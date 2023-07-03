Kayıt Ol
Önceki / Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor!
Dakar / Dakar Haberler

Dacia, 2025 sezonundan itibaren Dakar Rallisi'nde mücadele edecek

Renault Grubu'nun en önemli markalarından Dacia, 2025 sezonundan itibaren Dakar Rallisi'nde yer alacağını resmen duyurdu.

Altay Gök
Ekleyen:
Dacia_enters_Dakar_Rally_from_2025

Tüm spekülasyon ve söylentilerin ardından, Dacia'nın 2025 yılından itibaren Dakar Rallisi'nde yer alacağı sonunda resmiyet kazanmış vaziyette.

Renault Grubu'nun bir parçası olan Romanyalı şirket, dünyanın en zorlu rallisine katılacağını sanal bir sunumla duyurdu. 

Sunum esnasında ralliye katılım amaçlarını da açıklayan Dacia, önemli bir sebep olarak Aramco tarafından sağlanan sürdürülebilir yakıtları denemek istemelerini gösteriyor.

Takımın oldukça iyi bir kadro kurduğunu da söyleyebiliriz: Lewis Hamilton'ın Extreme E takımından Cristina Gutierrez ve 9 kez WRC şampiyonu Sebastien Loeb!

Yeni projeyle ilgili konuşan Gutierrez, "Ben Cristina Gutiérrez, 14 yıldır motor sporlarının içindeyim, ancak önümüzdeki birkaç yıl benim için çok özel çünkü hayallerimi gerçekleştirmek üzere Dacia ailesine katılacağım." 

"Benimle birlikte olan herkese teşekkür etmek istiyorum ve Dacia için en iyi sonuçları ve anıları elde etmek için çalışacağımdan eminim, umarım benimle birlikte eğlenirsiniz." dedi.

Dakar galibiyeti için çabalarını sürdüren Loeb ise, "Çok mutluyum, Dakar artık ana hedefim, altı veya yedi kez mücadele ettim, birkaç kez podyuma çıktım, ancak hiç birinci olamadım, bu yüzden kazanmak için savaşmayı umuyorum. Dacia'nın desteğiyle birlikte güzel şeyler yapacağımıza eminim." dedi.

paylaşım
yorumlar

Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor!
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"

Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"

Formula 1
Avusturya GP

Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok" Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"

Perez: "Sainz'ın 'beni korkutuyor' diyerek neden bahsettiğini bilmiyorum"

Perez: "Sainz'ın 'beni korkutuyor' diyerek neden bahsettiğini bilmiyorum"

Formula 1
Avusturya GP

Perez: "Sainz'ın 'beni korkutuyor' diyerek neden bahsettiğini bilmiyorum" Perez: "Sainz'ın 'beni korkutuyor' diyerek neden bahsettiğini bilmiyorum"

Ocon, "bir yarışta en çok sürüş cezası alan pilot" rekorunu kırdı

Ocon, "bir yarışta en çok sürüş cezası alan pilot" rekorunu kırdı

Formula 1
Avusturya GP

Ocon, "bir yarışta en çok sürüş cezası alan pilot" rekorunu kırdı Ocon, "bir yarışta en çok sürüş cezası alan pilot" rekorunu kırdı

Son Haberler

Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz"

Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz" Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz"

Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"

Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"

F1 Formula 1

Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor" Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"

Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"

Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok" Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"

Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi

Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi

F1 Formula 1
Avusturya GP

Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol