00
|
|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
13:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
|
22:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
18:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
19:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
19:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
19:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
|
19:00
06:00
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