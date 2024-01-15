Carlos Falcon, Dakar Rallisi'ndeki kaza sonrası hayatını kaybetti

Carles Falcón, Dakar Rallisi'nin ikinci gününde büyük bir kaza yapmış ve durumunun kritik olduğu açıklanmıştı.

İspanyol sürücü Suudi Arabistan'daki bir hastanede -acil şekilde- ameliyata alındı ve ardından İspanyol yetkililerin yardımıyla ülkesine götürüldü.

Bu süreçte hayati tehlikesi vardı. Bundan ötürü TwinTrail Racing Team, Falcón'un yanında olmak için Dakar'dan ayrıldı ve eşinin de yanına gelmesini sağladı.

Yaptığı büyük kazadan ötürü, boyun omurlarından birinin kırıldı ve beyin ödemi geçirdi. Ayrıca bileğini, birkaç kaburgasını ve sırtını da kırdı. Yaralanmalar onun için ölümcül oldu.

Maalesef bugün yaşam savaşını kaybetti.

Ekipten yapılan basın açıklaması şu şekilde: "Carles, 15 Ocak Pazartesi günü aramızdan ayrıldı. Sağlık ekibi, kazanın ardından kalp durması sonucu beyninde meydana gelen hasarın onarılamaz olduğunu doğruladı."

"Carles hayattaki her şeyi tutkuyla üstlenen neşeli bir insandı. Bu özellikle motosikletler için geçerli bir durumdu."

"Hayalini kurduğu bir şeyi yaparken, Dakar'da yarışırken aramızdan ayrıldı. Burada harika zaman geçirdi ve motosiklet üzerinde her zaman çok mutluydu."

"Onu her zaman, yüzündeki gülümseme ve insanlara verdiği neşe ile hatırlayacağız."

Takkım, Falcón'un ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini de istedi.