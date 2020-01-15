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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar 2020, 10. etap: Barreda kazandı, Brabec'in liderliği sürüyor

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Dakar 2020, 10. etap: Barreda kazandı, Brabec'in liderliği sürüyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Oca 2020 10:06

Hava şartları nedeniyle kısaltılan 10. etabı Honda sürücüsü Joan Barreda kazanırken, genel klasmanda Ricky Brabec liderliğini korumaya devam ediyor.

Haradh'tan Shubaytah'a giden etap, normalde 534 kilometre olacaktı fakat kuvvetli rüzgarlar nedeniyle etabın 345. kilometresinde sona erdirilmesine karar verildi.

Sonuç olarak Barreda, her noktada en hızlı isimdi ve etabı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Etabın en hızlı ikinci ismi, genel klasmanda ilk sırada yer lana Ricky Brabec olurken, onu da Kevin Benavides ve ile Matthias Walkner takip etti.

Toby Price, bu üç sürücünün hemen ardında dördüncü sırada yer alırken, Luciano Benavides ise beşinci oldu.

Böylelikle ilk üç Honda sürücülerinden olurken, KTM sürücüleri de 4-5-6 oldular.

Honda sürücüsü Brabec, bu sonuçla en yakın rakibi Pablo Quintanilla'nın 25 dakika 44 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürüyor.

Barreda üçüncü sırada yer alırken, Price 28 dakika 33 saniye geride dördüncü sırada.

KTM, 2001 yılından bu yana yapılan her Dakar Rallisi'ni kazanmıştı.

Ancak şu anda lider Brabec ile en yakın KTM sürücüsü Price arasında 28 dakika 33 saniyelik bir fark bulunuyor ve bitime sadece iki etap kaldı.

 

10. etap sonrası klasman: (Motosiklet, top 10):

Poz. Sürücü Motosiklet Zaman/Fark
1

United States Ricky Brabec

 Honda 34h12m18s
2

Chile Pablo Quintanilla

 Husqvarna 25m44s
3

Spain Joan Barreda

 Honda 27m09s
4 Australia Toby Price KTM 28m33s
5

Chile Jose Ignacio Cornejo

 Honda 41m31s
6

Austria Matthias Walkner

 KTM 41m32s
7

Argentina Luciano Benavides

 KTM 44m18s
8

United States Skyler Howes

 Husqvarna 1h43m21s
9

Argentina Franco Caimi

 Yamaha 1h43m57s
10 Slovakia Stefan Svitko KTM 2h02m10s
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 10: Haradh - Shubaytah
Pilotlar Joan Barreda
Takımlar Monster Energy Honda Team
Editör David Gruz

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 10: Haradh - Shubaytah sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
13:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
13:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
22:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
18:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
19:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
19:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
19:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
19:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
19:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
19:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
19:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
19:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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