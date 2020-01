Coma: Alonso’nun Dakar macerası bitti diye çok korktuk

Etabın o kısmına kadar Alonso “mükemmel” bir yarış geçiriyordu, ancak önündeki iki

katılımcının kaldırdığı toprak sonucunda görüş sorunu yaşadı ve bir çukura çarptı. Yaşadığı

kazanın etkisi sonucu sol ön lastiklerini kaybeden ikili, her ne kadar hasarlı bölgeyi tamir

etmeyi başarsalar da bunu yaparken 2 saat kaybettiler.

Dakar’ı motosiklet serisinde 5 kez kazanan Coma şunları söyledi: “Sol ön lastiğe zarar geldiği an durum çok kötü gözüküyordu. Rallinin sonuna geldiğimizi bile düşündük. Şansımıza her şeyi tamir edebildik ve ön frenler olmadan her şey yerli yerine gayet iyi oturuyordu, daha zayıf olan ekstra ön süspansiyon üçgenini kullanacak olmamız yavaşlamamız anlamına geliyordu.”

“50 km sonra yarışa önümüzde başlayan bir aracı yakaladık, ve o andan sonra motosikletin

çıkardığı tozla beraber birleşen önümüzdeki aracın tozu görüşümüzü engelledi. Bir hendeğe

çarptık ve bu lastiğimizi kaybetmemize sebep oldu.”

“Lastiği ayırdıktan sonra 30 metre arkamızda kaldı. Süspansiyon üçgenini, korumayı,

direksiyon kolunu değiştirmek zorunda kaldık. Orada 2 saat boyunca çalıştık ve her şeyin

sonunda aracı tekrardan çalıştırmayı başardık.”

“Bizi rallinin dışında bırakabilecek bir gün olsa da her şeyi terse çevirmeyi başardık ve bu

yüzden mutluyuz. Her şeyimizi vermek zorundaydık, çünkü eğer vermeseydik orada bırakıp

gitmek zorundaydık. Beraber çalıştık ve istediğimizi başardık.”

Her ne kadar Alonso Pazartesi günü yapılan etabı 63üncü sırada bitirse de yarıştığı Gazoo

Racing, kurallar gereğince yeniden pozisyonlanma isteğinde bulundu ve Alonso etaplara 46

sıra önden başlama şansını yakaladı – 17.sırada.

Bu değişim sayesinde Alonso sürüş sırasında önünde daha az toz ile mücadele edecek.