Dakar
Dakar
R
Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etap 4: Neom - Al-`Ula:
10 Saat
:
41 Dakika
:
18 Saniye
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Dakar / Dakar / Tepkiler

Coma: Alonso’nun Dakar macerası bitti diye çok korktuk

paylaşım
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Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sergio Lillo
7 Oca 2020 16:40

Fernando Alonso’nun co-pilotu Marc Coma, kullandıkları Toyota Hilux’un Pazartesi yapılan ikinci etap sırasında tekerlerinin çölde “30 metre geride” kalması sonucunda Dakar maceralarının sonuna gelmelerinden çok korktuklarını kabul etti.

Etabın o kısmına kadar Alonso “mükemmel” bir yarış geçiriyordu, ancak önündeki iki
katılımcının kaldırdığı toprak sonucunda görüş sorunu yaşadı ve bir çukura çarptı. Yaşadığı
kazanın etkisi sonucu sol ön lastiklerini kaybeden ikili, her ne kadar hasarlı bölgeyi tamir
etmeyi başarsalar da bunu yaparken 2 saat kaybettiler.

Dakar’ı motosiklet serisinde 5 kez kazanan Coma şunları söyledi: “Sol ön lastiğe zarar geldiği an durum çok kötü gözüküyordu. Rallinin sonuna geldiğimizi bile düşündük. Şansımıza her şeyi tamir edebildik ve ön frenler olmadan her şey yerli yerine gayet iyi oturuyordu, daha zayıf olan ekstra ön süspansiyon üçgenini kullanacak olmamız yavaşlamamız anlamına geliyordu.”

“50 km sonra yarışa önümüzde başlayan bir aracı yakaladık, ve o andan sonra motosikletin
çıkardığı tozla beraber birleşen önümüzdeki aracın tozu görüşümüzü engelledi. Bir hendeğe
çarptık ve bu lastiğimizi kaybetmemize sebep oldu.”

“Lastiği ayırdıktan sonra 30 metre arkamızda kaldı. Süspansiyon üçgenini, korumayı,
direksiyon kolunu değiştirmek zorunda kaldık. Orada 2 saat boyunca çalıştık ve her şeyin
sonunda aracı tekrardan çalıştırmayı başardık.”

“Bizi rallinin dışında bırakabilecek bir gün olsa da her şeyi terse çevirmeyi başardık ve bu
yüzden mutluyuz. Her şeyimizi vermek zorundaydık, çünkü eğer vermeseydik orada bırakıp
gitmek zorundaydık. Beraber çalıştık ve istediğimizi başardık.”

Her ne kadar Alonso Pazartesi günü yapılan etabı 63üncü sırada bitirse de yarıştığı Gazoo
Racing, kurallar gereğince yeniden pozisyonlanma isteğinde bulundu ve Alonso etaplara 46
sıra önden başlama şansını yakaladı – 17.sırada.

Bu değişim sayesinde Alonso sürüş sırasında önünde daha az toz ile mücadele edecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al , Marc Coma
Editör Charles Bradley

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 4: Neom - Al-`Ula Başlangıç:
10 Saat
:
41 Dakika
:
18 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
13:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
13:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
22:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
18:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
19:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
19:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
19:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
19:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
19:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
19:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
19:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
19:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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