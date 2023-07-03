Dacia, 2025 sezonundan itibaren Dakar Rallisi'nde mücadele edecek

Tüm spekülasyon ve söylentilerin ardından, Dacia'nın 2025 yılından itibaren Dakar Rallisi'nde yer alacağı sonunda resmiyet kazanmış vaziyette.

Renault Grubu'nun bir parçası olan Romanyalı şirket, dünyanın en zorlu rallisine katılacağını sanal bir sunumla duyurdu.

Sunum esnasında ralliye katılım amaçlarını da açıklayan Dacia, önemli bir sebep olarak Aramco tarafından sağlanan sürdürülebilir yakıtları denemek istemelerini gösteriyor.

Takımın oldukça iyi bir kadro kurduğunu da söyleyebiliriz: Lewis Hamilton'ın Extreme E takımından Cristina Gutierrez ve 9 kez WRC şampiyonu Sebastien Loeb!

Yeni projeyle ilgili konuşan Gutierrez, "Ben Cristina Gutiérrez, 14 yıldır motor sporlarının içindeyim, ancak önümüzdeki birkaç yıl benim için çok özel çünkü hayallerimi gerçekleştirmek üzere Dacia ailesine katılacağım."

"Benimle birlikte olan herkese teşekkür etmek istiyorum ve Dacia için en iyi sonuçları ve anıları elde etmek için çalışacağımdan eminim, umarım benimle birlikte eğlenirsiniz." dedi.

Dakar galibiyeti için çabalarını sürdüren Loeb ise, "Çok mutluyum, Dakar artık ana hedefim, altı veya yedi kez mücadele ettim, birkaç kez podyuma çıktım, ancak hiç birinci olamadım, bu yüzden kazanmak için savaşmayı umuyorum. Dacia'nın desteğiyle birlikte güzel şeyler yapacağımıza eminim." dedi.