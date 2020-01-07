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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar 2020, 3. etap: KTM için zorlu geçen günde Brabec lider

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Dakar 2020, 3. etap: KTM için zorlu geçen günde Brabec lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Oca 2020 12:32

Dakar Rallisi'nde üçüncü etapta KTM sürücülerinin zorlanması ve Yamaha'dan Adrien van Beveren'in kaza yapmasıyla, Ricky Brabec en hızlı isim oldu ve liderliğe yükseldi.

Pazartesi günü şoke edici şekilde ikinci etabı kazanan ve sonuç olarak bugünkü etaba ilk sırada başlayan Ross Branch, kaza yapıp omzuna hasar vermesinin ardından bir saatten fazla vakit kaybetti.

Yamaha sürücüsü Van Beveren ise, üçüncü etapta ağır şekilde kaza yapan isimlerden biriydi ve bu kazanın ardından ralliden çekilmek zorunda kaldı.

Tabuk'taki Kral Halid Hastanesi'ne götürülen Van Beveren'in köprücük kemiğinin kırıldığı ve kalçasında çürük olduğu açıklandı.

Honda'dan ayrılarak Hero'ya geçiş yapan Paullo Goncalves, bir motor problemi yaşadı ve etaba veda etti.

Diğer tarafta Brabec, 427 km'lik etabı kontrol altında götürdü ve hem günün en hızlısı oldu, hem de etap liderliğini elde etti.

Günün sonunda Honda sürücüsü Jose Ignacio Cornejo'ya karşı 9 dakika 39 saniyelik büyük bir boşluk yarattı ve genel klasmanda Cornejo'nun 15 dakika önünde yer alıyor.

Honda'dan Joan Barreda üçüncü olurken, Kevin Benavides dördüncü sırada yer aldı.

Böylelikle İlk dört Honda sürücülerinden oluştu.

KTM'den Matthias Walkner 20 dakika geride beşinci sırada yer alırken, Luciano Benavides altıncı, Husqvarna'da Pablo Quintanilla yedinci, KTM'den Sam Sunderland sekizinci ve Toby Price dokuzuncu oldu.

Üçüncü etap sonrası klasman (Top 10, motosiklet):

Poz. Sürücüler Motosiklet Derece/Fark
1

United States Ricky Brabec

 Honda 11sa17d56s
2

Chile Jose Ignacio Cornejo

 Honda 15d02s
3

Spain Joan Barreda

 Honda 15d14s
4

Argentina Kevin Benavides

 Honda 16d12s
5 Austria Matthias Walkner KTM 17d56s
6

Argentina Luciano Benavides

 KTM 19d44s
7 Chile Pablo Quintanilla Husqvarna 21d25s
8 United Kingdom Sam Sunderland KTM 34d38s
9 Australia Toby Price KTM 38d23s
10 France Xavier de Soultrait Yamaha 54d00s
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 3: Neom - Neom
Pilotlar Ricky Brabec
Takımlar Monster Energy Honda Team
Editör David Gruz

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 3: Neom - Neom sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
13:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
13:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
22:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
18:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
19:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
19:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
19:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
19:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
19:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
19:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
19:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
19:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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