Dakar 2020, 10. etap: Barreda kazandı, Brabec'in liderliği sürüyor
Hava şartları nedeniyle kısaltılan 10. etabı Honda sürücüsü Joan Barreda kazanırken, genel klasmanda Ricky Brabec liderliğini korumaya devam ediyor.
Haradh'tan Shubaytah'a giden etap, normalde 534 kilometre olacaktı fakat kuvvetli rüzgarlar nedeniyle etabın 345. kilometresinde sona erdirilmesine karar verildi.
Sonuç olarak Barreda, her noktada en hızlı isimdi ve etabı ilk sırada tamamlayan isim oldu.
Etabın en hızlı ikinci ismi, genel klasmanda ilk sırada yer lana Ricky Brabec olurken, onu da Kevin Benavides ve ile Matthias Walkner takip etti.
Toby Price, bu üç sürücünün hemen ardında dördüncü sırada yer alırken, Luciano Benavides ise beşinci oldu.
Böylelikle ilk üç Honda sürücülerinden olurken, KTM sürücüleri de 4-5-6 oldular.
Honda sürücüsü Brabec, bu sonuçla en yakın rakibi Pablo Quintanilla'nın 25 dakika 44 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürüyor.
Barreda üçüncü sırada yer alırken, Price 28 dakika 33 saniye geride dördüncü sırada.
KTM, 2001 yılından bu yana yapılan her Dakar Rallisi'ni kazanmıştı.
Ancak şu anda lider Brabec ile en yakın KTM sürücüsü Price arasında 28 dakika 33 saniyelik bir fark bulunuyor ve bitime sadece iki etap kaldı.
10. etap sonrası klasman: (Motosiklet, top 10):
|Poz.
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman/Fark
|1
|
Ricky Brabec
|Honda
|34h12m18s
|2
|
Pablo Quintanilla
|Husqvarna
|25m44s
|3
|
Joan Barreda
|Honda
|27m09s
|4
|Toby Price
|KTM
|28m33s
|5
|
Jose Ignacio Cornejo
|Honda
|41m31s
|6
|
Matthias Walkner
|KTM
|41m32s
|7
|
Luciano Benavides
|KTM
|44m18s
|8
|
Skyler Howes
|Husqvarna
|1h43m21s
|9
|
Franco Caimi
|Yamaha
|1h43m57s
|10
|Stefan Svitko
|KTM
|2h02m10s
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|Pilotlar
|Joan Barreda
|Takımlar
|Monster Energy Honda Team
|Editör
|David Gruz
Dakar 2020, 10. etap: Barreda kazandı, Brabec'in liderliği sürüyor
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
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|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
|
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
13:00
00:00
|
|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
13:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
|
22:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
18:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
19:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
19:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
19:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
|
19:00
06:00
|
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