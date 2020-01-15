Dakar 2020, 10. etap: Sainz farkı yeniden açtı, Alonso geriye düştü

Haradh'tan Shubaytah'a giden etap, normalde 534 kilometre olacaktı fakat kuvvetli rüzgarlar nedeniyle etabın 223. kilometresinde sona erdirilmesine karar verildi.

Salı günü vakit kaybeden ve liderliği rakiplerine kaptırmakla karşı karşıya olan Carlos Sainz, çarşamba günkü etaba hızlı başladı ve tüm bölümleri lider geçti.

Rallinin durdurulduğu noktaya kadar rahat bir sürüş yapan ralli efsane, etabı ilk sırada tamamlayan isim oldu ve önemli bir avantaj yakaladı.

Stephane Peterhansel ve Nasser Al-Attiyah, güçlü bir salı gününün ardından, çarşamba günü kayboldular ve her ikisi de kritik dakikalar kaybetti.

Peterhansel Sainz'ın 11 dakika 48 saniye gerisinde ancak 10. olabilirken, Al-Attiyah ise 17 dakika 46 saniye geride 17. oldu.

Etabı Jakub Przygonski ikinci sırada tamamlarken, Giniel de Villiers üçüncü, Pierre Lachaume dördüncü ve Yazeed Al Rajhi beşinci oldu.

Çifte Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, henüz ilk dakikalarda takla atmasının ardından aracın ön camını çıkarmak zorunda kaldı ve ralliye bu şekilde devam etti. Ancak Alonso, lider Sainz'a karşı 1 saat 17 dakika 33 saniye kaybetti.

Genel klasmanda Sainz en yakın rakibi Al-Attiyah'ın 18 dakika 10 saniye önünde ilk sırada yer alırken, ikinci Al-Attiyah'la üçüncü Peterhansel arasında 16 saniye bulunuyor.

Al Rajhi, olaylardan uzak kalarak 40 dakika 46 saniye geride dördüncü sırada bulunuyor.

Güne 10. sırada başlayan Alonso ise kaza sonrası 4 saat 34 dakika 56 saniye geride 14. sırada yr alıyor.

Kalan iki günlük kısımda 750 kilometrelik mesafe koşulacak.

Genel klasman (ilk 10):