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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar 2020, 11. etap: Son etap öncesinde Sainz’ın liderliği sürüyor

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Dakar 2020, 11. etap: Son etap öncesinde Sainz’ın liderliği sürüyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
16 Oca 2020 11:22

X-raid Mini sürücüsü Stephane Peterhansel, 2020 Dakar Rallisi’nin sondan bir önceki etabını kazanmayı başarırken, takım arkadaşı Carlos Sainz 10 dakika farkla liderliğini koruyor.

Sainz, 379km’lik Haradh-Shubaytah etabına ilk başlayan isimdi. İlk 100km’deki Rub’ Al Khali kum tepelerinde yaklaşık 5 dakika kaybeden İspanyol sürücü, etabın galibi Peterhansel’in 8 dakika gerisinde üçüncü olabildi.

Ancak Sainz, rallinin son etabı olan 374km’lik Haradh-Qiddiya etabına 10 dakikalık bir avantajla başlayacak.

Etap galibi Peterhansel, genel klasmanda ikinciliğe yükselecek gibi görünüyordu. Ancak Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah son bölümde iyi bir tempo tutturmayı başardı. Böylece Al-Attiyah, genel klasmanda Peterhansel’in 6 saniye önünde ikinci sırayı korudu.

Overdrive Toyota’dan Yazeed Al-Rajhi etabı yedinci tamamladı ve genel klasmanda liderin 47 dakika gerisinde dördüncü sırada.

Mini sürücüsü Orlando Terranova, etabı 37 dakika geride 13. tamamlarken genel klasmanda Toyota sürücüleri Giniel de Villiers ve Bernhard ten Brinke'nin gerisinde 7. sıraya düştü. Century buggy sürücüsü Mathieu Serradori ise 8. sırada yer alıyor.

Güne 10. sırada başlayan PH Sport Peugeot sürücüsü Pierre Lachaume, etabın ilk 100 kilometresi geride kalmadan kaza yaptı ve ralliden çekildi.

Perşembe günü kaza yapan Fernando Alonso ise henüz etabı tamamlayamamış durumda.

Genel klasman (ilk 10):

Poz. # Pilot / Co-pilot Araç Zaman Fark
1 305

Spain Carlos Sainz

Spain Lucas Cruz

 Mini 41h37m51s  
2 300

Qatar Nasser Al-Attiyah

France Mathieu Baumel

 Toyota 41h48m08s 10m17s
3 302 France Stephane Peterhansel
Portugal Paulo Fiuza		 Mini 41h48m14s 10m23s
4 309

Saudi Arabia Yazeed Al-Rajhi

Russian Federation Konstantin Zhiltsov

 Toyota 42h25m48s 47m57s
5 304

South Africa Giniel de Villiers

Spain Alex Haro

 Toyota 42h44m25s 1h6m34s
6 307

Netherlands Bernhard ten Brinke

Belgium Tom Colsoul

 Toyota 42h55m41s 1h17m50s
7 311

Argentina Orlando Terranova

Argentina Bernardo Graue

 Mini 43h4m35s 1h26m44s
8 315

France Mathieu Serradori

Belgium Fabian Lurquin

 Century 43h30m23s 1h52m32s
9 324

Saudi Arabia Yasir Seaidan

Russian Federation Alexy Kuzmich

 Mini 45h22m32s 3h44m41s
10 322

China Wei Han

China Min Liao

 Hanwei 45h22m58s 3h45m07s
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 11: Shubaytah - Haradh
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al , Stéphane Peterhansel
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 11: Shubaytah - Haradh sürüyor
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Cidde, kontrol noktası
Per 16 Oca
Per 2 Oca
Starting Podium
Per 16 Oca
Cmt 4 Oca
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Per 16 Oca
Paz 5 Oca
Etap 2: Al Wajh - Neom
Per 16 Oca
Pzt 6 Oca
Etap 3: Neom - Neom
Per 16 Oca
Sal 7 Oca
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Per 16 Oca
Çar 8 Oca
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Per 16 Oca
Per 9 Oca
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 16 Oca
Cum 10 Oca
Riyadh dinlenme günü
Per 16 Oca
Cmt 11 Oca
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Per 16 Oca
Paz 12 Oca
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Per 16 Oca
Pzt 13 Oca
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Per 16 Oca
Sal 14 Oca
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Per 16 Oca
Çar 15 Oca
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Per 16 Oca
Per 16 Oca
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
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