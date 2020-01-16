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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar 2020, 10. etap: Quintailla en hızlısı, Brabec vakit kaybetti

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Dakar 2020, 10. etap: Quintailla en hızlısı, Brabec vakit kaybetti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Oca 2020 09:26

Husqvarna sürücüsü Pablo Quintanilla, perşembe günü yapılan etabı ilk sırada tamamlarken, Dakar Rallisi'nin ilk sırada götüren Ricky Brabec'le arasındaki farkı yarı yarıya azalttı.

Bugün gerçekleştirilen etapta Pablo Quintanilla ile Matthias Walkner arasında heyecanlı bir savaş vardı.

Şilili sürücü, ilk bölümü Walkner'ın bir dakika önünde geçerken, sonraki iki bölümde altı saniyelik bir fark açabildi. Orta bölümde Walkner, Quintanilla'yı yakalarken, sondan bir önceki bölümde aynı zamanı tutturdular.

Ancak son bölümde Quintanilla daha iyi bir performans gösterince, dokuz saniye farkla etabı ilk sırada tamamladı.

Luciano Benavides etabı üçüncü sırada tamamlarken, Jose Ignacio Carnejo Florimo dördüncü ve Toby Price beşinci oldu.

Lider Ricky Brabec iyi bir gün geçiremedi. Genel klasmanda ilk sırada yer alan Amerikalı sürücü, lider Quintainilla'ya karşı 11 dakika 48 saniye kaybetti ve genel klasmanda ikili arasındaki fark yarı yarıya azaldı.

Bu sonuçla bitime bir etap kala Brabec, Quintinalla'nın 13 dakika 56 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Price son güne 22 dakika 34 saniye geride üçüncü sırada girerken, onun da 7 dakika gerisinde Walkner bulunuyor.

Eğer Dakar Rallisi cuma günü bu şekilde sona ererse, KTM'nin 18 yıllık galibiyet serisi sona ermiş olacak.

11. etap sonrası klasman (Motosiklet, Top 10)

Poz. Sürücü Motosiklet Fark
1
 RICKY BRABEC
 Honda  
2
 PABLO QUINTANILLA
 Husqvarna + 00H 13' 56''
3
 TOBY PRICE
 KTM + 00H 22' 34''
4
 MATTHIAS WALKNER
 KTM + 00H 29' 53''
5
 JOAN BARREDA BORT
 Honda + 00H 30' 09''
6
 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO
 Honda + 00H 32' 36''
7
 LUCIANO BENAVIDES
 KTM + 00H 35' 18''
8
 FRANCO CAIMI
 Yamaha + 01H 39' 14''
9
 SKYLER HOWES
 Husqvarna + 01H 59' 29''
10
 ANDREW SHORT
 Husqvarna + 02H 06' 36''
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Pablo Quintanilla , Ricky Brabec
Takımlar Husqvarna Factory Racing , Monster Energy Honda Team
Editör Rachit Thukral

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 11: Shubaytah - Haradh sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
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 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
13:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
13:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
22:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
18:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
19:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
19:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
19:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
19:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
19:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
19:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
19:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
19:00
06:00
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