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Dakar 2020, 10. etap: Sainz farkı yeniden açtı, Alonso geriye düştü

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Dakar 2020, 10. etap: Sainz farkı yeniden açtı, Alonso geriye düştü
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Oca 2020 10:53

X-Raid Mini sürücüsü Carlos Sainz, orta noktasında askıya alınan 10. etabı ilk sırada tamamladı ve 2020 Dakar Rallisi zaferi için önemli bir avantaj yakaladı.

Haradh'tan Shubaytah'a giden etap, normalde 534 kilometre olacaktı fakat kuvvetli rüzgarlar nedeniyle etabın 223. kilometresinde sona erdirilmesine karar verildi.

Salı günü vakit kaybeden ve liderliği rakiplerine kaptırmakla karşı karşıya olan Carlos Sainz, çarşamba günkü etaba hızlı başladı ve tüm bölümleri lider geçti.

Rallinin durdurulduğu noktaya kadar rahat bir sürüş yapan ralli efsane, etabı ilk sırada tamamlayan isim oldu ve önemli bir avantaj yakaladı.

Stephane Peterhansel ve Nasser Al-Attiyah, güçlü bir salı gününün ardından, çarşamba günü kayboldular ve her ikisi de kritik dakikalar kaybetti.

Peterhansel Sainz'ın 11 dakika 48 saniye gerisinde ancak 10. olabilirken, Al-Attiyah ise 17 dakika 46 saniye geride 17. oldu.

Etabı Jakub Przygonski ikinci sırada tamamlarken, Giniel de Villiers üçüncü, Pierre Lachaume dördüncü ve Yazeed Al Rajhi beşinci oldu.

Çifte Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, henüz ilk dakikalarda takla atmasının ardından aracın ön camını çıkarmak zorunda kaldı ve ralliye bu şekilde devam etti. Ancak Alonso, lider Sainz'a karşı 1 saat 17 dakika 33 saniye kaybetti.

Genel klasmanda Sainz en yakın rakibi Al-Attiyah'ın 18 dakika 10 saniye önünde ilk sırada yer alırken, ikinci Al-Attiyah'la üçüncü Peterhansel arasında 16 saniye bulunuyor.

Al Rajhi, olaylardan uzak kalarak 40 dakika 46 saniye geride dördüncü sırada bulunuyor.

Güne 10. sırada başlayan Alonso ise kaza sonrası 4 saat 34 dakika 56 saniye geride 14. sırada yr alıyor.

Kalan iki günlük kısımda 750 kilometrelik mesafe koşulacak.

Genel klasman (ilk 10):

Poz. #

Sürücü

Yardımcı sürücü

 Araç Zaman Fark
1 305

ispanya Carlos Sainz

ispanya Lucas Cruz

 Mini 37h15m37s  
2 300

Katar Nasser Al-Attiyah

Fransa Mathieu Baumel

 Toyota 37h33m47s 18m10s
3 302 FransaStephane Peterhansel
PortekizPaulo Fiuza		 Mini 37h34m3s 18m26s
4 309

Suudi Arabistan Yezide El-Rajhi

Rusya Federasyonu Konstantin Zhiltsov

 Toyota 37h56m23s 40m46s
5 311

Arjantin Orlando Terranova

Arjantin Bernardo Graue

 Mini 38h13m16s 57m39s
6 304

Güney Afrika Giniel de Villiers

ispanya Alex Haro

 Toyota 38h18m0s 1h2m23s
7 307

Hollanda Bernhard ten Brinke

Belçika Tom Colsoul

 Toyota 38h31m16s 1h15m39s
8 315

Fransa Mathieu Serradori

Belçika Fabian Lurquin

 yüzyıl 38h52m58s 1h37m21s
9 324

Suudi Arabistan Yasir Seaidan

Rusya Federasyonu Alexy Kuzmich

 Mini 40h5m5s 2h49m28s
10 330

Fransa Pierre Lachaume

Fransa Jean Michel Polato

 Peugeot 40h43m53s 3h28m16s
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 10: Haradh - Shubaytah
Pilotlar Carlos Sainz
Takımlar X-Raid
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 10: Haradh - Shubaytah sürüyor
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Paz 5 Oca
Etap 2: Al Wajh - Neom
Çar 15 Oca
Pzt 6 Oca
Etap 3: Neom - Neom
Çar 15 Oca
Sal 7 Oca
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Çar 15 Oca
Çar 8 Oca
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 15 Oca
Per 9 Oca
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Çar 15 Oca
Cum 10 Oca
Riyadh dinlenme günü
Çar 15 Oca
Cmt 11 Oca
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Çar 15 Oca
Paz 12 Oca
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Çar 15 Oca
Pzt 13 Oca
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Çar 15 Oca
Sal 14 Oca
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Çar 15 Oca
Çar 15 Oca
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