Dakar 2020, 3. etap: KTM için zorlu geçen günde Brabec lider

Pazartesi günü şoke edici şekilde ikinci etabı kazanan ve sonuç olarak bugünkü etaba ilk sırada başlayan Ross Branch, kaza yapıp omzuna hasar vermesinin ardından bir saatten fazla vakit kaybetti.

Yamaha sürücüsü Van Beveren ise, üçüncü etapta ağır şekilde kaza yapan isimlerden biriydi ve bu kazanın ardından ralliden çekilmek zorunda kaldı.

Tabuk'taki Kral Halid Hastanesi'ne götürülen Van Beveren'in köprücük kemiğinin kırıldığı ve kalçasında çürük olduğu açıklandı.

Honda'dan ayrılarak Hero'ya geçiş yapan Paullo Goncalves, bir motor problemi yaşadı ve etaba veda etti.

Diğer tarafta Brabec, 427 km'lik etabı kontrol altında götürdü ve hem günün en hızlısı oldu, hem de etap liderliğini elde etti.

Günün sonunda Honda sürücüsü Jose Ignacio Cornejo'ya karşı 9 dakika 39 saniyelik büyük bir boşluk yarattı ve genel klasmanda Cornejo'nun 15 dakika önünde yer alıyor.

Honda'dan Joan Barreda üçüncü olurken, Kevin Benavides dördüncü sırada yer aldı.

Böylelikle İlk dört Honda sürücülerinden oluştu.

KTM'den Matthias Walkner 20 dakika geride beşinci sırada yer alırken, Luciano Benavides altıncı, Husqvarna'da Pablo Quintanilla yedinci, KTM'den Sam Sunderland sekizinci ve Toby Price dokuzuncu oldu.

Üçüncü etap sonrası klasman (Top 10, motosiklet):