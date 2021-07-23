Audi, elektrikli Dakar aracını tanıttı

Motorsport.com'un da yer aldığı kısıtlı sayıda katılımcının olduğu özel etkinlikte, Audi'nin motor sporları merkezinde tanıtıldı.

4.5 m uzunluğa, 2.3 m genişliğe ve 1.95 m yüksekliğe sahip olan Audi RS Q e-tron aracının tepesinde bulunan geniş hava girişi dikkat çeken ilk özelliklerden birisi.

Aerodinamik kaybı minimum seviyede tutmaya çalışan Audi, iki yedek lastiği karoserin içerisine yerleştirdi.

Audi'nin Dakar'da mücadele edeceği RS Q e-tron'da oldukça karmaşık bir güç ünitesi yer alıyor. Audi, Formula E ve DTM programlarında edindiği bilgilerle bu motoru geliştirmiş.

Araçta yer alan üç MGU'dan ilki (33 kg ve 250 kW güç) burunda, aksın üzerinde yer alırken batarya paketinde 266 hücreli 13 modül yer alıyor ve bu paket 52 kW güç üretiyor.

Aracın 295 litrelik yakıt tankı, ön aksın 1.1 metre arkasında (pilotların arkasında) yer alıyor ve araçta 2.0 litrelik 4 silindir TFSI motor bulunuyor. Audi, bu motoru DTM'in Class One kuralları döneminde 2019 ve 2020'de kullanmıştı.

Bu, enerji geri dönüşüm sistemi ile birlikte pili yeniden şarj edecek olan dönüştürücüye (ikinci MGU) bağlıdır. Arka dingili tahrik eden ve ön dingile mekanik olarak bağlı olmayan üçüncü bir MGU, otomobilin güç ünitesi sistemini tamamlıyor.

Audi RS Q e-tron'da ayrıca her bir aksta küçük bir tek vitesli şanzımana sahiptir ve diferansiyeller, ağırlık ve yerden tasarruf sağlamak ve zaten karmaşık bir tahrik sistemini basitleştirmek amacıyla dijitaldir.

Projede yer alan üç ekipten Carlos Sainz ve Lucas Cruz, yeni aracı Audi'nin test pistinde test ettiler ve aracın ağırlık dağılımından etkilendiklerini dile getirdiler.

Sainz, Mattias Ekstrom ve Stephane Peterhansel, eski Alman ralli pilotu Armin Schwarz'ın sahip olduğu 200 km'lik özel off-road tesisinde 7 günlük test yaptılar.

Audi Sports yetkilileri, şu an için en büyük mücadelelerinin aracı minimum ağırlık olan 2000 kg'a yaklaştırmak, dayanıklılığı iyileştirmek ve yazılımı geliştirmek olduğunu dile getirdiler.

Audi Sport yöneticileri, markanın yüzleştiği en büyük üç zorluğun aracı en az ağırlığa indirmek, dayanıklılık ve yazılım olduğunu düşünüyor.

Yazılım, en son teknolojiye ve içinde dört kilometreden fazla kablo bağlantısına sahip bir prototip için hayati önem taşır. Dakar'ın zorlu koşullarında tüm enerji geri kazanımı, enerji depolama ve sevk sistemleri arasındaki etkileşim mükemmele yakın olmalıdır.

Audi, Almanya’daki ilk testlerde RS Q e-tron’a ince ayar yapmaları için 22 mühendis ve 10 mekaniker işe aldı.

Aslında, aracın davranışının her yönünü ve ayrıca yüksek voltaj sistemlerinin (12, 48 ve 800V) güvenliğini analiz etmek için canlı telemetriyi cross country rallilerinde ilk kez Audi kullandı.

Audi’nin planı, olabildiğince fazla kilometre yapmak olacak ve bir sonraki testler İspanya’nın Aragon pistinde yapılacak.

Buna ek olarak, hibrit 4x4'ün ikinci güç ünitesinin ağustos ayında yapılması umuluyor. Lansman tarihi, önümüzdeki birkaç ayın nasıl sonuçlanacağına bağlı olacak ancak proje yöneticileri 1 Ocak 2022'de Dakar Prologue'un (ilk rallinin) startında yer almadan önce "bir veya iki yarış" yapmayı umuyorlar.

Dakar'da Audi’nin ortağı olan Q Motorsport ekibinin patronu Sven Quandt, "İlk aylarda herhangi bir büyük sorun yaşamasaydık, tamamen farklı ve inanılmaz bir şey yapardık.”

“Amacımız ilk Dakar Rallisi’ni bitirmek, diğer her şey ekstra olacak. Fakat birkaç sürprizle karşılaşabiliriz.” ifadelerini kullandı.

İçten yanmalı motor ve enerji geri kazanım sistemi MGU’nun yanı sıra RS Q-etron da elektrikle şarj edilebiliyor. Audi, etaplar arasında aracı en sürdürülebilir şekilde şarj edebilmek için Amaury Sport Organization [Dakar’ı düzenleyen kuruluş] ile birlikte çalışacak.