Dakar 2020, 10. etap: Quintailla en hızlısı, Brabec vakit kaybetti
Husqvarna sürücüsü Pablo Quintanilla, perşembe günü yapılan etabı ilk sırada tamamlarken, Dakar Rallisi'nin ilk sırada götüren Ricky Brabec'le arasındaki farkı yarı yarıya azalttı.
Bugün gerçekleştirilen etapta Pablo Quintanilla ile Matthias Walkner arasında heyecanlı bir savaş vardı.
Şilili sürücü, ilk bölümü Walkner'ın bir dakika önünde geçerken, sonraki iki bölümde altı saniyelik bir fark açabildi. Orta bölümde Walkner, Quintanilla'yı yakalarken, sondan bir önceki bölümde aynı zamanı tutturdular.
Ancak son bölümde Quintanilla daha iyi bir performans gösterince, dokuz saniye farkla etabı ilk sırada tamamladı.
Luciano Benavides etabı üçüncü sırada tamamlarken, Jose Ignacio Carnejo Florimo dördüncü ve Toby Price beşinci oldu.
Lider Ricky Brabec iyi bir gün geçiremedi. Genel klasmanda ilk sırada yer alan Amerikalı sürücü, lider Quintainilla'ya karşı 11 dakika 48 saniye kaybetti ve genel klasmanda ikili arasındaki fark yarı yarıya azaldı.
Bu sonuçla bitime bir etap kala Brabec, Quintinalla'nın 13 dakika 56 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.
Price son güne 22 dakika 34 saniye geride üçüncü sırada girerken, onun da 7 dakika gerisinde Walkner bulunuyor.
Eğer Dakar Rallisi cuma günü bu şekilde sona ererse, KTM'nin 18 yıllık galibiyet serisi sona ermiş olacak.
11. etap sonrası klasman (Motosiklet, Top 10)
|Poz.
|Sürücü
|Motosiklet
|Fark
|1
|
RICKY BRABEC
|Honda
|2
|
PABLO QUINTANILLA
|Husqvarna
|+ 00H 13' 56''
|3
|
TOBY PRICE
|KTM
|+ 00H 22' 34''
|4
|
MATTHIAS WALKNER
|KTM
|+ 00H 29' 53''
|5
|
JOAN BARREDA BORT
|Honda
|+ 00H 30' 09''
|6
|
JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO
|Honda
|+ 00H 32' 36''
|7
|
LUCIANO BENAVIDES
|KTM
|+ 00H 35' 18''
|8
|
FRANCO CAIMI
|Yamaha
|+ 01H 39' 14''
|9
|
SKYLER HOWES
|Husqvarna
|+ 01H 59' 29''
|10
|
ANDREW SHORT
|Husqvarna
|+ 02H 06' 36''
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Pilotlar
|Pablo Quintanilla , Ricky Brabec
|Takımlar
|Husqvarna Factory Racing , Monster Energy Honda Team
|Editör
|Rachit Thukral
Dakar 2020, 10. etap: Quintailla en hızlısı, Brabec vakit kaybetti
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
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|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
|
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
13:00
00:00
|
|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
13:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
|
22:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
18:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
19:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
19:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
19:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
|
19:00
06:00
|
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