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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar 2020, 1. etap: Zala lider, Alonso 11.

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Dakar 2020, 1. etap: Zala lider, Alonso 11.
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
5 Oca 2020 12:26

Mini sürücüsü Vaidotas Zala, açılış etabında şok bir galibiyet alırken, Fernando Alonso 11. sırada yer aldı.

Toyota sürücüsü ve son şampiyon Nasser Al-Attiyah, ilk kez Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen rallinin 319km’lik ilk etabın büyük kısmını lider götürmeyi başardı.

Ancak Katarlı sürücünün daha sonra üç kez lastiği patladı.

X-raid Mini sürücüleri Stephane Peterhansel ve Carlos Sainz, etabın başlarında zaman kaybettiler. Etabın son bölümüne girilirken, liderlik mücadelesi Peugeot sürücüsü Khalid Al Qassimi ile Mini sürücüsü Zala arasında geçti.

Eski WRC sürücüsü Al Qassimi daha sonra sorun yaşadı ve yaklaşık 15 dakika kaybetti. Böylece etabın galibi Zala oldu.

Litvanyalı sürücü, geçen sene Toyota ile 12. olduktan sonra bu sene Mini All4 Racing’e geçiş yapmıştı. Bu etapla beraber Zala, 2016’da Mikko Hirvonen’den sonra Dakar’da dört çeker Mini aracıyla etap kazanan ilk sürücü olmayı da başardı.

Peterhansel ve Sainz’ın 2. ve 3. olmasıyla beraber ilk üç sırayı Mini sürücüleri oluşturmuş oldu. Al-Attiyah ise 5dk33sn geride dördüncü sırada yer aldı.

Diğer bir Toyota sürücüsü Bernhard ten Brinke beşinci olurken, etabın bir diğer sürprizi Century CR6 buggy ile altıncı olan Mathieu Serradori oldu.

Overdrive Toyota sürücüsü Yazeed Al Rajhi, kendi evindeki ilk Dakar Rallisi’nde sekizinci sırada yer alırken, etabın ilk bölümlerinde çok zaman kaybetti. Ancak devamında liderlerle aynı tempoyu tutturmayı başardı.

Mini’den Vladimir Vasilyev ve Toyota’dan Erik van Loon ilk 10’u tamamlayan isimler oldular.

Çifte F1 dünya şampiyonu Alonso, Toyota ile katıldığı ilk Dakar tecrübesinde ilk etabın ardından 15dk27sn geride 11. sırada yer alıyor.

Dakar galibiyetleri bulunan Giniel de Villiers ve Nani Roma ise zorlu bir gün geçirerek çok zaman kaybettiler.

İki kez Le Mans 24 Saat galibi Romain Dumas, DXX buggy ile etabın sadece 65. kilometresinde aracının yanmasıyla beraber ralli dışında kaldı.

1. etap sonucu:

Poz. # Pilot/Co-pilot Araç Zaman Fark
1 319

Vaidotas Zala

Saulius Jurgelenas

 Mini 3h19m04s  
2 302 Stephane Peterhansel
Paulo Fiuza		 Mini 3h21m18s 2m14s
3 305

Carlos Sainz

Lucas Cruz

 Mini 3h21m54s 2m50s
4 300

Nasser Al-Attiyah

Mathieu Baumel

 Toyota 3h24m37s 5m33s
5 307

Bernhard ten Brinke

Tom Colsoul

 Toyota 3h25m34s 6m30s
6 315

M.Serradori

Fabian Lurquin

 Century 3h25m59s 6m55s
7 311

Orlando Terranova

Bernardo Graue

 Mini 3h26m19s 7m15s
8 309

Yazeed Al-Rajhi

Konstantin Zhiltsov

 Toyota 3h30m50s 11m46s.
9 317

Vladimir Vasilyev

Vitaly Yevtyekhov

 Mini 3h32m29s 13m25s
10 314

Erik van Loon

Sebastien Delaunay

 Toyota 3h33m02s 13m58s

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Pilotlar Carlos Sainz , Stéphane Peterhansel , Vaidotas Zala
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 1: Jeddah - Al Wajh sürüyor
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Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
22:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
18:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
19:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
19:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
19:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
19:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
19:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
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06:00
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Per 16 Oca
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