Dakar 2020, 11. etap: Son etap öncesinde Sainz’ın liderliği sürüyor
X-raid Mini sürücüsü Stephane Peterhansel, 2020 Dakar Rallisi’nin sondan bir önceki etabını kazanmayı başarırken, takım arkadaşı Carlos Sainz 10 dakika farkla liderliğini koruyor.
Sainz, 379km’lik Haradh-Shubaytah etabına ilk başlayan isimdi. İlk 100km’deki Rub’ Al Khali kum tepelerinde yaklaşık 5 dakika kaybeden İspanyol sürücü, etabın galibi Peterhansel’in 8 dakika gerisinde üçüncü olabildi.
Ancak Sainz, rallinin son etabı olan 374km’lik Haradh-Qiddiya etabına 10 dakikalık bir avantajla başlayacak.
Etap galibi Peterhansel, genel klasmanda ikinciliğe yükselecek gibi görünüyordu. Ancak Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah son bölümde iyi bir tempo tutturmayı başardı. Böylece Al-Attiyah, genel klasmanda Peterhansel’in 6 saniye önünde ikinci sırayı korudu.
Overdrive Toyota’dan Yazeed Al-Rajhi etabı yedinci tamamladı ve genel klasmanda liderin 47 dakika gerisinde dördüncü sırada.
Mini sürücüsü Orlando Terranova, etabı 37 dakika geride 13. tamamlarken genel klasmanda Toyota sürücüleri Giniel de Villiers ve Bernhard ten Brinke'nin gerisinde 7. sıraya düştü. Century buggy sürücüsü Mathieu Serradori ise 8. sırada yer alıyor.
Güne 10. sırada başlayan PH Sport Peugeot sürücüsü Pierre Lachaume, etabın ilk 100 kilometresi geride kalmadan kaza yaptı ve ralliden çekildi.
Perşembe günü kaza yapan Fernando Alonso ise henüz etabı tamamlayamamış durumda.
Genel klasman (ilk 10):
|Poz.
|#
|Pilot / Co-pilot
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|305
|
Carlos Sainz
Lucas Cruz
|Mini
|41h37m51s
|2
|300
|
Nasser Al-Attiyah
Mathieu Baumel
|Toyota
|41h48m08s
|10m17s
|3
|302
| Stephane Peterhansel
Paulo Fiuza
|Mini
|41h48m14s
|10m23s
|4
|309
|
Yazeed Al-Rajhi
Konstantin Zhiltsov
|Toyota
|42h25m48s
|47m57s
|5
|304
|
Giniel de Villiers
Alex Haro
|Toyota
|42h44m25s
|1h6m34s
|6
|307
|
Bernhard ten Brinke
Tom Colsoul
|Toyota
|42h55m41s
|1h17m50s
|7
|311
|
Orlando Terranova
Bernardo Graue
|Mini
|43h4m35s
|1h26m44s
|8
|315
|
Mathieu Serradori
Fabian Lurquin
|Century
|43h30m23s
|1h52m32s
|9
|324
|
Yasir Seaidan
Alexy Kuzmich
|Mini
|45h22m32s
|3h44m41s
|10
|322
|
Wei Han
Min Liao
|Hanwei
|45h22m58s
|3h45m07s
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|Pilotlar
|Carlos Sainz Jr. Şimdi al , Stéphane Peterhansel
|Editör
|Valentin Khorounzhiy
Dakar 2020, 11. etap: Son etap öncesinde Sainz’ın liderliği sürüyor
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|Etap 2: Al Wajh - Neom
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Per 16 Oca
Pzt 6 Oca
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|Etap 3: Neom - Neom
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Per 16 Oca
Sal 7 Oca
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
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Per 16 Oca
Çar 8 Oca
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|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Per 16 Oca
Per 9 Oca
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
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Per 16 Oca
Cum 10 Oca
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|Riyadh dinlenme günü
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Per 16 Oca
Cmt 11 Oca
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|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Per 16 Oca
Paz 12 Oca
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|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Per 16 Oca
Pzt 13 Oca
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Per 16 Oca
Sal 14 Oca
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Per 16 Oca
Çar 15 Oca
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|Etap 11: Shubaytah - Haradh
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Per 16 Oca
Per 16 Oca
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|Etap 12: Haradh - Qiddiya
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