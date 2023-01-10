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Dakar / Dakar Haberler

Carlos Sainz, 2023 Dakar Rallisi'nden çekildi!

Audi, Carlos Sainz'in Salı günü dokuzuncu etapta geçirdiği ağır kazanın ardından 2023 Dakar Rallisi'nden çekildiğini doğruladı.

Mario Galán
Ekleyen:
, Redactor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Carlos Sainz, 2023 Dakar Rallisi'nden çekildi!
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Carlos Sainz'ın ralliden çekildiği haberi, İspanyol sürücünün büyük bir kaza yaptığı ve Sebastien Loeb'ün kazandığı dokuzun etabın ardından, akşam saatlerinde resmen doğrulandı.

Kum tepesinden eğimli şekilde uçan ve takla atan İspanyol sürücü, araçtan kendi başına çıkmayı başarsa da göğsünde ağrı vardı. Sonrasında tıbbi helikopterle hastaneye nakledilmesine karar verildi. Ancak hastaneye gitmeden, yarı yolda geri dönmek istedi ve doğrudan Audi RS Q e-tron E2'sinin yanına döndü.

Audi, Sainz ve yardımcı pilot Lucas Cruz'un tüm çabalarına rağmen ralliden çekilmek zorunda kaldıklarını çünkü karbon fiber monokok şasisinde yapısal hasar meydana geldiğini ve bunun bir sonraki etap öncesinde tamir edilemeyecek boyutta olduğunu duyurdu. 

Audi direktörü Rolf Michi, bu duyurudan kısa bir süre önce aracı yetiştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söylemişti.

Michi, "Neyse ki hem Carlos [Sainz] hem de Lucas [Cruz] tamamen güvende, sağlıklılar, onlarla konuştuk ve güçlü bir darbe olmasına rağmen tamamen iyiler."

"Kontrolden geçtiler, fizyoterapiye gittiler ve gece rahatsızlanmadan uyuyabilmelerini umuyoruz."

#207 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz

#207 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz

Photo by: A.S.O.

"Sadece bilmeniz için söylüyorum, aracı analiz ettik ve hâlâ üzerinde çalışıyoruz."

"Ciddi bir darbe aldı, mekanikerler aracı sürüş yapmaya hazır hale getirmeye çalışıyorlar fakat şu anda bunu teyit edemem."

"Karar bu akşam [Suudi Arabistan] saatiyle 21:00 civarında verilecek ve size bir güncelleme yapacağız."

"Şimdilik ana mesaj Carlos ve Lucas'ın iyi olduğu. Lucas çok açtı ve Carlos da tabii ki takla attığı için sarsılmıştı. Yine de en önemli şey ikisinin de güvende olması." dedi.

Sainz, böylelikle 2017'den bu yana ilk kez Dakar Rallisi'ne erkenden veda etmiş oldu.

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