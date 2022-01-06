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Dakar / Dakar Haberler

Carlos Sainz, 5. etapta yolda kaldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Carlos Sainz, rallinin beşinci gününde ilk beş için mücadele ederken mekanik bir arıza yaşadı.

Carlos Sainz, 5. etapta yolda kaldı

Dakar Rallisi'nin beşinci günü bugün başladı ve Riyad yakınlarındaki etapta işler, Carlos Sainz için  pek de iyi gitmedi. Şimdi kadar düzenli olarak ilk üçte yer alan Sainz ve yardımcı pilot Lucas Cruz, beşinci etabın 195. kilometresinde yolda kaldı.

Ralli efsanesi, vadilerde ve dolambaçlı kanyolarda gerçekleştirilen ve bolca kayanın olduğu bu zorlu etapta, ilk beş için mücadele ediyordu.

İspanyol sürücü, Audi RS Q e-tron'a aldığı darbenin ardından, tıpkı çarşamba günü Stephan Peterhansel'in yaşadığı gibi amortisörlerinden birini kırdı.

İspanyol sürücü, daha sonra etaba kendisinden 39 dakika sonra başlayan Fransız sürücüden yardım bekledi ve ardından elbirliğiyle amortisör değişimi yaptılar.

Sainz ve Cruz değişimin ardından yola devam etti ancak 1 saatten fazla vakit kaybettiler.

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