Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Petrucci: “2022’de KTM koltuğumu kaybedersem hedefim Dakar’da yarışmak”
Dakar Haberler

Audi, elektrikli Dakar aracını tanıttı

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Audi Sport, gelecek sene Dakar Rallisi'nde mücadele edeceği yeni elektrikli RS Q e-tron aracını tanıttı.

Audi, elektrikli Dakar aracını tanıttı

Motorsport.com'un da yer aldığı kısıtlı sayıda katılımcının olduğu özel etkinlikte, Audi'nin motor sporları merkezinde tanıtıldı.

4.5 m uzunluğa, 2.3 m genişliğe ve 1.95 m yüksekliğe sahip olan Audi RS Q e-tron aracının tepesinde bulunan geniş hava girişi dikkat çeken ilk özelliklerden birisi.

Aerodinamik kaybı minimum seviyede tutmaya çalışan Audi, iki yedek lastiği karoserin içerisine yerleştirdi.

Audi'nin Dakar'da mücadele edeceği RS Q e-tron'da oldukça karmaşık bir güç ünitesi yer alıyor. Audi, Formula E ve DTM programlarında edindiği bilgilerle bu motoru geliştirmiş.

Araçta yer alan üç MGU'dan ilki (33 kg ve 250 kW güç) burunda, aksın üzerinde yer alırken batarya paketinde 266 hücreli 13 modül yer alıyor ve bu paket 52 kW güç üretiyor.

Aracın 295 litrelik yakıt tankı, ön aksın 1.1 metre arkasında (pilotların arkasında) yer alıyor ve araçta 2.0 litrelik 4 silindir TFSI motor bulunuyor. Audi, bu motoru DTM'in Class One kuralları döneminde 2019 ve 2020'de kullanmıştı.

Bu, enerji geri dönüşüm sistemi ile birlikte pili yeniden şarj edecek olan dönüştürücüye (ikinci MGU) bağlıdır. Arka dingili tahrik eden ve ön dingile mekanik olarak bağlı olmayan üçüncü bir MGU, otomobilin güç ünitesi sistemini tamamlıyor.

Audi RS Q e-tron'da ayrıca her bir aksta küçük bir tek vitesli şanzımana sahiptir ve diferansiyeller, ağırlık ve yerden tasarruf sağlamak ve zaten karmaşık bir tahrik sistemini basitleştirmek amacıyla dijitaldir.

Projede yer alan üç ekipten Carlos Sainz ve Lucas Cruz, yeni aracı Audi'nin test pistinde test ettiler ve aracın ağırlık dağılımından etkilendiklerini dile getirdiler. 

Sainz, Mattias Ekstrom ve Stephane Peterhansel, eski Alman ralli pilotu Armin Schwarz'ın sahip olduğu 200 km'lik özel off-road tesisinde 7 günlük test yaptılar.

Audi Sports yetkilileri, şu an için en büyük mücadelelerinin aracı minimum ağırlık olan 2000 kg'a yaklaştırmak, dayanıklılığı iyileştirmek ve yazılımı geliştirmek olduğunu dile getirdiler.

Audi Sport yöneticileri, markanın yüzleştiği en büyük üç zorluğun aracı en az ağırlığa indirmek, dayanıklılık ve yazılım olduğunu düşünüyor.

Yazılım, en son teknolojiye ve içinde dört kilometreden fazla kablo bağlantısına sahip bir prototip için hayati önem taşır. Dakar'ın zorlu koşullarında tüm enerji geri kazanımı, enerji depolama ve sevk sistemleri arasındaki etkileşim mükemmele yakın olmalıdır.

Audi, Almanya’daki ilk testlerde RS Q e-tron’a ince ayar yapmaları için 22 mühendis ve 10 mekaniker işe aldı.

Aslında, aracın davranışının her yönünü ve ayrıca yüksek voltaj sistemlerinin (12, 48 ve 800V) güvenliğini analiz etmek için canlı telemetriyi cross country rallilerinde ilk kez Audi kullandı.

Audi’nin planı, olabildiğince fazla kilometre yapmak olacak ve bir sonraki testler İspanya’nın Aragon pistinde yapılacak.

Buna ek olarak, hibrit 4x4'ün ikinci güç ünitesinin ağustos ayında yapılması umuluyor. Lansman tarihi, önümüzdeki birkaç ayın nasıl sonuçlanacağına bağlı olacak ancak proje yöneticileri 1 Ocak 2022'de Dakar Prologue'un (ilk rallinin) startında yer almadan önce "bir veya iki yarış" yapmayı umuyorlar.

Dakar'da Audi’nin ortağı olan Q Motorsport ekibinin patronu Sven Quandt, "İlk aylarda herhangi bir büyük sorun yaşamasaydık, tamamen farklı ve inanılmaz bir şey yapardık.”

“Amacımız ilk Dakar Rallisi’ni bitirmek, diğer her şey ekstra olacak. Fakat birkaç sürprizle karşılaşabiliriz.” ifadelerini kullandı.

İçten yanmalı motor ve enerji geri kazanım sistemi MGU’nun yanı sıra RS Q-etron da elektrikle şarj edilebiliyor. Audi, etaplar arasında aracı en sürdürülebilir şekilde şarj edebilmek için Amaury Sport Organization [Dakar’ı düzenleyen kuruluş] ile birlikte çalışacak.

paylaşım
yorumlar
Petrucci: “2022’de KTM koltuğumu kaybedersem hedefim Dakar’da yarışmak”

Önceki haber

Petrucci: “2022’de KTM koltuğumu kaybedersem hedefim Dakar’da yarışmak”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar

1 g
2
Formula 1

Hakkinen: ''Max da, Lewis de artık ayağını gazdan çekmeyecek''

1 s
3
Formula 1

F1'deki arka kanat savaşı gittikçe neden daha karmaşık hal alıyor?

1 s
4
Formula 1

Raikkonen: "Yerime kimin geleceğini umursamıyorum"

7 s
5
Formula 1

Ralf: "Hamilton ve Verstappen'in arasındaki savaş daha da kızışacak"

5 s
Son Haberler
Audi, elektrikli Dakar aracını tanıttı
Dakar

Audi, elektrikli Dakar aracını tanıttı

23dk
Petrucci: “2022’de KTM koltuğumu kaybedersem hedefim Dakar’da yarışmak”
MOTOGP

Petrucci: “2022’de KTM koltuğumu kaybedersem hedefim Dakar’da yarışmak”

21 Haz 2021
Loeb, 2022 Dakar Rallisi için yeni bir co-pilot açıkladı
Dakar

Loeb, 2022 Dakar Rallisi için yeni bir co-pilot açıkladı

1 Haz 2021
Audi, Dakar Rallisi için Peterhansel, Sainz ve Ekstrom’le anlaştı
Dakar

Audi, Dakar Rallisi için Peterhansel, Sainz ve Ekstrom’le anlaştı

31 May 2021
Dakar, 2022'deki Suudi Arabistan etkinliğinin ilk detaylarını açıkladı
Dakar

Dakar, 2022'deki Suudi Arabistan etkinliğinin ilk detaylarını açıkladı

12 May 2021
Son Videolar
Dakar 2021: Stage 12 Highlights - Cars 03:11
Dakar
16 Oca 2021

Dakar 2021: Stage 12 Highlights - Cars

Dakar 2021: Stage 11 Highlights - Cars 03:04
Dakar
15 Oca 2021

Dakar 2021: Stage 11 Highlights - Cars

Dakar 2021: Stage 8 Highlights - Cars 03:20
Dakar
12 Oca 2021

Dakar 2021: Stage 8 Highlights - Cars

Dakar 2021: Stage 2 Highlights - Cars 03:46
Dakar
5 Oca 2021

Dakar 2021: Stage 2 Highlights - Cars

Dakar 2021: Stage 1 Highlights - Cars 03:30
Dakar
4 Oca 2021

Dakar 2021: Stage 1 Highlights - Cars

Sergio Lillo Daha fazlası
Sergio Lillo
Audi, Dakar Rallisi için Peterhansel, Sainz ve Ekstrom’le anlaştı
Dakar

Audi, Dakar Rallisi için Peterhansel, Sainz ve Ekstrom’le anlaştı

Dakar, 2022'deki Suudi Arabistan etkinliğinin ilk detaylarını açıkladı
Dakar

Dakar, 2022'deki Suudi Arabistan etkinliğinin ilk detaylarını açıkladı

Dakar'ın 11. etabında Barreda'nın benzini bitti Dakar
Dakar

Dakar'ın 11. etabında Barreda'nın benzini bitti

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar
Formula 1 Formula 1

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar

Hakkinen: ''Max da, Lewis de artık ayağını gazdan çekmeyecek''
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: ''Max da, Lewis de artık ayağını gazdan çekmeyecek''

F1'deki arka kanat savaşı gittikçe neden daha karmaşık hal alıyor?
Formula 1 Formula 1

F1'deki arka kanat savaşı gittikçe neden daha karmaşık hal alıyor?

Raikkonen: "Yerime kimin geleceğini umursamıyorum"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Yerime kimin geleceğini umursamıyorum"

Ralf: "Hamilton ve Verstappen'in arasındaki savaş daha da kızışacak"
Formula 1 Formula 1

Ralf: "Hamilton ve Verstappen'in arasındaki savaş daha da kızışacak"

Rosberg: "Hamilton-Verstappen teması bir yarış olayıydı"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Hamilton-Verstappen teması bir yarış olayıydı"

F1, Monza'daki sprint yarış hafta sonuyla ilgili ilk detayları açıkladı
Formula 1 Formula 1

F1, Monza'daki sprint yarış hafta sonuyla ilgili ilk detayları açıkladı

Verstappen'in Britanya'daki kazasının gizli sonuçları
Haber video
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in Britanya'daki kazasının gizli sonuçları

Son Haberler

Audi, elektrikli Dakar aracını tanıttı
Dakar Dakar

Audi, elektrikli Dakar aracını tanıttı

Petrucci: “2022’de KTM koltuğumu kaybedersem hedefim Dakar’da yarışmak”
MotoGP MotoGP

Petrucci: “2022’de KTM koltuğumu kaybedersem hedefim Dakar’da yarışmak”

Loeb, 2022 Dakar Rallisi için yeni bir co-pilot açıkladı
Dakar Dakar

Loeb, 2022 Dakar Rallisi için yeni bir co-pilot açıkladı

Audi, Dakar Rallisi için Peterhansel, Sainz ve Ekstrom’le anlaştı
Dakar Dakar

Audi, Dakar Rallisi için Peterhansel, Sainz ve Ekstrom’le anlaştı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.