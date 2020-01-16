Dakar 2020, 11. etap: Son etap öncesinde Sainz’ın liderliği sürüyor

Sainz, 379km’lik Haradh-Shubaytah etabına ilk başlayan isimdi. İlk 100km’deki Rub’ Al Khali kum tepelerinde yaklaşık 5 dakika kaybeden İspanyol sürücü, etabın galibi Peterhansel’in 8 dakika gerisinde üçüncü olabildi.

Ancak Sainz, rallinin son etabı olan 374km’lik Haradh-Qiddiya etabına 10 dakikalık bir avantajla başlayacak.

Etap galibi Peterhansel, genel klasmanda ikinciliğe yükselecek gibi görünüyordu. Ancak Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah son bölümde iyi bir tempo tutturmayı başardı. Böylece Al-Attiyah, genel klasmanda Peterhansel’in 6 saniye önünde ikinci sırayı korudu.

Overdrive Toyota’dan Yazeed Al-Rajhi etabı yedinci tamamladı ve genel klasmanda liderin 47 dakika gerisinde dördüncü sırada.

Mini sürücüsü Orlando Terranova, etabı 37 dakika geride 13. tamamlarken genel klasmanda Toyota sürücüleri Giniel de Villiers ve Bernhard ten Brinke'nin gerisinde 7. sıraya düştü. Century buggy sürücüsü Mathieu Serradori ise 8. sırada yer alıyor.

Güne 10. sırada başlayan PH Sport Peugeot sürücüsü Pierre Lachaume, etabın ilk 100 kilometresi geride kalmadan kaza yaptı ve ralliden çekildi.

Perşembe günü kaza yapan Fernando Alonso ise henüz etabı tamamlayamamış durumda.

Genel klasman (ilk 10):