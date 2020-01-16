Dakar 2020, 10. etap: Quintailla en hızlısı, Brabec vakit kaybetti

Bugün gerçekleştirilen etapta Pablo Quintanilla ile Matthias Walkner arasında heyecanlı bir savaş vardı.

Şilili sürücü, ilk bölümü Walkner'ın bir dakika önünde geçerken, sonraki iki bölümde altı saniyelik bir fark açabildi. Orta bölümde Walkner, Quintanilla'yı yakalarken, sondan bir önceki bölümde aynı zamanı tutturdular.

Ancak son bölümde Quintanilla daha iyi bir performans gösterince, dokuz saniye farkla etabı ilk sırada tamamladı.

Luciano Benavides etabı üçüncü sırada tamamlarken, Jose Ignacio Carnejo Florimo dördüncü ve Toby Price beşinci oldu.

Lider Ricky Brabec iyi bir gün geçiremedi. Genel klasmanda ilk sırada yer alan Amerikalı sürücü, lider Quintainilla'ya karşı 11 dakika 48 saniye kaybetti ve genel klasmanda ikili arasındaki fark yarı yarıya azaldı.

Bu sonuçla bitime bir etap kala Brabec, Quintinalla'nın 13 dakika 56 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Price son güne 22 dakika 34 saniye geride üçüncü sırada girerken, onun da 7 dakika gerisinde Walkner bulunuyor.

Eğer Dakar Rallisi cuma günü bu şekilde sona ererse, KTM'nin 18 yıllık galibiyet serisi sona ermiş olacak.

11. etap sonrası klasman (Motosiklet, Top 10)