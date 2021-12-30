COVID-19 testi pozitif çıkan Petrucci, 2022 Dakar Rallisi'ni kaçırabilir

COVID-19, 2022 Dakar Rallisi katılımcılarının başını ağrıtmaya devam ediyor. Şu anda ralliye katılacağı açıklanan sürücülerin listesi sürekli olarak değişiyor.

Bu yıl Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfına katılacağı açıklanan Danilo Petrucci'nin başı da COVID-19'dan yana dertte.

Petrucci'nin girdiği ilk COVID-19 testi pozitif çıktı ve ikinci bir PCR testine daha girdi.

İtalyan sürücüde hastalığın hiçbir belirtisi yok ve bu da yanlış pozitif çıkma ihtimalini gündeme getiriyor. Petrucci bu yüzden yarışa katılabileceğine dair umudunu koruyor.

Bu tür yanlış testler nadiren de olsa olabiliyor. Eski MotoGP sürücüsü, bu ihtimali ortada kaldırmak adına, bir başka PCR testine daha girdi.

Eğer bu test de pozitif çıkarsa o zaman Petrucci'nin Dakar hayali başka bahara kalacak.

İtalyan sürücü, 2021 MotoGP sezonunun ardından seriden ayrılmıştı ve Dakar için KTM'den gelen yarışma teklifini kabul etmişti.

Testler esnasında sağ ayak bileğinden sakatlanan Petrucci, zaten ralliye %100 hazır şekilde gitmiyordu. Ancak testinin pozitif çıkması işleri daha da karmaşık hale getirdi.

Petrucci'nin COVID-19 testinin ne sonuç vereceği ise kısa süre içerisinde belli olacak.

Danilo Petrucci, KTM Factory Racing Photo by: KTM Images