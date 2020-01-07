Coma: Alonso’nun Dakar macerası bitti diye çok korktuk
Fernando Alonso’nun co-pilotu Marc Coma, kullandıkları Toyota Hilux’un Pazartesi yapılan ikinci etap sırasında tekerlerinin çölde “30 metre geride” kalması sonucunda Dakar maceralarının sonuna gelmelerinden çok korktuklarını kabul etti.
Etabın o kısmına kadar Alonso “mükemmel” bir yarış geçiriyordu, ancak önündeki iki
katılımcının kaldırdığı toprak sonucunda görüş sorunu yaşadı ve bir çukura çarptı. Yaşadığı
kazanın etkisi sonucu sol ön lastiklerini kaybeden ikili, her ne kadar hasarlı bölgeyi tamir
etmeyi başarsalar da bunu yaparken 2 saat kaybettiler.
Dakar’ı motosiklet serisinde 5 kez kazanan Coma şunları söyledi: “Sol ön lastiğe zarar geldiği an durum çok kötü gözüküyordu. Rallinin sonuna geldiğimizi bile düşündük. Şansımıza her şeyi tamir edebildik ve ön frenler olmadan her şey yerli yerine gayet iyi oturuyordu, daha zayıf olan ekstra ön süspansiyon üçgenini kullanacak olmamız yavaşlamamız anlamına geliyordu.”
“50 km sonra yarışa önümüzde başlayan bir aracı yakaladık, ve o andan sonra motosikletin
çıkardığı tozla beraber birleşen önümüzdeki aracın tozu görüşümüzü engelledi. Bir hendeğe
çarptık ve bu lastiğimizi kaybetmemize sebep oldu.”
“Lastiği ayırdıktan sonra 30 metre arkamızda kaldı. Süspansiyon üçgenini, korumayı,
direksiyon kolunu değiştirmek zorunda kaldık. Orada 2 saat boyunca çalıştık ve her şeyin
sonunda aracı tekrardan çalıştırmayı başardık.”
“Bizi rallinin dışında bırakabilecek bir gün olsa da her şeyi terse çevirmeyi başardık ve bu
yüzden mutluyuz. Her şeyimizi vermek zorundaydık, çünkü eğer vermeseydik orada bırakıp
gitmek zorundaydık. Beraber çalıştık ve istediğimizi başardık.”
Her ne kadar Alonso Pazartesi günü yapılan etabı 63üncü sırada bitirse de yarıştığı Gazoo
Racing, kurallar gereğince yeniden pozisyonlanma isteğinde bulundu ve Alonso etaplara 46
sıra önden başlama şansını yakaladı – 17.sırada.
Bu değişim sayesinde Alonso sürüş sırasında önünde daha az toz ile mücadele edecek.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Pilotlar
|Fernando Alonso Şimdi al , Marc Coma
|Editör
|Charles Bradley
Coma: Alonso’nun Dakar macerası bitti diye çok korktuk
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Çar 1 Oca
Per 2 Oca
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13:00
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|Starting Podium
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Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
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13:00
00:00
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|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
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Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
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22:03
09:03
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|Etap 2: Al Wajh - Neom
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Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
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18:00
05:00
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|Etap 3: Neom - Neom
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Pzt 6 Oca
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|Etap 4: Neom - Al-`Ula
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Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
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|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
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|Etap 6: Ha'il - Riyadh
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|Riyadh dinlenme günü
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Cum 10 Oca
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19:00
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|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
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Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
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06:00
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|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
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