Dakar 2020, 1. etap: Zala lider, Alonso 11.

Toyota sürücüsü ve son şampiyon Nasser Al-Attiyah, ilk kez Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen rallinin 319km’lik ilk etabın büyük kısmını lider götürmeyi başardı.

Ancak Katarlı sürücünün daha sonra üç kez lastiği patladı.

X-raid Mini sürücüleri Stephane Peterhansel ve Carlos Sainz, etabın başlarında zaman kaybettiler. Etabın son bölümüne girilirken, liderlik mücadelesi Peugeot sürücüsü Khalid Al Qassimi ile Mini sürücüsü Zala arasında geçti.

Eski WRC sürücüsü Al Qassimi daha sonra sorun yaşadı ve yaklaşık 15 dakika kaybetti. Böylece etabın galibi Zala oldu.

Litvanyalı sürücü, geçen sene Toyota ile 12. olduktan sonra bu sene Mini All4 Racing’e geçiş yapmıştı. Bu etapla beraber Zala, 2016’da Mikko Hirvonen’den sonra Dakar’da dört çeker Mini aracıyla etap kazanan ilk sürücü olmayı da başardı.

Peterhansel ve Sainz’ın 2. ve 3. olmasıyla beraber ilk üç sırayı Mini sürücüleri oluşturmuş oldu. Al-Attiyah ise 5dk33sn geride dördüncü sırada yer aldı.

Diğer bir Toyota sürücüsü Bernhard ten Brinke beşinci olurken, etabın bir diğer sürprizi Century CR6 buggy ile altıncı olan Mathieu Serradori oldu.

Overdrive Toyota sürücüsü Yazeed Al Rajhi, kendi evindeki ilk Dakar Rallisi’nde sekizinci sırada yer alırken, etabın ilk bölümlerinde çok zaman kaybetti. Ancak devamında liderlerle aynı tempoyu tutturmayı başardı.

Mini’den Vladimir Vasilyev ve Toyota’dan Erik van Loon ilk 10’u tamamlayan isimler oldular.

Çifte F1 dünya şampiyonu Alonso, Toyota ile katıldığı ilk Dakar tecrübesinde ilk etabın ardından 15dk27sn geride 11. sırada yer alıyor.

Dakar galibiyetleri bulunan Giniel de Villiers ve Nani Roma ise zorlu bir gün geçirerek çok zaman kaybettiler.

İki kez Le Mans 24 Saat galibi Romain Dumas, DXX buggy ile etabın sadece 65. kilometresinde aracının yanmasıyla beraber ralli dışında kaldı.

1. etap sonucu: