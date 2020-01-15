Dakar 2020, 10. etap: Barreda kazandı, Brabec'in liderliği sürüyor

Haradh'tan Shubaytah'a giden etap, normalde 534 kilometre olacaktı fakat kuvvetli rüzgarlar nedeniyle etabın 345. kilometresinde sona erdirilmesine karar verildi.

Sonuç olarak Barreda, her noktada en hızlı isimdi ve etabı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Etabın en hızlı ikinci ismi, genel klasmanda ilk sırada yer lana Ricky Brabec olurken, onu da Kevin Benavides ve ile Matthias Walkner takip etti.

Toby Price, bu üç sürücünün hemen ardında dördüncü sırada yer alırken, Luciano Benavides ise beşinci oldu.

Böylelikle ilk üç Honda sürücülerinden olurken, KTM sürücüleri de 4-5-6 oldular.

Honda sürücüsü Brabec, bu sonuçla en yakın rakibi Pablo Quintanilla'nın 25 dakika 44 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürüyor.

Barreda üçüncü sırada yer alırken, Price 28 dakika 33 saniye geride dördüncü sırada.

KTM, 2001 yılından bu yana yapılan her Dakar Rallisi'ni kazanmıştı.

Ancak şu anda lider Brabec ile en yakın KTM sürücüsü Price arasında 28 dakika 33 saniyelik bir fark bulunuyor ve bitime sadece iki etap kaldı.

10. etap sonrası klasman: (Motosiklet, top 10):