Prime'a abone ol
Dakar Dakar
Haberler

Carlos Falcon, Dakar Rallisi'ndeki kaza sonrası hayatını kaybetti

TwinTrail Racing Team, 2024 Dakar Rallisi sırasında bir kazaya karışan İspanyol sürücü Carles Falcón'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
Carles Falcón

Carles Falcón, Dakar Rallisi'nin ikinci gününde büyük bir kaza yapmış ve durumunun kritik olduğu açıklanmıştı.

İspanyol sürücü Suudi Arabistan'daki bir hastanede -acil şekilde- ameliyata alındı ve ardından İspanyol yetkililerin yardımıyla ülkesine götürüldü.

Bu süreçte hayati tehlikesi vardı. Bundan ötürü TwinTrail Racing Team, Falcón'un yanında olmak için Dakar'dan ayrıldı ve eşinin de yanına gelmesini sağladı.

Yaptığı büyük kazadan ötürü, boyun omurlarından birinin kırıldı ve beyin ödemi geçirdi. Ayrıca bileğini, birkaç kaburgasını ve sırtını da kırdı. Yaralanmalar onun için ölümcül oldu.

Maalesef bugün yaşam savaşını kaybetti.

Ekipten yapılan basın açıklaması şu şekilde: "Carles, 15 Ocak Pazartesi günü aramızdan ayrıldı. Sağlık ekibi, kazanın ardından kalp durması sonucu beyninde meydana gelen hasarın onarılamaz olduğunu doğruladı."

"Carles hayattaki her şeyi tutkuyla üstlenen neşeli bir insandı. Bu özellikle motosikletler için geçerli bir durumdu."

"Hayalini kurduğu bir şeyi yaparken, Dakar'da yarışırken aramızdan ayrıldı. Burada harika zaman geçirdi ve motosiklet üzerinde her zaman çok mutluydu."

"Onu her zaman, yüzündeki gülümseme ve insanlara verdiği neşe ile hatırlayacağız." 

Takkım, Falcón'un ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini de istedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Dakar 2024, 7. Etap: Loeb etabı kazandı ve Sainz ile farkı azalttı, Ekstrom ise yarış dışı kaldı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Ford, Red Bull ortaklığından memnun: "Her şey iyi gidiyor"

Ford, Red Bull ortaklığından memnun: "Her şey iyi gidiyor"

Formula 1

Ford, Red Bull ortaklığından memnun: "Her şey iyi gidiyor" Ford, Red Bull ortaklığından memnun: "Her şey iyi gidiyor"

Red Bull'dan ters köşe; yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacak!

Red Bull'dan ters köşe; yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacak!

Formula 1

Red Bull'dan ters köşe; yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacak! Red Bull'dan ters köşe; yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacak!

Ecclestone: "Başarısız bir takımın patronunun süper star olduğunu da ilk kez görüyorum"

Ecclestone: "Başarısız bir takımın patronunun süper star olduğunu da ilk kez görüyorum"

Formula 1

Ecclestone: "Başarısız bir takımın patronunun süper star olduğunu da ilk kez görüyorum" Ecclestone: "Başarısız bir takımın patronunun süper star olduğunu da ilk kez görüyorum"

Son Haberler

Ford, Red Bull ortaklığından memnun: "Her şey iyi gidiyor"

Ford, Red Bull ortaklığından memnun: "Her şey iyi gidiyor"

F1 Formula 1

Ford, Red Bull ortaklığından memnun: "Her şey iyi gidiyor" Ford, Red Bull ortaklığından memnun: "Her şey iyi gidiyor"

Red Bull'dan ters köşe; yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacak!

Red Bull'dan ters köşe; yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacak!

F1 Formula 1

Red Bull'dan ters köşe; yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacak! Red Bull'dan ters köşe; yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacak!

Carlos Falcon, Dakar Rallisi'ndeki kaza sonrası hayatını kaybetti

Carlos Falcon, Dakar Rallisi'ndeki kaza sonrası hayatını kaybetti

DAKR Dakar
Dakar

Carlos Falcon, Dakar Rallisi'ndeki kaza sonrası hayatını kaybetti Carlos Falcon, Dakar Rallisi'ndeki kaza sonrası hayatını kaybetti

Ecclestone: "Başarısız bir takımın patronunun süper star olduğunu da ilk kez görüyorum"

Ecclestone: "Başarısız bir takımın patronunun süper star olduğunu da ilk kez görüyorum"

F1 Formula 1

Ecclestone: "Başarısız bir takımın patronunun süper star olduğunu da ilk kez görüyorum" Ecclestone: "Başarısız bir takımın patronunun süper star olduğunu da ilk kez görüyorum"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol