Audi, Dakar Rallisi'yle yeni bir dönemi açıyor

Motor sporları dünyasına quattro, TFSI, ultra, e-tron ve daha birçok yeni teknolojiyi kazandıran Audi, dünyanın en zorlu ralli organizasyonlarından biri olan Dakar’da, RS Q e-tron modeliyle yer alıyor.

Dünyanın en zorlu motor sporları organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Dakar Rallisi, 1 Ocak’ta start alıyor. Bu yıl 44’üncüsü düzenlenen ve üçüncü kez Suudi Arabistan’da gerçekleşecek mücadele iki hafta sürecek. Cidde-Hail arasındaki 19 km’lik giriş etabıyla start alacak rallide yarışmacılar, daha önceki iki yarışta olduğu gibi yaklaşık 4 bin km’si özel etap olmak üzere, 8 bin km’den fazla bir rotada, 12 etap geçecekler.

Dakar Rallisi, motosiklet, ATV, hafif araç, otomobil ve kamyon olmak üzere beş farklı kategoride gerçekleşecek. Otomobil kategorisindeki 91 yarışmacıya karşı üç RS Q e-tron aracıyla mücadele edecek Audi Sport, hem bu organizasyon, hem de motor sporları için yeni bir dönemi başlatıyor.

Audi RS Q e-tron Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Dakar Rallisi’nin yüksek voltajlı batarya, yüksek verimli enerji dönüştürücü ve yenilikçi elektrikli sürüş için tam anlamıyla zorlayıcı bir test alanı olduğunu söyleyen Audi Sport GmbH Direktörü Julius Seebach “Daha önce hiç bu kadar karmaşık bir aracı, bu kadar kısa sürede starta getirmemiştik. Rekabetçi koşullar altındaki ilk dayanıklılık testimiz şu anda dünyanın en uzun ve en zorlu rallisi. Dakar Rallisi'ne büyük saygı duyuyoruz ve tamamen bu yarışa odaklanmış durumdayız." dedi.

Dakar Rallisi; 1981'den bu yana, WRC, touring yarışları (Trans-Am, IMSA GTO, DTM, STW, TCR), prototip yarışları (LMP), GT yarışları (GT3, GT2, GT4), rallikros (WRX) ve Formula E gibi organizasyonlarda yer alan Audi Sport‘un tarihinde dahil olduğu yedinci motor sporları disiplini.

2012 yılında elektrikli sürüşle 24 Saatlik Le Mans'ı kazanan ilk üretici ve 2017/2018'de Formula E'de şampiyon takım unvanını kazanan ilk Alman üretici olma başarısı gösteren Audi, bu başarısını çöle taşımayı hedefliyor. T1 Ultimate kategorisinde, üç Audi RS Q e-tron'da yer alacak üç takımıyla elektrikli bir aktarma organının, ne denli verimli ve rekabetçi olduğunu kanıtlamak istiyor.

#200 Team Audi Sport Audi: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger, #224 Team Audi Sport Audi: Mattias Ekstrom, Emil Bergkvist Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Çöldeki mücadele RS Q e-tronların koltuklarında yer alacak pilot ve co-pilotlar da kariyerleriyle çok etkileyici:

Neredeyse 30 yıllık motor sporları kariyerinde iki DTM ve bir Dünya Rallikros şampiyonluğu elde eden Mattias Ekström ve co-pilot koltuğuna oturmadan önce genç bir dünya ralli şampiyonu olan İsveçli Emil Bergkvist…

Dakar Rallisi’nin efsane ismi ve bu yarışta 14 kez lider olan Stéphane Peterhansel ve 2021 yılındaki şampiyonluğunda co-pilotu olan Edouard Boulanger…

Dakar Rallisi’ni üç kez kez kazanan ve 20 yılı aşkın bir süre mücadele ettiği WRC’de iki kez şampiyonluğa ulaşan Carlos Sainz ve üç zaferinde de co-pilotu olan Lucas Cruz.

Team Audi Sport adıyla yarışacak olan üç Audi RS Q e-tron da Audi‘nin, Q Motorsport işbirliğiyle geliştirildi. Sven Quandt'ın ekibi, altı Dakar zaferi de dahil olmak üzere rallikroslarda çeyrek asırdan fazla bir deneyime sahip. Audi ve Q Motorsport'tan ralli sürücülerinden teknoloji ve lojistik sorumlusuna, ekip doktorundan, fizyoterapistlere kadar toplam 80 kişilik ekip iki hafta boyunca Suudi Arabistan'da takımla birlikte olacak.

#200 Team Audi Sport Audi: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger Fotoğraf: Red Bull Content Pool