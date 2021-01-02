Audi, 'elektrikli' Dakar aracında DTM motoru kullanabilir

Tahminlere göre Audi, 2019’da DTM’e gelen Class One regülasyonları sonrasında 2 litrelik turboşarjlı benzin motorunu üretmek için 10 milyon Euro’nun üstünde harcama yapmış.

Yeni motor, bu süreçte Audi’nin arka arkaya 2019-20 şampiyonluklarını kazanmasını sağlasa da, takımın 2020 sonrasında DTM’i bırakma kararı motorun sadece 2 yıllık kullanım sonrasında müze yolunu tutabileceği manasına geliyor.

Fakat takım gelecek sene ‘elektrikli’ bir araçla Dakar’a katılacağını açıkladıktan sonra, bu çok verimli 640 bhp’lik güç ünitesinin elektrik motoru yerine Dakar aracına can verebileceği konuşuluyor.

Henüz elektrikli güç ünitesi tek başına böyle bir maratonu kaldırabilecek verimliliğe sahip olmadığından, Audi ihtiyaç olduğunda bataryaları şarj edebilecek bir içten yanmalı motor kullanmayı hedefliyor. Bu noktada da DTM motoru devreye girebilir.

Audi’nin Aralık ayında Dakar’a katılacağını açıkladığı basın duyurusunda, Audi’nin kendisi yedek güç için normal bir motorun kullanılabileceğini belirtti.

Mevcut DTM motorunun kullanılması, Audi tüm bir gün boyunca Dakar’da kullanılabilecek bir elektrikli güç ünitesi tasarlayana kadar geçici bir çözüm olacak.

Eski Audi motor sporları şefi Dieter Gass, DTM motorunun başka bir kategoride kullanılması fikrini ilk olarak DTM’in Eylül ayında Zolder’deki ilk yarışı sırasında söylemişti. Bundan 2 ay sonra ise Audi, Dakar ve LeMans 24 Saat’te mücadele etmek için Formula E’den ayrılacağını duyurdu.

Motorsport.com tarafından Audi’nin DTM motorunu kullanabileceği alternatif seriler bulup bulmadığı sorusunda Gass, “Aslında şu anda bu konuyla ilgileniyoruz. Bir yatırım olmasının haricinde, çok da başarılıydı. Yakıt verimliliği konusunda başarısı da herkes tarafından biliniyor.”

“O yüzden bu motoru gelecekte kullanabileceğimiz potansiyel katılımlara bakıyoruz. Şu aşamada, bu motoru tekrardan başka bir motor yarışları kategorisinde görme ihtimalini henüz yok saymamanızı söyleyebilirim.” dedi.

Le Mans'ta DTM motoru?

Bir ihtimal de Audi’nin DTM motorunu 2023’te spor araç yarışlarının en üst seviyesinde, Le Mans’ta ve Rolex Daytona 24 Saat’te kullanması.

Takımın hem DTM motorunu hem de 2000-14 arasında 13 Le Mans galibiyeti almasını sağlayan motoru tasarlayan ve şimdi emekliye ayrılan Audi motor uzmanı Ulrich Baretzky, 2 litrelik turboşarjlı güç ünitesinin LMDh veya LM sınıfı hiper araçlarda kullanmaya uygun kapasitede olduğunu söylüyor.

Ağustos ayında Spor Auto dergisine konuşan Baretzky, “Bu güç ünitesi, gelecek 10 yıl boyunca motor sporlarında ihtiyaç duyulacak her şeyi yerine getirebilir. Örneğin Le Mans’ta da bir hiper araç veya LMDh aracı için mükemmel bir yüksek-performanslı, verimli güç ünitesi olur.” dedi.